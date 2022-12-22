宣稱投資年化報酬率88％，Steaker創辦人黃偉軒涉吸金詐騙數億元，遭檢方聲押禁見

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Steaker公開在網站上推出各式投資方案，宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％，吸引不少人埋單，2年內吸金上億元。然而全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累。
數位資產管理平台Steaker創辦人之一的黃偉軒，涉嫌違法吸金詐騙數億元，今（22日）凌晨被檢方向法院聲押禁見，目前朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌偵辦。
《中央社》報導，檢調獲報，Steaker涉嫌未經許可，未經主管機關許可，公開在網站上推出各式投資方案，宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％，吸引不少人埋單，2年內吸金上億元；檢調單位昨（21）日兵分7路展開搜索，約談黃偉軒、弟弟黃浩軒、行銷主管盧天心、技術長修敏傑、營運長潘沂莛共5人。
經檢方徹夜訊問，認為黃偉軒涉犯《銀行法》重罪，今日凌晨已向法院聲押禁見，另外4人則分別以25萬至50萬元交保。
Steaker官網也發出聲明，表示公司被搜索調查，以及創辦人暨執行長Wilson Huang被訊問，因案件已進入司法偵查程序，無法針對案情發表任何意見，本公司將全力配合司法調查程序，期能盡快釐清案情，恢復正常運作。
聲明並稱，自FTX系統性風險事件造成對Steaker業務上的衝擊及損失後，創辦人及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向FTX展開追償行動，更積極規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損開始獲利。
據Steaker官網介紹顯示，Steaker數位資產管理平台為全球領先虛擬資產配置平台，針對數位世代族群，致力開發眾多虛擬貨幣資產獲利策略，提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。日前Steaker更與台灣職籃聯盟PLG攜手合作，推出多種虛擬貨幣投資方案。
《自由時報》報導，Steaker今年10月才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，詎料全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累，Steaker也宣告在FTX的曝險高達1066萬美金，且不斷發聲明強調，創辦人黃偉軒已與NSCA集團達成協議，NSCA將代表投資人收購Steaker，同時協助Steaker繼續營運，也將協助聘請理律法律事務所向FTX求償。
原本與Steaker是合作關係的籃球聯盟PLG，在消息傳出後緊急發出聲明，終止千萬贊助合約。
《鏡週刊》報導，黃偉軒今年31歲，台大資訊工程學系學士、台大資訊網路與多媒體研究所碩士學位，2014年就學期間就透過購買比特幣，並投入區塊鏈與加密貨幣產業，隔年便加入加密貨幣錢包開發；2017年碩士畢業後，先是擔任Yahoo奇摩軟體工程師，後來加入秘銀科技並於2018年擔任副總裁，後來於2019年9月創辦Steaker，管理將近20億元的資產。
黃偉軒繳出亮麗成績單，曾2度被選為台灣區塊鏈產業年度最有影響力的21人之一，他曾透露「我認為在不久的未來，虛擬資產策略配置會成為必備的服務」。
新聞來源
- 虛擬資產配置平台涉不法吸金逾億元 Steaker創辦人遭聲押（中央社）
- Steaker創辦人涉違法吸金！曾任Yahoo工程師 超狂背景公開「28歲握20億」（鏡週刊）
- Steaker創辦人黃偉軒涉嫌吸金數億被聲押禁見（自由時報）
延伸閱讀
- 美國證交會起訴FTX創辦人SBF，最高面臨115年監禁；交易所用戶信心動搖，幣安也出現擠兌
- FTX破產燒出監管問題，財政部首度委外研究加密貨幣課稅，聚焦4面向報告年底出爐
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。