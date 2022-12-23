丹麥「異教徒」式聖誕（上）：異教元素數不勝數，櫥窗經常擺的玩偶不是聖誕老人，而是Nisse
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丹麥本土的北歐異教對聖誕節的植入元素數不勝數。比如聖誕節櫥窗經常擺的玩偶並不是聖誕老人，而是聖誕老人的助理Nisse；拆禮物之前要繞樹三匝，載歌載舞。甚至在丹麥文中「慶祝聖誕」最初的動詞不叫「慶祝」，而是「暢飲」。
過節無非招朋引伴，胡吃海喝。等真坐到飯桌上的時候，又覺得該來的沒來，不該來的都來了。
屈原投了汨羅江，人也餵了魚，除了偶爾有蔣勳林懷民《九歌》當哭之外，後人無非找個藉口接著吃粽子；要鹹甜兼備，豆沙或棗泥豬油的最好。端午節如此，春節如此，時常連「年」本是吃小孩的怪獸這回事也不記得了。聖誕節也同理，耶穌上了十字架，後世信徒繼續吃，肉來如山倒，肉去如抽絲。但是，胖也要胖得體面、胖個明白。
丹麥人的「異教徒」式聖誕
我一向對於丹麥人過聖誕這回事有點半信半疑。
北歐神話所描述的的Pagan異教明擺著跟道教一樣是多神教。平時週日彌撒，教堂裡除了退休人士沒幾個人影，一說過節都冒出來了，冗長的禮品清單滿天飛，等於收家庭税。
維京人深受海洋文化影響，一向見風使舵、實用主義，後世拿來馬克思主義，陽奉陰違，改編成北歐社會主義；最初改信基督教時就像多買了份人壽保險。丹麥國家博物館裡的藏品鐵證如山，一個鐵鑄模上面左右是十字架，中間還是雷神（Thor）之錘；墓葬的一位婦女胸掛十字架，棺材外圍也仍然釘進幾個鐵鑄的雷神之錘。
這兩天丹麥政府提出要取消原本為公共假日的基督教禱告日（Store Bededag，也就是Prayers Day）。其實那一天按規矩是要禁食的，但是在這邊大家只想過節、不打算禁食。國家廣播電台的一位主持人調侃說，都別抱怨了，不如每人下載一個基督徒App，去一次教堂掃一次碼，如果有誰達到一定累積次數的話，還是可以繼續享受公共假期。
前兩天有位從馬士基遠洋貨輪上退休的丹麥大叔告訴我，他在日德蘭半島吃過馬肉，這分明是Pagan異教徒殘餘行為。日本人也吃，叫「櫻肉」。桂林有馬肉米粉，廣西兵火交接時候馬的下場就是這樣。法國人一向來是陪著華人吃下水的，同樣篤信「食腦補腦」，馬肉當然少不了他們的份。
維京人吃的馬，其象意是北歐神話裡面奧丁的八足馬Sleipnir，是拿來增強戰鬥力的，屬於偉哥之類的加強劑，而不是昭陵六駿的馬，是拿來馱江山社稷的；也不是孫悟空當弼馬溫的時候管的天馬，那是秦穆公帶秦人入函谷關時所用軍馬的基因圖譜。被一群變態帝王將相和才子佳人重重包圍的華夏馬，只會比北歐異教徒的馬倒霉，既要征戰，又要耕種，不過藝術史上出鏡率高一點，就算是「韓幹畫馬，骨肉停勻」，多半落得個，「曾因酒醉鞭名馬，生怕情多累美人」（郁達夫）。
丹麥聖誕餐桌
當然，今天的丹麥聖誕餐桌不會出現馬肉干下酒。聖誕飲食的總體風格要討好老人和小孩，綿軟為主，堅脆為輔。各種富含牛油的小餅乾於無聲處增腹脂，十一月份起就會在各大超市出現在結帳通道。比較有特色的是胡椒堅果小圓餅乾（pebernødder），其實裡面沒有堅果只有胡椒，其「堅」是指質地堅硬，因為最開始發明的時候還沒蘇打粉可用，一口咬下去會崩牙。
各種形狀的黑糖薑餅數不勝數，功效當然不如廣東糖水如紅糖蕃薯燉姜，但黃油麵粉質量過硬，不耍花招，確實好吃；加上肉桂的香氣，容易上癮。
有的丹麥小孩在家裡被管教得嚴，甜食不能隨便開懷吃。到鄰居家裡玩的時候，順手牽餅乾的能力就變得非常高強。比如糖果罐裡面的餅乾如果是一摞一摞地盛放在紙杯裡，他絕不會單獨拿走一摞，而是從每一摞裡面拿走兩三塊，保持罐子裡總的水平線，以為愚蠢的大人們絕不會發現。真是孺子可教也。
各地的聖誕小集市一到週末就張燈結彩，顧客是丹麥家庭為主，也有許多瑞典人挪威人德國人家庭，估計冰島人都已經在家裡喝多了走不動。德國人來丹麥hygge的時候總是用力過猛，看菜單的表情像讀海德格爾，走個海灘步道也要全身登山裝備。丹麥人也是受夠了，明文禁止外國人（主要是德國人）購買日德蘭島西岸的度假屋，以免看見他們舉家全裸在狂風大作的海灘上行軍一般地散步。
除了各種聖誕裝飾用得到的手工藝品，集市上一般可以買到熱狗、煎餅（等於法國可麗餅，塗巧克力醬）、熱巧克力、香料熱紅酒（gløgg）、糖炒杏仁（一般會炒得有點焦）；還有圓滾滾熱呼呼的烤蘋果麵果子（æblerskriver），外焦裡嫩，和北美的蘋果派不同，吃不到果肉，要拿專門的帶深圓格子的鑄鐵煎鍋做才好吃，本身不會很甜，吃時蘸糖霜和果醬。
再有就是烤薯條。這種肥薯條當然算比利時人的貢獻。但是在這邊吃不會只配蕃茄醬，還要配丹麥特色的雷默拉蛋黃醬（remoulade），主料其實是黃瓜、花椰菜、白菜，通常拿來給不愛吃菜的北歐人吃開放三明治時配魚肉。
丹麥人很少用Heinz牌子的蕃茄醬。我覺得有道理，氣候特使凱瑞（John Kerry）他老婆賣的醬難道不該是綠色的麼（按：凱瑞之七Teresa Heinz是Heinz創辦人的後代，而Heinz也曾販售過綠色的番茄醬），現在改賣芥末醬還為時不晚。
丹麥本土的北歐異教對聖誕節的植入元素數不勝數。比如聖誕節櫥窗經常擺的玩偶並不是聖誕老人，而是Nisse，英語叫「elf」。Nisse一般作為聖誕老人的助理出現，而在異教信仰中本來是土地公之類的宅靈，在農場裡還能幫忙幹活。其形象是長鬍子聖誕精靈，尖尖帽子遮住眼睛，煞是可愛。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。