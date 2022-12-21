《華郵》警告中國疫情恐釀全球災難，公衛專家陳秀熙建議小三通「等春節後再考量」

（中央社）中國放棄清零後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情迅速升溫，《華盛頓郵報》示警，這波疫情恐將產生新的病毒變異株，並衝擊生產與供應鏈，中國的疫情新夢魘恐將演變成全球的大災難。

中國政府上個月突然決定取消近3年的COVID-19封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。中國火葬場日前告訴媒體，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。

各研究團體報告，中國在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，進而使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。

《華盛頓郵報》今天（當地時間20日）刊登編輯委員會撰寫的文章指出，中國突然放棄不具永續性的清零政策，卻缺乏連貫性的應變策略，恐將為人民、經濟、共產黨高層帶來新夢魘；新危機還可能震撼全球，正如3年前武漢爆發疫情時的情況，始於中國之事不必然會止於中國。

文章指出，中國疫情恐怕會產生威脅全球其他國家的新變異株，之前COVID-19一些具有傳染優勢的變異株都以相當快的速度傳播，數以百萬計的中國人染疫將提升新變異株出現機率。

文章並提到，中國國家主席習近平放棄清零的動機，是為了振興受到封控和勞工騷動阻礙的經濟，但新作法可能適得其反，疫情普遍干擾到生產與供應鏈，萬一中國的製造速度放緩，全球都將感受到供貨短缺和通貨膨脹之痛。

文章表示，中國不明智地放棄能有效防護病毒的mRNA疫苗，選擇施打效力較低的中國製疫苗，而且中國人普遍尚未接觸過Omicron變異株，因此缺乏免疫力。

中國康希諾生物股份公司研發的氣霧劑吸入式疫苗或許保住一線生機，研究顯示這款用嘴吸的疫苗在打過兩劑中國疫苗的人身上，可產生免疫系統反應。《華郵》文章認為，最佳策略應是推動這款疫苗追加劑，並進口數以百萬計的mRNA疫苗。

文章指出，11月底中國罕見爆發抗議，促使習近平決定放棄清零；如果現在疫情惡化、人民更加失去信心，抗議者的怒氣很容易就會捲土重來。

中國疫情爆發恐影響小三通重啟，公衛專家建議：春節後再考量

台大公衛學院教授陳秀熙今（21）日表示，金門與連江縣COVID-19累積感染率分別為16％與26％，低於台灣本島的37％，自然感染形成的社區保護力較不足，應審慎選擇開放「小三通」的時機。

陳秀熙今天也提出「動態幸福防疫」概念，建議台灣以單日2.5萬例確診個案為界線。若高於2.5萬，防疫措施須加嚴。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19疫情與最新科學研究發展。

團隊引述期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究，依據香港爆發Omicron病毒株疫情的經驗，推估中國在改變「清零」政策後3個月，會有1.7億到2.8億人感染，感染率為16％；造成130萬到210萬人死亡，死亡率為千分之1.2。

團隊進一步以SEIR模型預測，到2023年3月底，中國將累積5.5億人受感染，疫情高峰時重症病床（ICU病床）需求為100萬床，遠高於可負擔病床數6.4萬床，短缺狀況將持續19到48天。

陳秀熙表示，中國於12月改變「清零」政策，無症狀感染與輕症者自行使用抗原快篩不再須PCR，並取消落地採檢。12月14日更宣布不再公布無症狀感染人數，但觀察近期社會的藥物需求，官方的感染與死亡人數恐有「低報」。

陳秀熙表示，中國疫情最好要觀察到農曆春節假期之後，這也影響到台灣重啟「小三通」的時機。他指出，離島的金門縣、連江縣，自然感染累積的社區保護力分別為16％與26％，低於台灣本島的37％，「小三通」最好等春節後再做考量。

對於世界的疫情趨勢，陳秀熙提出「動態幸福防疫」概念，在「幸福解封」與「疫情控制」間即時交替和動態調整。當疫情再起時，應加強防疫措施，以犧牲部分生活幸福感的代價，讓疫情在更短時間內受控制。

陳秀熙指出，動態調整的依據是中重症及死亡監視，台灣的安全警示值，約為每日2.5萬名確診個案。低於2.5萬例時，可維持目前的生活模式；高於2.5萬例時，則應加強防疫措施。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：羅元祺