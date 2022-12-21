王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
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台塑新智能董事長王瑞瑜日前說：「談到新智能公司就要回溯到創辦人王永慶先生，他在1990年代從能源危機看到未來一定是電動車世代⋯⋯」
台灣重要的化工集團——台塑（Formosa Plastics）自1990年起，其創辦人王永慶已經看到電動車市場，今（2022）年正式啟動佈局，整合台塑、南亞、台化、台塑石化及台塑生醫等集團5大企業資源，創建台塑新智能科技公司，並豪擲新台幣160億元（下同）和翰可能源、眾樹能源組國家隊進軍新能源市場。
台塑豪擲160億組國家隊跨入新能源
台塑是目前最積極佈局「新能源」（電池儲能）的集團之一，早在今年5月成立台塑新智能，豪擲160億元，正式跨入跨入節能、儲能、新能源及循環再利用等4大領域。
初期投資60億元，2025年再投資100億元擴建第二期，分兩階段建置電池芯及模組廠，總產能將達5GWh。12月21日新智能再攜手翰可能源、眾樹能源要組國家隊，進一步搶食儲能商機，
3家業者第一期計畫將投資15億元於五縣市（台南、雲林、南投、彰化、嘉義）興建六大儲能案場，合計容量達50MW，第二階段於台化彰化廠建置100MW電網級案場。兩階段合計逾65億元，2023年底前預計會成為150MW以上的業者。
昨（20）日正式啟用，台南永康5.0MW/5.3MWh儲能案場，為三方合作的第一個示範案場。角色分工上，台塑新智能扮演「整合建置儲能系統」，翰可能源負責開發、設計規劃及施作；最後案場則由翰可轉投資的眾樹能源經營運轉。
台塑創辦人王永慶早看到電動車市場
台塑新智能董事長王瑞瑜日前說：「談到新智能公司就要回溯到創辦人王永慶先生，他在1990年代從能源危機看到未來一定是電動車世代，當時我們希望用鋰鐵做電池用在電動車上，是沒有成功的，不過我們不會因此放棄，所以我們在台塑生醫成立了電池專案組。」
近年節能減碳電動車的爆發，已經成為全球趨勢。他說：「我認為應該要檢視台塑企業所有資源，我們希望能做到我們的石化產業一樣，上中下的『垂直整合』，能夠成為台灣另一座護國神山。」
目前台塑企業已在儲能領域已經切入，包括上游電池生產所需的原料，以及下游產品包括如儲能設備組裝時所需的配電盤、變壓器等，並切入電池管理系統(BMS)、能源管理系統（EMS）及不斷電系統等研發與銷售。
新智能是重要樞紐，整合台塑資源成關鍵
台塑新智能定位像是「樞紐」，也一個整合角色，結合集團內台塑、南亞、台化、台塑石化及台塑生醫等集團內重要5大企業，集結它們各項化學材料專長，加速產業佈局。
目前台塑新智能主要業務有鋰電池電芯、模組的生產及研發；家用和商業用及工業用儲能系統；電力交易平台投標及代操作；以及鋰電池回收及研發。
台塑新智能總經理劉慧啟指出，台塑已經有14年的市場佈局，已經有超過1千組大中小型的不斷電系統（UBS）電池，新能源也將涉足「風光水熱」等多元能源，未來可望進軍氫能，並且實現國際化打國際盃的目標。
台塑新智能號稱，已經掌握最核心電芯技術，也有量產的能力，自2020年陸續取得模組系統認證，成為台灣產業界認證最完整的公司。台塑新智能強調，它們加速拓展新能源產業鏈整合，肩負起台灣能源轉型的重責大任。
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核稿編輯：翁世航
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