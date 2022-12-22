習近平大動作拉攏沙烏地阿拉伯，為何惹怒伊朗激起反中情緒？
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雖然中國無意與伊朗為敵，也立刻指派胡春華率團訪問伊朗，藉此來緩解雙方關係惡化，並提出擴大投資事宜來安撫伊朗，但這恐怕很難發揮正面的作用，伊朗國內的反中情緒似有擴大的跡象，認為中國基於有利可圖的現實考量，隨時都可能會背叛伊朗。
中國國家主席習近平近期積極展現外事能力，結束兩年多足不出國的自我封控，10月不但去了中亞地區出席「上海合作組織」（SCO）峰會，11月接連參與G20及APEC亞太經合會峰會，並與20個國家的領導人會晤，進入到12月更前往中東地區，和沙烏地阿拉伯發表了聯合聲明。
看似相當風光的外交行程，顯見習近平急著在第三任期的初期就能交出亮眼成績，中國或許將不再延續戰狼式的外交模式，轉向較為溫和的外交路線，改善國際關係。
中沙談島嶼主權問題，硬踩伊朗敏感紅線
習近平大動作出訪中東地區，不但出席了「海灣阿拉伯國家合作委員會」（GCC）峰會，還舉辦第一屆「阿拉伯中國峰會」（Riyadh Arab-China Summit），與沙烏地阿拉伯簽署了多項投資協議，更在會後發表了聯合聲明。
中國相當重視與中東國家的經濟合作關係，習近平這趟中東行攬下許多投資案，也簽下了能源合作的協議，可以說，習近平到訪中東地區，尤其是沙烏地阿拉伯，這有和美國一較高下的意味，利用美國與沙烏地阿拉伯近期關係不睦，見縫插針拉攏沙烏地阿拉伯，同時開展中國在中東地區的影響力。
不過，表面上風光的外交成果，卻也挑動了地緣政治的敏感神經。
中國與沙烏地阿拉伯簽署的聯合聲明中，觸及伊朗與沙烏地阿拉伯之間的主權爭議，以及伊朗核計畫問題，內容不但讓伊朗十分不開心，更泛起伊朗國內的反中情緒。
該聯合聲明中，內容除了有提及雙方會恪守「一中原則」，也針對三個爭議性的島嶼主權問題取得共識，這三個島嶼分別是阿布穆薩（Abu Musa）、大通布及小通布（Greater and Lesser Tunbs），中沙雙方都認為應當要根據國際法來解決主權歸屬，而這是伊朗所不樂見的狀況。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。