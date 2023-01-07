《日本異界博物誌》：〈桃太郎〉的故事基礎是建築在陰陽五行學說的十二支之上

文：朝里樹

STORY 1

造訪異界「龍宮城」，進而超越時空的浦島太郎

造訪異界之旅是最常見的民間故事，其中又以〈浦島太郎〉對於異界龍宮城的樣貌描述最為詳盡。

海底的異界「龍宮城」

可以全景觀賞一年四季的景致

浦島太郎救下被人欺負的海龜，獲邀前往龍宮城，接受了美豔動人的乙姬的盛情款待。然而當他從龍宮城回到地面，現世已經過了漫長的歲月。傷心失意的浦島太郎打開乙姬餽贈的寶盒，一陣白煙冒出，讓他瞬間變成白髮蒼蒼的老人。

這是大家耳熟能詳的故事〈浦島太郎〉，可說是民間故事常見的造訪異界之旅代表作。特別值得一提的是，故事中對於異界，也就是對龍宮城的描寫極為詳盡。坐落在海中的龍宮城是一棟華美的建築物，裡面的房間可以一眼望盡四季美景，來到此處的浦島太郎也受到盛大的歡迎。

浦島太郎故事的前身據傳是「記紀神話」[1] 的山幸彥。此外《日本書紀》也有文章記載，在雄略天皇二十二年（西元四七八年）時，丹波國的瑞江浦島子釣上一隻海龜，隨後他和化身為年輕女性的海龜結合，一同前往海中的蓬萊山。

日本各地到處都有類似的故事，但海中世界的名稱則各有不同，例如蓬萊、龍宮等。蓬萊是道教中神仙居住的世界，據說位在大海的另一側。浦島子傳說裡，蓬萊這個詞念成「とこよ」（tokoyo），指的就是日本神話當中不老不死的理想鄉「常世國」（tokoyonokuni）。

龍宮城三年

等於地上三百年！

在室町時代的《御伽草子》[2] 以後，過去曾出現在散逸古書《丹後國風土記》[3] 以及《萬葉集》[4] 當中的浦島子，變成了現代人也很熟悉的浦島太郎；蓬萊、常世國也變成了龍宮城。

浦島太郎打開乙姬餽贈的寶盒，轉眼間變成白髮老人。龍宮世界和現世的時間流逝速度是不同的，龍宮的三年相當於地上三百年。當時的民間故事裡，白髮老人的存在通常間接暗示著神明，所以也有一種解釋是浦島太郎變成了神明。

實際上，《御伽草子》版本裡的浦島太郎變成鶴，而乙姬變成海龜，兩人在蓬萊山結為夫婦，故事結局十分幸福快樂。

STORY 2

桃太郎和鬼怪其實同樣都是異界的居民

桃太郎其實是一個來自異界的「稀人」，往來於現世與異界進行冒險的故事。

裝著桃太郎的桃子是

強大靈力的象徵

從桃子裡出生的小孩迅速長大，帶著猴子、雉雞和狗一起登上鬼島，成功討伐鬼怪並帶著金銀財寶回家。〈桃太郎〉的基本故事內容大概就是這樣。

故事一開始，主角桃太郎就待在桃子裡，從深山順著河流蜿蜒而下。自古以來，日本的山就是祖靈棲身的場所，而河川就像是連接那個世界和這個世界的通路。

來自異界的桃太郎，以異於人類的速度急遽成長，和後來加入的動物夥伴們一同前往名為鬼島的異界，最後成功擊退鬼怪，再次回到人間。從這個角度來看，就能明顯看出反覆進出異界和現世的桃太郎到底有多麼不尋常。儘管他不是鬼怪，但桃太郎其實和鬼怪一樣，都是異界的居民。

民俗學裡，這些來自異界的神靈或近似靈體的存在，被稱為「稀人」。中國認為桃子具有強大的靈力，日本神話當中也有一幕是伊邪那岐 [5] 朝著黃泉的女鬼怪（黃泉醜女）丟出桃子，試圖驅趕她。有鑑於此，我們應該也可以將桃太郎視為擁有桃子靈力加護的稀人。

將位於鬼怪對角位置的

三隻動物收為家臣

民間故事的桃太郎手上還有另一個關鍵道具，那就是老爺爺和老奶奶讓他帶在身上的吉備糰子（黍米糰子）。如同童謠的歌詞，桃太郎把繫在腰上的吉備糰子分給三隻動物，藉此獲得牠們的陪伴，三隻動物分別是猴子、雉雞和狗。

然而為什麼會是這三種動物？敵方鬼怪的存在就是這個問題的最大提示。鬼怪之所以長著牛角，穿著老虎花紋的兜襠布，是因為丑寅（東北）方位就是所謂鬼門的方向。而丑寅的對角位置，則是申（猴）、酉（雞）、戌（狗）。由此可以得知，〈桃太郎〉的故事基礎是建築在陰陽五行學說的十二支之上。如果鬼怪是桃太郎不得不打敗的對手，那麼牠們絕對是再可靠不過的夥伴。

STORY 3

讓整個京都為之恐懼顫慄的大江山酒吞童子

最後被源賴光消滅的酒吞童子，原本應該是人類的他為什麼會潛入異界之門，化為鬼怪呢？

明明是鬼怪為何叫做童子？

鬼怪原是近似神明的存在

一条天皇 [6] 時代，有個名叫酒吞童子的恐怖鬼怪蟠踞在大江山。酒吞童子率領其他眾多鬼怪出現在京城，抓走貴族們的掌上明珠，天皇為此擔憂不已，於是下令武將源賴光討伐酒吞童子，與之隨行的有藤原保昌，以及賴光手下四天王坂田公時、渡邊綱、卜部季武和碓井貞光。一行人假扮成山伏 [7] 接受酒吞童子的款待，嚥下血酒和公主們的肉，等對方疏忽之後再讓酒吞童子喝下「神便鬼毒酒」，最後趁他爛醉如泥的時候成功加以討伐。

鬼怪在各大民間故事和傳承當中都有登場，但擁有名字的酒吞童子無疑是他們的象徵性存在。佛教世界中，原意為孩童的童子通常都隨侍在菩薩左右，是相當重要的稱謂。此外舉行降乩儀式時，有些修驗者和巫女也會請神靈依附在童子身上，換言之，童子是比較接近神明和異界之物的存在。那麼後來為什麼會變成異形怪物的名稱呢？

有一說認為鬼（oni）的語源是「陰」（onu），意指不具形態之物，類似靈體。日本也有很多地方不把鬼怪視為妖怪，而是當成神明祭祀。超越人類智慧且令人敬畏的存在，說的大概就是鬼怪吧。