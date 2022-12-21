2022/12/21,
經濟

外銷訂單大減23.4%，創金融海嘯以來單月最大減幅，7大出口產品以基本金屬業者最悲觀

外銷訂單大減23.4%，創金融海嘯以來單月最大減幅，7大出口產品以基本金屬業者最悲觀
Photo Credit: 中央社

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經濟部統計處表示，整體而言本次衰退主因是終端需求低迷，客戶調整庫存，加上中國防疫封控影響產銷進程，以及上年同月基期較高，才導致衰退幅度較大。

衰退幅度比外界預期大，經濟部統計處昨（20）日公布外銷訂單，金額只有501.4億美元，相較於去（2021）年同期大減23.4%，並創下金融海嘯時期以來單月最大減幅，主要受到終端需求低迷、中國疫情、去年基期較高等影響，展望未來需求仍疲弱，但是大幅度衰退機率不高，而農曆年前備貨需求，可望支撐外銷接單成長動能。

外銷訂單驟減，創金融海嘯以來最大月減

經濟部統計處20日公布11月外銷訂單達501.4億美元，較上月減少52.5億美元或減9.5%，經季節調整後減11.7%。如果和去（2021）年同月相比，外銷訂單減少153.6億美元或減23.4%，創下2009年金融海嘯時期以來最大單月減幅。

截至今（2022）年11月，外銷訂單累計共達6146.1億美元（新台幣19.05兆），相較於去年同期增加83.8億美元或增1.4%。經濟貿易局及工業局指出，景氣於9月劇變，出口翻黑終結26個月正成長。

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經濟部統計處

今（2022）年2月外銷訂單年增率創下新高達21.06%，此後遇到烏俄戰爭、各國循環升息，加上中國疫情爆發，外銷訂單一路走下坡。

台灣外銷訂單7大類產品，其中以「光學器材」衰退最嚴重，幅度達到減少43%。此後衰退訂單項目依序為：塑橡膠製品年減35.3%、基本金屬年減35.3%、資訊通信產品年減30.5%、化學品年減28.9%、機械產品年減17%、電子產品年減15.2%。

7大類產品相較同月共計減少達137.8億美元，約為新台幣4271.8億元。

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經濟部統計處經濟部統計處

衰退主因：終端需求低迷、中國疫情和去年基期高

針對台灣主力出口產品「資通訊產品」、「電子產品」面臨衰退。

統計處處長黃于玲表示，整體而言衰退主因是終端需求低迷，客戶調整庫存，加上中國防疫封控影響產銷進程，以及上年同月基期較高，才導致衰退幅度較大。

資通訊產品包含，筆電、手機及顯示卡接單減少，而數位化及雲端資料處理需求仍在，致網通產品接單成長，抵銷部分減幅；以接自美國減23.4億美元、歐洲減21.2億美元較多。

至於電子產品，如IC設計、晶片通路及液晶螢幕接單減少，只有5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，帶動晶圓代工、記憶體等接單成長，抵銷部分減幅，以及接自中國及香港減31.0億美元較多。

主要出口國家以中國衰退最嚴重，減少60億美元，幅度達37.3%。此後依序是歐洲減少37.1%、美國減少33.5%、東協減少10.8%。只有日本正成長達1.5%。

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經濟部統計處

面板產業供過於求，傳統貨品業者投資低落

黃于玲指出，未來新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求持續，但全球經濟受通膨及升息影響，客戶持續進行庫存調整。

他強調，光學器材因面板仍「供過於求」，整體面板價格明顯低於上年同月，接單年減43.0%；傳統貨品方面，業者對設備投資意願低落。

未來需求仍疲弱，但是大幅度衰退機率不高，尤其5G、車用電子、高效能運算等新興應用對半導體供應鏈需求持續，加上數位轉型商機持續挹注，以及農曆年前備貨需求，均可望支撐外銷接單成長動能。

7大出口產品，以基本金屬業者最悲觀

7大出口產品業者趨於悲觀。統計處也調查廠商對12月份接單看法，預期接單將較11月份增加的廠商家數占13.6%，持平者占53.1%，而減少者占33.3%。值得注意的是，7大類出口產品中，以「基本金屬類」業者最悲觀。

黃于玲仍強調，未來風險在於全球通膨及升息壓力仍高，俄烏戰爭及美中科技戰，以及中國放寬防疫政策後，疫情快速擴散，均加深全球經濟成長放緩疑慮，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。

針對經濟不振，經濟貿易局及工業局指出，目前鼓勵台商回台設廠生產高階資訊產品，短期就原物料降關稅、提升通關效率等，避免海外供應鏈斷鏈。

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核稿編輯：翁世航


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