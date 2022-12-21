偏遠學校出現正式教師少於代理、一人教四科等現象，監委籲教育部及地方政府改善
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監察委員王美玉、鴻義章調查發現，台東縣的代理教師在偏鄉教育專法上路後，比例不減反增；且偏遠地區國中教師非專長授課問題嚴重，甚至有一人教授4個科目的情形，呼籲教育部與地方政府協力改善。
全台中小學有31.13％是偏遠地區學校，其中又以台東縣占比最高。監察委員王美玉、鴻義章調查發現，當地代理教師在偏鄉教育專法上路後，比例不減反增；且偏遠地區國中教師非專長授課問題嚴重，甚至有一人教授四個科目的情形，呼籲教育部與地方政府協力改善。
在教團、民代近年不斷倡議之下，教育部日前承諾要將代理教師聘期補足一年，但隨著少子化對國民教育的衝擊日益嚴重，偏鄉教育所面臨的困境，似乎並非一項延長聘期的政策就可以解決。
監委王美玉、鴻義章進行調查，了解偏鄉教育代理教師問題。監委調查指出，偏鄉教育目前呈現「小校林立」的發展態勢，目前偏遠地區中小學總共有1206校，為整體學校的31.13％，且其中有近半數的學生人數只有50人以下、超過八成三班級數為六班以下。
其中，偏遠地區學校占比最高的台東縣，總共有近七成七學校位在偏遠地區、八成五為原住民重點學校。然而，儘管《偏遠地區學校教育發展條例》上路已五年，代理教師比例不減反增，導致偏遠地區學校師資不穩定。監委指出，部分學校的正式教師竟少於代理教師，且沒有教師資格的代理教師，也都多數集中於偏遠地區學校服務，而依法應聘用的專業輔導人員，也有招募困難的情形。
台東偏遠地區代理教師不減反增，監委籲中央地方加強合作
台東縣偏遠地區學校的代理教師比率逐年攀升，106到110學年度國中從13％升到30％，國小從17％升到28％。為何偏鄉專法上路後，代理教師不減反增？台東縣教育處處長林政宏指出，教育部補助地方政府增至合理教師員額的經費，是正式教師70萬元、代理教師65萬元，沒有考慮到教師學歷、薪資隨年資調整，以及兼任職務另有加給的問題，導致補助金額不符實際需求。
監委實地走訪台東縣太麻里鄉、蘭嶼鄉的偏鄉學校，並訪談當地代理教師，發現學校為了避免少子化產生超額資遣教師的爭議，對員額控管趨向嚴格。林政宏向監委坦言，代理教師的產生不完全是因為縣市不開缺，由於裁併校難度很高，又要考慮避免超額資遣教師，所以控管員額是必要的。
不過，台東縣政府在111學年度的教師甄選後，總計增補國中正式教師22人、國小75人，有可能改善比率過高情形。
監委認為，偏鄉教育專法仰賴中央與地方加強合作、共同解決問題，否則中央補助這麼多錢，增置的員額依舊進不到偏遠地區學校編制裡，偏鄉長期以來師資不穩定、不合格師資比率偏高的問題，仍無法有效改善。
一師教四科，非專長授課問題在偏鄉國中嚴重
另外，監委也發現到教學正常化的問題，偏遠地區國中教師配課情形普遍，非專長授課問題嚴重，且隨著國中規模日益區小，非專長授課現象極可能會越來越多。
12年國教的課程規劃架構下，部定課程分為八大學習領域，整體再細分成20多個科目，監委指出，雖然偏遠地區國中教師員額基準最高可達每班三名，但教師人數仍有可能少於領域數，更遠遠無法涵蓋所有課程科目，因此產生配課現象。
監委訪談了數名國中教師，有教師指出，偏鄉教師的基本授課時數問題上，主要少科目多、跨年級，又有共備與跨領域的負擔。其中，主任有六節課，卻包含四個科目，顯見非專長授課的問題。
教育部110學年度調查全校三班的國中教師授課資料，發現專長授課比率較高的科目是國文、英文、數學、輔導及體育，其餘科目都有專長授課比率低於50％的情形。教育部也回應監委，指出偏遠地區國中班級數較少、教師人數少的小校，較難滿足國中分科專長授課需求。
監委認為，針對偏遠地區學校配課的合理程度，師資合聘或巡迴機制在偏遠地區實際執行困境，以及如何引導校內教師專長結構適當調整，教育部應整合相關政策措施，並融入偏鄉觀點，與地方政府協力改善非專長授課現象。
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核稿編輯：羅元祺
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。