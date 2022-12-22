2022/12/22,
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「法官」賈吉9年110億合約續留洋基，接隊史第16任隊長

「法官」賈吉9年110億合約續留洋基，接隊史第16任隊長
賈吉（中）出任紐約洋基隊史第16位隊長，前隊長吉特（右）、藍道夫（左）出席記者會見證賈吉接棒。（圖取自facebook.com/Yankees）

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洋基隊史擁有27座世界冠軍，傲視大聯盟，但上次登頂要回溯至2009年。賈吉效力洋基7季，多次殺進季後賽，卻始終與世界大賽無緣，接下隊長後，他的首要目標依舊是替球隊抱回第28座世界冠軍，這攸關他在這支百年勁旅的歷史地位。

（中央社）美國職棒大聯盟紐約洋基以9年3.6億美元（約新台幣110億元）肥約綁住「法官」賈吉（Aaron Judge），21日簽約後宣布由這位自家培養的招牌球星出任隊史第16位隊長，8年前高掛球鞋的吉特終於後繼有人。

吉特（Derek Jeter）2003年至2014年擔任洋基隊長，退役8年來無人接替。30歲的賈吉今年賽季62轟刷新美國聯盟紀錄後決定續留，洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）在簽約記者會宣布，賈吉將在新賽季接任隊長。

賈吉說：「這是無上榮耀，我不會等閒視之。」

洋基1903年成軍，賈吉接任前只有15位隊長，包括貝比魯斯（Babe Ruth）、蓋里格（Lou Gehrig）等傳奇球星。吉特與1986年至1988年擔任共同隊長的藍道夫（Willie Randolph）21日都出席記者會，見證賈吉接棒。

吉特2013年在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的洋基訓練基地初次見到賈吉，當時還是職棒菜鳥的賈吉上大聯盟後展現大將之風，如今拿到洋基隊史最大張、也是大聯盟史上野手最高平均年薪合約。吉特認為，賈吉打球方式不會因接任隊長而改變。

吉特以過來人身分說：「這不像撥動開關，有了這頭銜就要變成另一個人。我認為他（賈吉）在此之前就把自己當成隊長了。」

洋基2013年首輪選進賈吉，2017年他以當時破菜鳥紀錄的52轟拿下美聯新人王，今年更上層樓，以傲視大聯盟的長打成績榮膺美聯年度最有價值球員（MVP）。賽季結束後，賈吉投入自由球員市場測試身價，洋基面對舊金山巨人、聖地牙哥教士等隊挖角，一度可能失去這位巨星。

賈吉回憶說，史坦布萊納在談約階段從義大利打越洋電話給當時在加州的他，提及讓他接任隊長的可能性，且將合約年限拉長到第9年。

史坦布萊納表示，兩週前他向賈吉說：「在我眼中，你不是自由球員；在我眼中，你是個洋基人，我們需要竭盡所能確保這維持下去」。

出身加州的賈吉與巨人、教士球團交涉後決定續留洋基，正如他在球季中追逐美聯單季全壘打紀錄期間穿過的帽T品牌New York or Nowhere（除了紐約哪都不去）。

他說，體驗自由球員市場後，他有了更清晰的答案，也就是「我屬於這裡」。

賈吉說：「我的血、汗與淚水全投入一件事，那就是為這支球隊、這座城市和這些球迷拚戰。知道我可以繼續在同一城市這麼做，言語無法形容我的感覺。」

洋基隊史擁有27座世界冠軍，傲視大聯盟，但上次登頂要回溯至2009年。賈吉效力洋基7季，多次殺進季後賽，卻始終與世界大賽無緣，接下隊長後，他的首要目標依舊是替球隊抱回第28座世界冠軍，這攸關他在這支百年勁旅的歷史地位。

賈吉說：「紐約這裡有很多未完成的工作，我期待完成大業。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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