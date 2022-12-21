外銷訂單大減23.4%，創金融海嘯以來單月最大減幅，7大出口產品以基本金屬業者最悲觀
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經濟部統計處表示，整體而言本次衰退主因是終端需求低迷，客戶調整庫存，加上中國防疫封控影響產銷進程，以及上年同月基期較高，才導致衰退幅度較大。
衰退幅度比外界預期大，經濟部統計處昨（20）日公布外銷訂單，金額只有501.4億美元，相較於去（2021）年同期大減23.4%，並創下金融海嘯時期以來單月最大減幅，主要受到終端需求低迷、中國疫情、去年基期較高等影響，展望未來需求仍疲弱，但是大幅度衰退機率不高，而農曆年前備貨需求，可望支撐外銷接單成長動能。
外銷訂單驟減，創金融海嘯以來最大月減
經濟部統計處20日公布11月外銷訂單達501.4億美元，較上月減少52.5億美元或減9.5%，經季節調整後減11.7%。如果和去（2021）年同月相比，外銷訂單減少153.6億美元或減23.4%，創下2009年金融海嘯時期以來最大單月減幅。
截至今（2022）年11月，外銷訂單累計共達6146.1億美元（新台幣19.05兆），相較於去年同期增加83.8億美元或增1.4%。經濟貿易局及工業局指出，景氣於9月劇變，出口翻黑終結26個月正成長。
台灣外銷訂單7大類產品，其中以「光學器材」衰退最嚴重，幅度達到減少43%。此後衰退訂單項目依序為：塑橡膠製品年減35.3%、基本金屬年減35.3%、資訊通信產品年減30.5%、化學品年減28.9%、機械產品年減17%、電子產品年減15.2%。
7大類產品相較同月共計減少達137.8億美元，約為新台幣4271.8億元。
衰退主因：終端需求低迷、中國疫情和去年基期高
針對台灣主力出口產品「資通訊產品」、「電子產品」面臨衰退。
統計處處長黃于玲表示，整體而言衰退主因是終端需求低迷，客戶調整庫存，加上中國防疫封控影響產銷進程，以及上年同月基期較高，才導致衰退幅度較大。
資通訊產品包含，筆電、手機及顯示卡接單減少，而數位化及雲端資料處理需求仍在，致網通產品接單成長，抵銷部分減幅；以接自美國減23.4億美元、歐洲減21.2億美元較多。
至於電子產品，如IC設計、晶片通路及液晶螢幕接單減少，只有5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，帶動晶圓代工、記憶體等接單成長，抵銷部分減幅，以及接自中國及香港減31.0億美元較多。
主要出口國家以中國衰退最嚴重，減少60億美元，幅度達37.3%。此後依序是歐洲減少37.1%、美國減少33.5%、東協減少10.8%。只有日本正成長達1.5%。
面板產業供過於求，傳統貨品業者投資低落
黃于玲指出，未來新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求持續，但全球經濟受通膨及升息影響，客戶持續進行庫存調整。
他強調，光學器材因面板仍「供過於求」，整體面板價格明顯低於上年同月，接單年減43.0%；傳統貨品方面，業者對設備投資意願低落。
未來需求仍疲弱，但是大幅度衰退機率不高，尤其5G、車用電子、高效能運算等新興應用對半導體供應鏈需求持續，加上數位轉型商機持續挹注，以及農曆年前備貨需求，均可望支撐外銷接單成長動能。
7大出口產品，以基本金屬業者最悲觀
7大出口產品業者趨於悲觀。統計處也調查廠商對12月份接單看法，預期接單將較11月份增加的廠商家數占13.6%，持平者占53.1%，而減少者占33.3%。值得注意的是，7大類出口產品中，以「基本金屬類」業者最悲觀。
黃于玲仍強調，未來風險在於全球通膨及升息壓力仍高，俄烏戰爭及美中科技戰，以及中國放寬防疫政策後，疫情快速擴散，均加深全球經濟成長放緩疑慮，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。
針對經濟不振，經濟貿易局及工業局指出，目前鼓勵台商回台設廠生產高階資訊產品，短期就原物料降關稅、提升通關效率等，避免海外供應鏈斷鏈。
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核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。