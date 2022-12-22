台南經發局長陳凱凌疑涉貪遭逮捕聲押，謝龍介：證明日前的檢舉所言不假

台南地檢署昨（21）日指揮台南市調查處人員，搜索台南市政府經發局長陳凱凌的住所及辦公室，並約談陳凱凌及2名相關證人到案說明，目前仍在問訊中。據了解，陳凱凌涉及的貪汙案，疑似與七股工業區開發案有關，與近來被黑函檢舉及外傳的光電弊案無關。

檢方認為他涉嫌《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪，還有第6條之1財產來源不明等罪嫌，而且認為陳有逃亡、滅證、串供的疑慮，所以在今天凌晨將陳當庭逮捕，並向法院聲押。

台南地檢查扣30萬現金和工程公司名片

台南地檢署也發出聲明稿指出，於2022年3月間，接獲檢舉台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污之情資，地檢署立即分案，由檢肅黑 金專組檢察官指揮法務部調查局臺南市調查處偵辦。

專案小組經過多月來的蒐證及詢問相關證人，認被告陳凱凌局長涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，於日前向台南地方法院聲請搜索票獲准，於12月21 日上午指揮法務部調查局台南市調查處持搜索票搜索與陳凱凌相關的6個處所，在其居所查扣現金新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元現金及某工程公司之名片1張等證物，並帶回陳凱凌及相關證人2人進行偵訊，以釐清案情。

陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。其中在高雄市政府時期是少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。曾被媒體喻為「救火隊」，只要有首長懸缺一時無法補實，最常被想到的理想職務代理人就是他。

《自由時報》報導，經發局職掌工業區開發、光電等業務，背後牽扯龐大利益，今年選前學甲槍擊案甚至直指牽涉光電利益所引發。陳凱凌因行事風格較強勢，到任南市經發局長後，即因整頓人事惹來黑函檢舉；今年又被國民黨籍議員謝龍介在南市議會市政總質詢及經發局業務專案報告上，連番對陳砲轟，可說一直處在風頭上。

今年6月謝龍介在議會質詢時，根據爆料黑函的內容，指控陳凱凌的房產爭議、欺凌下屬、政策買票、「技術性操縱」七股工業區開發案，以及涉嫌勒索開發商等；後來陳凱凌在議會備詢時，公開反駁謝的錄音帶去頭去尾、斷章取義，並對謝龍介提出誹謗告訴。

謝龍介則反嗆，檢舉函中的錄音檔、電子檔，與相關公文資料，通通都會整理好，如果檢察官受理，請盡快傳他到案，「我等不及要跟陳局長對簿公堂」，把相關人證物證事證，全都攤在陽光下，供市民檢視。後來謝龍介也在6月底時到地檢署正式告發陳凱凌4項罪行：

違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌「圖利」。

操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。

操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌「圖利」。

操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款。涉嫌「圖利」。

謝龍介：證明日前的檢舉並非空穴來風

對於陳凱凌遭到搜索聲押，《聯合報》報導，謝龍介表示，對於陳局長很多沒有避嫌的事多有所耳聞，他在議會質詢後，具體檢舉4個案子由檢方偵辦，檢方掌握相關事證，今天才會搜索，有關光電產業等，他沒有反對光電，但陷入官商勾結，又不顧住戶居住正義，這才是最可恨的。

謝龍介表示，市府官箴敗壞，檢調的動作印證所說的不假；他更說，剛好被開槍的要選議長的和陳局長都住在同一棟大樓，最近為了議長也傳得風風雨雨，檢調此時出手，別有一番意義。

《聯合報》報導，台南市長黃偉哲第一時間表示，他對這件事情並不知情，還沒有人告知他；《自由時報》報導，隔天他則表示，對於陳凱凌因故涉案，全力支持檢調偵辦，讓司法得到伸張，會要求團隊成員簽署廉政公約及對相關重大案件申請程序須定期公布，用透明公開方式向社會大眾報告。

將接任經發局長的林榮川是台大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及台中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶台中國際會展中心等規畫與執行，在綠能發展規畫或產業園區推動開發等相關面向具備擘畫專長。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航