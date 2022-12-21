《華郵》警告中國疫情恐釀全球災難，公衛專家陳秀熙建議小三通「等春節後再考量」
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白紙運動後中國放寬封控政策，但近期疫情卻迅速升溫，《華盛頓郵報》示警，若中國又產生新的變異株恐再度引發全球災難。而台灣也開始針對小三通的重啟進行討論，公衛專家陳秀熙建議，等春節後再針對中國疫情進行評估會較為妥當。
（中央社）中國放棄清零後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情迅速升溫，《華盛頓郵報》示警，這波疫情恐將產生新的病毒變異株，並衝擊生產與供應鏈，中國的疫情新夢魘恐將演變成全球的大災難。
中國政府上個月突然決定取消近3年的COVID-19封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。中國火葬場日前告訴媒體，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。
各研究團體報告，中國在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，進而使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。
《華盛頓郵報》今天（當地時間20日）刊登編輯委員會撰寫的文章指出，中國突然放棄不具永續性的清零政策，卻缺乏連貫性的應變策略，恐將為人民、經濟、共產黨高層帶來新夢魘；新危機還可能震撼全球，正如3年前武漢爆發疫情時的情況，始於中國之事不必然會止於中國。
文章指出，中國疫情恐怕會產生威脅全球其他國家的新變異株，之前COVID-19一些具有傳染優勢的變異株都以相當快的速度傳播，數以百萬計的中國人染疫將提升新變異株出現機率。
文章並提到，中國國家主席習近平放棄清零的動機，是為了振興受到封控和勞工騷動阻礙的經濟，但新作法可能適得其反，疫情普遍干擾到生產與供應鏈，萬一中國的製造速度放緩，全球都將感受到供貨短缺和通貨膨脹之痛。
文章表示，中國不明智地放棄能有效防護病毒的mRNA疫苗，選擇施打效力較低的中國製疫苗，而且中國人普遍尚未接觸過Omicron變異株，因此缺乏免疫力。
中國康希諾生物股份公司研發的氣霧劑吸入式疫苗或許保住一線生機，研究顯示這款用嘴吸的疫苗在打過兩劑中國疫苗的人身上，可產生免疫系統反應。《華郵》文章認為，最佳策略應是推動這款疫苗追加劑，並進口數以百萬計的mRNA疫苗。
文章指出，11月底中國罕見爆發抗議，促使習近平決定放棄清零；如果現在疫情惡化、人民更加失去信心，抗議者的怒氣很容易就會捲土重來。
中國疫情爆發恐影響小三通重啟，公衛專家建議：春節後再考量
台大公衛學院教授陳秀熙今（21）日表示，金門與連江縣COVID-19累積感染率分別為16％與26％，低於台灣本島的37％，自然感染形成的社區保護力較不足，應審慎選擇開放「小三通」的時機。
陳秀熙今天也提出「動態幸福防疫」概念，建議台灣以單日2.5萬例確診個案為界線。若高於2.5萬，防疫措施須加嚴。
陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19疫情與最新科學研究發展。
團隊引述期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究，依據香港爆發Omicron病毒株疫情的經驗，推估中國在改變「清零」政策後3個月，會有1.7億到2.8億人感染，感染率為16％；造成130萬到210萬人死亡，死亡率為千分之1.2。
團隊進一步以SEIR模型預測，到2023年3月底，中國將累積5.5億人受感染，疫情高峰時重症病床（ICU病床）需求為100萬床，遠高於可負擔病床數6.4萬床，短缺狀況將持續19到48天。
陳秀熙表示，中國於12月改變「清零」政策，無症狀感染與輕症者自行使用抗原快篩不再須PCR，並取消落地採檢。12月14日更宣布不再公布無症狀感染人數，但觀察近期社會的藥物需求，官方的感染與死亡人數恐有「低報」。
陳秀熙表示，中國疫情最好要觀察到農曆春節假期之後，這也影響到台灣重啟「小三通」的時機。他指出，離島的金門縣、連江縣，自然感染累積的社區保護力分別為16％與26％，低於台灣本島的37％，「小三通」最好等春節後再做考量。
對於世界的疫情趨勢，陳秀熙提出「動態幸福防疫」概念，在「幸福解封」與「疫情控制」間即時交替和動態調整。當疫情再起時，應加強防疫措施，以犧牲部分生活幸福感的代價，讓疫情在更短時間內受控制。
陳秀熙指出，動態調整的依據是中重症及死亡監視，台灣的安全警示值，約為每日2.5萬名確診個案。低於2.5萬例時，可維持目前的生活模式；高於2.5萬例時，則應加強防疫措施。
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。