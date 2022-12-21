2022/12/21,
教育

偏遠學校出現正式教師少於代理、一人教四科等現象，監委籲教育部及地方政府改善

偏遠學校出現正式教師少於代理、一人教四科等現象，監委籲教育部及地方政府改善
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監察委員王美玉、鴻義章調查發現，台東縣的代理教師在偏鄉教育專法上路後，比例不減反增；且偏遠地區國中教師非專長授課問題嚴重，甚至有一人教授4個科目的情形，呼籲教育部與地方政府協力改善。

全台中小學有31.13％是偏遠地區學校，其中又以台東縣占比最高。監察委員王美玉、鴻義章調查發現，當地代理教師在偏鄉教育專法上路後，比例不減反增；且偏遠地區國中教師非專長授課問題嚴重，甚至有一人教授四個科目的情形，呼籲教育部與地方政府協力改善。

在教團、民代近年不斷倡議之下，教育部日前承諾要將代理教師聘期補足一年，但隨著少子化對國民教育的衝擊日益嚴重，偏鄉教育所面臨的困境，似乎並非一項延長聘期的政策就可以解決。

監委王美玉、鴻義章進行調查，了解偏鄉教育代理教師問題。監委調查指出，偏鄉教育目前呈現「小校林立」的發展態勢，目前偏遠地區中小學總共有1206校，為整體學校的31.13％，且其中有近半數的學生人數只有50人以下、超過八成三班級數為六班以下。

其中，偏遠地區學校占比最高的台東縣，總共有近七成七學校位在偏遠地區、八成五為原住民重點學校。然而，儘管《偏遠地區學校教育發展條例》上路已五年，代理教師比例不減反增，導致偏遠地區學校師資不穩定。監委指出，部分學校的正式教師竟少於代理教師，且沒有教師資格的代理教師，也都多數集中於偏遠地區學校服務，而依法應聘用的專業輔導人員，也有招募困難的情形。

台東偏遠地區代理教師不減反增，監委籲中央地方加強合作

台東縣偏遠地區學校的代理教師比率逐年攀升，106到110學年度國中從13％升到30％，國小從17％升到28％。為何偏鄉專法上路後，代理教師不減反增？台東縣教育處處長林政宏指出，教育部補助地方政府增至合理教師員額的經費，是正式教師70萬元、代理教師65萬元，沒有考慮到教師學歷、薪資隨年資調整，以及兼任職務另有加給的問題，導致補助金額不符實際需求。

監委實地走訪台東縣太麻里鄉、蘭嶼鄉的偏鄉學校，並訪談當地代理教師，發現學校為了避免少子化產生超額資遣教師的爭議，對員額控管趨向嚴格。林政宏向監委坦言，代理教師的產生不完全是因為縣市不開缺，由於裁併校難度很高，又要考慮避免超額資遣教師，所以控管員額是必要的。

不過，台東縣政府在111學年度的教師甄選後，總計增補國中正式教師22人、國小75人，有可能改善比率過高情形。

監委認為，偏鄉教育專法仰賴中央與地方加強合作、共同解決問題，否則中央補助這麼多錢，增置的員額依舊進不到偏遠地區學校編制裡，偏鄉長期以來師資不穩定、不合格師資比率偏高的問題，仍無法有效改善。

一師教四科，非專長授課問題在偏鄉國中嚴重

另外，監委也發現到教學正常化的問題，偏遠地區國中教師配課情形普遍，非專長授課問題嚴重，且隨著國中規模日益區小，非專長授課現象極可能會越來越多。

12年國教的課程規劃架構下，部定課程分為八大學習領域，整體再細分成20多個科目，監委指出，雖然偏遠地區國中教師員額基準最高可達每班三名，但教師人數仍有可能少於領域數，更遠遠無法涵蓋所有課程科目，因此產生配課現象。

監委訪談了數名國中教師，有教師指出，偏鄉教師的基本授課時數問題上，主要少科目多、跨年級，又有共備與跨領域的負擔。其中，主任有六節課，卻包含四個科目，顯見非專長授課的問題。

教育部110學年度調查全校三班的國中教師授課資料，發現專長授課比率較高的科目是國文、英文、數學、輔導及體育，其餘科目都有專長授課比率低於50％的情形。教育部也回應監委，指出偏遠地區國中班級數較少、教師人數少的小校，較難滿足國中分科專長授課需求。

監委認為，針對偏遠地區學校配課的合理程度，師資合聘或巡迴機制在偏遠地區實際執行困境，以及如何引導校內教師專長結構適當調整，教育部應整合相關政策措施，並融入偏鄉觀點，與地方政府協力改善非專長授課現象。

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核稿編輯：羅元祺


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