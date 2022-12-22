「法官」賈吉9年110億合約續留洋基，接隊史第16任隊長
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洋基隊史擁有27座世界冠軍，傲視大聯盟，但上次登頂要回溯至2009年。賈吉效力洋基7季，多次殺進季後賽，卻始終與世界大賽無緣，接下隊長後，他的首要目標依舊是替球隊抱回第28座世界冠軍，這攸關他在這支百年勁旅的歷史地位。
（中央社）美國職棒大聯盟紐約洋基以9年3.6億美元（約新台幣110億元）肥約綁住「法官」賈吉（Aaron Judge），21日簽約後宣布由這位自家培養的招牌球星出任隊史第16位隊長，8年前高掛球鞋的吉特終於後繼有人。
吉特（Derek Jeter）2003年至2014年擔任洋基隊長，退役8年來無人接替。30歲的賈吉今年賽季62轟刷新美國聯盟紀錄後決定續留，洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）在簽約記者會宣布，賈吉將在新賽季接任隊長。
賈吉說：「這是無上榮耀，我不會等閒視之。」
洋基1903年成軍，賈吉接任前只有15位隊長，包括貝比魯斯（Babe Ruth）、蓋里格（Lou Gehrig）等傳奇球星。吉特與1986年至1988年擔任共同隊長的藍道夫（Willie Randolph）21日都出席記者會，見證賈吉接棒。
吉特2013年在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的洋基訓練基地初次見到賈吉，當時還是職棒菜鳥的賈吉上大聯盟後展現大將之風，如今拿到洋基隊史最大張、也是大聯盟史上野手最高平均年薪合約。吉特認為，賈吉打球方式不會因接任隊長而改變。
吉特以過來人身分說：「這不像撥動開關，有了這頭銜就要變成另一個人。我認為他（賈吉）在此之前就把自己當成隊長了。」
洋基2013年首輪選進賈吉，2017年他以當時破菜鳥紀錄的52轟拿下美聯新人王，今年更上層樓，以傲視大聯盟的長打成績榮膺美聯年度最有價值球員（MVP）。賽季結束後，賈吉投入自由球員市場測試身價，洋基面對舊金山巨人、聖地牙哥教士等隊挖角，一度可能失去這位巨星。
賈吉回憶說，史坦布萊納在談約階段從義大利打越洋電話給當時在加州的他，提及讓他接任隊長的可能性，且將合約年限拉長到第9年。
史坦布萊納表示，兩週前他向賈吉說：「在我眼中，你不是自由球員；在我眼中，你是個洋基人，我們需要竭盡所能確保這維持下去」。
出身加州的賈吉與巨人、教士球團交涉後決定續留洋基，正如他在球季中追逐美聯單季全壘打紀錄期間穿過的帽T品牌New York or Nowhere（除了紐約哪都不去）。
他說，體驗自由球員市場後，他有了更清晰的答案，也就是「我屬於這裡」。
賈吉說：「我的血、汗與淚水全投入一件事，那就是為這支球隊、這座城市和這些球迷拚戰。知道我可以繼續在同一城市這麼做，言語無法形容我的感覺。」
洋基隊史擁有27座世界冠軍，傲視大聯盟，但上次登頂要回溯至2009年。賈吉效力洋基7季，多次殺進季後賽，卻始終與世界大賽無緣，接下隊長後，他的首要目標依舊是替球隊抱回第28座世界冠軍，這攸關他在這支百年勁旅的歷史地位。
賈吉說：「紐約這裡有很多未完成的工作，我期待完成大業。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。