《日本異界博物誌》：〈桃太郎〉的故事基礎是建築在陰陽五行學說的十二支之上
我們想讓你知道的是
十字路口擺放的石敢當或地藏，就是異界和人世的邊界線。正月迎入家門的年神，便是從異界跨越時間的邊界線而來。造訪龍宮城進而超越時空的「浦島太郎」；往來於現世與異界進行冒險的「桃太郎」；來自月之都，神祕的「輝夜姬」……這些民間故事和傳說，都是以異界為舞台。
文：朝里樹
STORY 1
造訪異界「龍宮城」，進而超越時空的浦島太郎
造訪異界之旅是最常見的民間故事，其中又以〈浦島太郎〉對於異界龍宮城的樣貌描述最為詳盡。
海底的異界「龍宮城」
可以全景觀賞一年四季的景致
浦島太郎救下被人欺負的海龜，獲邀前往龍宮城，接受了美豔動人的乙姬的盛情款待。然而當他從龍宮城回到地面，現世已經過了漫長的歲月。傷心失意的浦島太郎打開乙姬餽贈的寶盒，一陣白煙冒出，讓他瞬間變成白髮蒼蒼的老人。
這是大家耳熟能詳的故事〈浦島太郎〉，可說是民間故事常見的造訪異界之旅代表作。特別值得一提的是，故事中對於異界，也就是對龍宮城的描寫極為詳盡。坐落在海中的龍宮城是一棟華美的建築物，裡面的房間可以一眼望盡四季美景，來到此處的浦島太郎也受到盛大的歡迎。
浦島太郎故事的前身據傳是「記紀神話」[1] 的山幸彥。此外《日本書紀》也有文章記載，在雄略天皇二十二年（西元四七八年）時，丹波國的瑞江浦島子釣上一隻海龜，隨後他和化身為年輕女性的海龜結合，一同前往海中的蓬萊山。
日本各地到處都有類似的故事，但海中世界的名稱則各有不同，例如蓬萊、龍宮等。蓬萊是道教中神仙居住的世界，據說位在大海的另一側。浦島子傳說裡，蓬萊這個詞念成「とこよ」（tokoyo），指的就是日本神話當中不老不死的理想鄉「常世國」（tokoyonokuni）。
龍宮城三年
等於地上三百年！
在室町時代的《御伽草子》[2] 以後，過去曾出現在散逸古書《丹後國風土記》[3] 以及《萬葉集》[4] 當中的浦島子，變成了現代人也很熟悉的浦島太郎；蓬萊、常世國也變成了龍宮城。
浦島太郎打開乙姬餽贈的寶盒，轉眼間變成白髮老人。龍宮世界和現世的時間流逝速度是不同的，龍宮的三年相當於地上三百年。當時的民間故事裡，白髮老人的存在通常間接暗示著神明，所以也有一種解釋是浦島太郎變成了神明。
實際上，《御伽草子》版本裡的浦島太郎變成鶴，而乙姬變成海龜，兩人在蓬萊山結為夫婦，故事結局十分幸福快樂。
STORY 2
桃太郎和鬼怪其實同樣都是異界的居民
桃太郎其實是一個來自異界的「稀人」，往來於現世與異界進行冒險的故事。
裝著桃太郎的桃子是
強大靈力的象徵
從桃子裡出生的小孩迅速長大，帶著猴子、雉雞和狗一起登上鬼島，成功討伐鬼怪並帶著金銀財寶回家。〈桃太郎〉的基本故事內容大概就是這樣。
故事一開始，主角桃太郎就待在桃子裡，從深山順著河流蜿蜒而下。自古以來，日本的山就是祖靈棲身的場所，而河川就像是連接那個世界和這個世界的通路。
來自異界的桃太郎，以異於人類的速度急遽成長，和後來加入的動物夥伴們一同前往名為鬼島的異界，最後成功擊退鬼怪，再次回到人間。從這個角度來看，就能明顯看出反覆進出異界和現世的桃太郎到底有多麼不尋常。儘管他不是鬼怪，但桃太郎其實和鬼怪一樣，都是異界的居民。
民俗學裡，這些來自異界的神靈或近似靈體的存在，被稱為「稀人」。中國認為桃子具有強大的靈力，日本神話當中也有一幕是伊邪那岐 [5] 朝著黃泉的女鬼怪（黃泉醜女）丟出桃子，試圖驅趕她。有鑑於此，我們應該也可以將桃太郎視為擁有桃子靈力加護的稀人。
將位於鬼怪對角位置的
三隻動物收為家臣
民間故事的桃太郎手上還有另一個關鍵道具，那就是老爺爺和老奶奶讓他帶在身上的吉備糰子（黍米糰子）。如同童謠的歌詞，桃太郎把繫在腰上的吉備糰子分給三隻動物，藉此獲得牠們的陪伴，三隻動物分別是猴子、雉雞和狗。
然而為什麼會是這三種動物？敵方鬼怪的存在就是這個問題的最大提示。鬼怪之所以長著牛角，穿著老虎花紋的兜襠布，是因為丑寅（東北）方位就是所謂鬼門的方向。而丑寅的對角位置，則是申（猴）、酉（雞）、戌（狗）。由此可以得知，〈桃太郎〉的故事基礎是建築在陰陽五行學說的十二支之上。如果鬼怪是桃太郎不得不打敗的對手，那麼牠們絕對是再可靠不過的夥伴。
STORY 3
讓整個京都為之恐懼顫慄的大江山酒吞童子
最後被源賴光消滅的酒吞童子，原本應該是人類的他為什麼會潛入異界之門，化為鬼怪呢？
明明是鬼怪為何叫做童子？
鬼怪原是近似神明的存在
一条天皇 [6] 時代，有個名叫酒吞童子的恐怖鬼怪蟠踞在大江山。酒吞童子率領其他眾多鬼怪出現在京城，抓走貴族們的掌上明珠，天皇為此擔憂不已，於是下令武將源賴光討伐酒吞童子，與之隨行的有藤原保昌，以及賴光手下四天王坂田公時、渡邊綱、卜部季武和碓井貞光。一行人假扮成山伏 [7] 接受酒吞童子的款待，嚥下血酒和公主們的肉，等對方疏忽之後再讓酒吞童子喝下「神便鬼毒酒」，最後趁他爛醉如泥的時候成功加以討伐。
鬼怪在各大民間故事和傳承當中都有登場，但擁有名字的酒吞童子無疑是他們的象徵性存在。佛教世界中，原意為孩童的童子通常都隨侍在菩薩左右，是相當重要的稱謂。此外舉行降乩儀式時，有些修驗者和巫女也會請神靈依附在童子身上，換言之，童子是比較接近神明和異界之物的存在。那麼後來為什麼會變成異形怪物的名稱呢？
有一說認為鬼（oni）的語源是「陰」（onu），意指不具形態之物，類似靈體。日本也有很多地方不把鬼怪視為妖怪，而是當成神明祭祀。超越人類智慧且令人敬畏的存在，說的大概就是鬼怪吧。
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【跨域生態系系列專訪 】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。