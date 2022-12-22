宣稱投資年化報酬率88％，Steaker創辦人黃偉軒涉吸金詐騙數億元，遭檢方聲押禁見

數位資產管理平台Steaker創辦人之一的黃偉軒，涉嫌違法吸金詐騙數億元，今（22日）凌晨被檢方向法院聲押禁見，目前朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌偵辦。

《中央社》報導，檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，未經主管機關許可，公開在網站上推出各式投資方案，宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％，吸引不少人埋單，2年內吸金上億元；檢調單位昨（21）日兵分7路展開搜索，約談黃偉軒、弟弟黃浩軒、行銷主管盧天心、技術長修敏傑、營運長潘沂莛共5人。

經檢方徹夜訊問，認為黃偉軒涉犯《銀行法》重罪，今日凌晨已向法院聲押禁見，另外4人則分別以25萬至50萬元交保。

Steaker官網也發出聲明，表示公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長Wilson Huang被訊問，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。

聲明並稱，自FTX系統性風險事件造成對Steaker業務上的衝擊及損失後，創辦人及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向FTX展開追償行動，更積極規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損開始獲利。

據Steaker官網介紹顯示，Steaker數位資產管理平台為全球領先虛擬資產配置平台，針對數位世代族群，致力開發眾多虛擬貨幣資產獲利策略，提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。日前Steaker更與台灣職籃聯盟PLG攜手合作，推出多種虛擬貨幣投資方案。

《自由時報》報導，Steaker今年10月才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，詎料全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累，Steaker也宣告在FTX的曝險高達1066萬美金，且不斷發聲明強調，創辦人黃偉軒已與NSCA集團達成協議，NSCA將代表投資人收購Steaker，同時協助Steaker繼續營運，也將協助聘請理律法律事務所向FTX求償。

原本與Steaker是合作關係的籃球聯盟PLG，在消息傳出後緊急發出聲明，終止千萬贊助合約。

《鏡週刊》報導，黃偉軒今年31歲，台大資訊工程學系學士、台大資訊網路與多媒體研究所碩士學位，2014年就學期間就透過購買比特幣，並投入區塊鏈與加密貨幣產業，隔年便加入加密貨幣錢包開發；2017年碩士畢業後，先是擔任Yahoo奇摩軟體工程師，後來加入秘銀科技並於2018年擔任副總裁，後來於2019年9月創辦Steaker，管理將近20億元的資產。

黃偉軒繳出亮麗成績單，曾2度被選為台灣區塊鏈產業年度最有影響力的21人之一，他曾透露「我認為在不久的未來，虛擬資產策略配置會成為必備的服務」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航