習近平大動作拉攏沙烏地阿拉伯，為何惹怒伊朗激起反中情緒？

中國國家主席習近平近期積極展現外事能力，結束兩年多足不出國的自我封控，10月不但去了中亞地區出席「上海合作組織」（SCO）峰會，11月接連參與G20及APEC亞太經合會峰會，並與20個國家的領導人會晤，進入到12月更前往中東地區，和沙烏地阿拉伯發表了聯合聲明。

看似相當風光的外交行程，顯見習近平急著在第三任期的初期就能交出亮眼成績，中國或許將不再延續戰狼式的外交模式，轉向較為溫和的外交路線，改善國際關係。

中沙談島嶼主權問題，硬踩伊朗敏感紅線

習近平大動作出訪中東地區，不但出席了「海灣阿拉伯國家合作委員會」（GCC）峰會，還舉辦第一屆「阿拉伯中國峰會」（Riyadh Arab-China Summit），與沙烏地阿拉伯簽署了多項投資協議，更在會後發表了聯合聲明。

中國相當重視與中東國家的經濟合作關係，習近平這趟中東行攬下許多投資案，也簽下了能源合作的協議，可以說，習近平到訪中東地區，尤其是沙烏地阿拉伯，這有和美國一較高下的意味，利用美國與沙烏地阿拉伯近期關係不睦，見縫插針拉攏沙烏地阿拉伯，同時開展中國在中東地區的影響力。

不過，表面上風光的外交成果，卻也挑動了地緣政治的敏感神經。

中國與沙烏地阿拉伯簽署的聯合聲明中，觸及伊朗與沙烏地阿拉伯之間的主權爭議，以及伊朗核計畫問題，內容不但讓伊朗十分不開心，更泛起伊朗國內的反中情緒。

該聯合聲明中，內容除了有提及雙方會恪守「一中原則」，也針對三個爭議性的島嶼主權問題取得共識，這三個島嶼分別是阿布穆薩（Abu Musa）、大通布及小通布（Greater and Lesser Tunbs），中沙雙方都認為應當要根據國際法來解決主權歸屬，而這是伊朗所不樂見的狀況。