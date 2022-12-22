台南經發局長陳凱凌疑涉貪遭逮捕聲押，謝龍介：證明日前的檢舉所言不假
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今年6月謝龍介在議會質詢時，根據爆料黑函的內容，指控陳凱凌的房產爭議、欺凌下屬、政策買票、「技術性操縱」七股工業區開發案，以及涉嫌勒索開發商等；還到地檢署告發，後來陳凱公開反駁謝的證據斷章取義，並反對謝龍介提出誹謗告訴。
台南地檢署昨（21）日指揮台南市調查處人員，搜索台南市政府經發局長陳凱凌的住所及辦公室，並約談陳凱凌及2名相關證人到案說明，目前仍在問訊中。據了解，陳凱凌涉及的貪汙案，疑似與七股工業區開發案有關，與近來被黑函檢舉及外傳的光電弊案無關。
檢方認為他涉嫌《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪，還有第6條之1財產來源不明等罪嫌，而且認為陳有逃亡、滅證、串供的疑慮，所以在今天凌晨將陳當庭逮捕，並向法院聲押。
台南地檢查扣30萬現金和工程公司名片
台南地檢署也發出聲明稿指出，於2022年3月間，接獲檢舉台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污之情資，地檢署立即分案，由檢肅黑 金專組檢察官指揮法務部調查局臺南市調查處偵辦。
專案小組經過多月來的蒐證及詢問相關證人，認被告陳凱凌局長涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，於日前向台南地方法院聲請搜索票獲准，於12月21 日上午指揮法務部調查局台南市調查處持搜索票搜索與陳凱凌相關的6個處所，在其居所查扣現金新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元現金及某工程公司之名片1張等證物，並帶回陳凱凌及相關證人2人進行偵訊，以釐清案情。
陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。其中在高雄市政府時期是少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。曾被媒體喻為「救火隊」，只要有首長懸缺一時無法補實，最常被想到的理想職務代理人就是他。
《自由時報》報導，經發局職掌工業區開發、光電等業務，背後牽扯龐大利益，今年選前學甲槍擊案甚至直指牽涉光電利益所引發。陳凱凌因行事風格較強勢，到任南市經發局長後，即因整頓人事惹來黑函檢舉；今年又被國民黨籍議員謝龍介在南市議會市政總質詢及經發局業務專案報告上，連番對陳砲轟，可說一直處在風頭上。
今年6月謝龍介在議會質詢時，根據爆料黑函的內容，指控陳凱凌的房產爭議、欺凌下屬、政策買票、「技術性操縱」七股工業區開發案，以及涉嫌勒索開發商等；後來陳凱凌在議會備詢時，公開反駁謝的錄音帶去頭去尾、斷章取義，並對謝龍介提出誹謗告訴。
謝龍介則反嗆，檢舉函中的錄音檔、電子檔，與相關公文資料，通通都會整理好，如果檢察官受理，請盡快傳他到案，「我等不及要跟陳局長對簿公堂」，把相關人證物證事證，全都攤在陽光下，供市民檢視。後來謝龍介也在6月底時到地檢署正式告發陳凱凌4項罪行：
- 違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌「圖利」。
- 操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。
- 操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌「圖利」。
- 操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款。涉嫌「圖利」。
謝龍介：證明日前的檢舉並非空穴來風
對於陳凱凌遭到搜索聲押，《聯合報》報導，謝龍介表示，對於陳局長很多沒有避嫌的事多有所耳聞，他在議會質詢後，具體檢舉4個案子由檢方偵辦，檢方掌握相關事證，今天才會搜索，有關光電產業等，他沒有反對光電，但陷入官商勾結，又不顧住戶居住正義，這才是最可恨的。
謝龍介表示，市府官箴敗壞，檢調的動作印證所說的不假；他更說，剛好被開槍的要選議長的和陳局長都住在同一棟大樓，最近為了議長也傳得風風雨雨，檢調此時出手，別有一番意義。
《聯合報》報導，台南市長黃偉哲第一時間表示，他對這件事情並不知情，還沒有人告知他；《自由時報》報導，隔天他則表示，對於陳凱凌因故涉案，全力支持檢調偵辦，讓司法得到伸張，會要求團隊成員簽署廉政公約及對相關重大案件申請程序須定期公布，用透明公開方式向社會大眾報告。
將接任經發局長的林榮川是台大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及台中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶台中國際會展中心等規畫與執行，在綠能發展規畫或產業園區推動開發等相關面向具備擘畫專長。
新聞來源
- 影／檢調搜索陳凱凌 謝龍介：證明官箴敗壞非空穴來風（聯合報）
- 台南經發局長陳凱凌涉貪去職 黃偉哲：全力配合檢調偵辦（自由時報）
- 經發局長陳凱凌清晨遭搜索 黃偉哲中午驚回：還未被告知（聯合報）
- 陳凱凌 整頓人事惹黑函檢舉（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。