2022/12/23,
藝文

歌雅《農神吞噬其子》：二百年前的進擊巨人，狂啃五兒女

歌雅《農神吞噬其子》：二百年前的進擊巨人，狂啃五兒女
Photo Credit: Francisco de Goya, Wikimedia Commons, Public Domain

我們想讓你知道的是

哥雅（Francisco José de Goya y Lucientes）被視為最後一位古典大師，見證了古典油畫的變遷，其大半生經歷戰爭、病毒、異端審判等，中年大病徹底失聰，雙眼更加銳利，堅定凝視亂世的無常，繪畫地獄。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

諫山創《進擊的巨人》風靡全球，但早在數百年前，西班牙畫家歌雅（Francisco José de Goya y Lucientes）已經繪畫巨人，生吞活剝人類。戰慄，建基於古羅馬神話與西班牙歷史。

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Photo Credit: Francisco de Goya, Wikimedia Commons, Public Domain

傳統的古典油畫，常是優雅、細膩，然而哥雅一生無數次目睹人間地獄，誕生《黑色繪畫》系列探索人性，十四幅陰森恐怖的題材，黑暗之旅。

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Photo Credit: Francisco de Goya, Wikimedia Commons, Public Domain

《農神吞噬其子》取材羅馬神話，農神薩圖爾Saturn受命運詛咒「你會被自己的孩子所殺」而瘋狂，啃噬自己的五個孩子。

畫中亂凌灰白髮的巨人，乾癟孱弱，發黃身軀融入黑暗，睜得奇大的雙目，跪坐啃食孩子，手持殘缺的人類肢體，彷彿在人性與癲狂之間迷失。屍體的頭顱和右臂被啃得殘缺不堪，巨人手指深陷孩子的脊椎，拼命抓緊，鮮血不斷從指縫流出，似快要撕成肉塊。

在原始畫作，哥雅更畫上部分勃起的陰莖，性慾、暴力和荒謬，注入更複雜的恐怖。

神話結局，農神死於第六個孩子宙斯，再瘋狂的抵抗，也對抗不了命運愚弄。畫作強迫觀者直面恐懼，震撼二百年後的你。

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圖片由作者提供
哥雅在1796–97年創作同一主題的粉筆劃：描繪一個咬着人腿的巨人身影，手抱著另一個人，沒有後期作品的血腥和瘋狂

神話之外，《農神吞噬其子》對應西班牙獨裁統治。法國啟蒙運動傳入西班牙，理性掘起，偏偏神學作主流，掌控人民審判異端，自由主義落敗，君主專制固若金湯。

長年戰爭與審問，哥雅目睹混濁亂世無數人類失去理智，拷問、凌虐、強姦、殘殺⋯⋯畫家凝視地獄，繪畫宗教的神性消亡，亦寄意命運如預言般，出現孩子的反殺。

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ChabacanoPhoto Credit: Chabacano, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
《黑色繪畫》系列在「聾人之家」的可能位置

恐怖畫作，源自哥雅隠居時的自我療癒。 1820年，哥雅七十二歲閉關郊外別墅「聾人之家」（Quinta del Sordo）。沉澱畢生經歷，四年後留下十四幅畫，這些晚年作品正是《黑色繪畫》系列。

哥雅甚至不在畫布創作，直接揮筆別墅的灰泥牆上繪畫。《農神吞噬其子》安排在別墅的餐廳牆壁，食與被食之間的關係，更添一層深意。

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Photo Credit: Peter Paul Rubens, Wikimedia Commons, Public Domain
Saturn (1636) by Rubens

再早在一百四十年前，油畫大師魯本斯（Peter Paul Rubens）取材同一神話，《農神噬子》的古典戲劇性光影，兼具美感與和諧之長。

哥雅之作相比，更見恐怖、陰暗暴力。巨人眼神決定意義的指向，凝視觀者，以更強烈的明暗對比、扭曲的姿態，歇斯底里地吃著自己孩子，震懾人心。

哥雅被視為最後一位古典大師，見證了古典油畫的變遷，其大半生經歷戰爭、病毒、異端審判等，中年大病徹底失聰，雙眼更加銳利，堅定凝視亂世的無常，繪畫地獄。

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Photo Credit: Francisco de Goya, Wikimedia Commons, Public Domain
Witches’ Sabbath, 1819–1823

文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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