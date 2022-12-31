《從絕望到希望》：我不再相信世界上有無所不知的醫療體制，我使出反向浮士德
我們想讓你知道的是
作為醫學院學生的大衛在罹患罕見疾病後，不但實際體認了自身所學的現實狀況，更面臨了無止盡的痛苦風暴。然而，也許是作為醫學生的堅韌，或是做為美式足球員的強勁，在第五次徘徊於生死關頭後，他開始爬梳各類文獻、自願實驗新藥物，在瀕死之際仍不願放棄對現世與伴侶的愛。他在疾病面前，奪回了人生的掌控權。
文：大衛・費根博姆（David Fajgenbaum）
18 奇蹟創生於自己
浮士德的故事是這樣的：浮士德是一個博士，他對自己擁有的知識並不滿意（他的知識已經很豐富了），因此選擇與魔鬼交易，他會得到世界上所有的知識，還有相隨而來的權力和歡愉，代價是他的靈魂。這算是不錯的交易，直到他被一群前來討債的惡魔拉進地獄。
在罹患卡索曼氏症之前，我所受的教育和未來職涯都承諾賦予我至高權威。我們活在追求個人主義的世俗時代，但醫療的符號真的完全沒有神聖意味嗎？白袍和醫藥之神亞希彼斯的權杖，候診室和診療室，醫師的宣告和潦草寫下的指令——我原本已經準備好加入那個崇高階級，挖掘古老悠久的知識，我原本會成為生與死的工具。
然後我自己的生命變得極為脆弱，幾乎像是身處地獄，所以我做了應當做的事：我向至高無上的醫學懇求。我得到了錯誤的答案，我再次懇求，又得到錯誤的答案。我沒有死，但那是天意。
然後，我不再相信世界上有無所不知的醫療體制。
我使出反向浮士德。
我拒絕相信有任何機構擁有所有答案或是代表世界上存在的所有知識。我不再希望解決方案會從天而降；我不再懇求神奇又神祕的權威人物賦予我知識，而是自己讀書、看論文，研究蛋白。我有很多事情要做。
我又經歷了幾次恐怖的復發——然後暫時獲得緩解。我很實際，這就是現在的情況，暫時的緩解。
不過，反向浮士德還有另一個面向。一開始我單純只是想救自己，現在我也想救其他人，感覺像是我的靈魂不斷擴張，以我從未想像過的方式接觸到他人。這不是浮士德的交易，不是用未來當代價換取短期的利益，相反地，透過放棄全知的可能性並經歷人間煉獄，我獲得了更富足、和他人連結更深的人生，和他人擁有共同的義務。我獲得的收穫比我想像的多，不過常常還是不夠。
在我之後嘗試西羅莫司療法的病患，是五歲的凱蒂。她兩歲時就確診了，她正開始愛上公主、開始探索世界，正要初次體驗各種事物，像是玩泥巴或是和哥哥一起玩耍，可是她不能擁有那些體驗，因為她必須保護脆弱又反覆無常的免疫系統。她的主治醫師沒有什麼治療卡索曼氏症的經驗，只從網路上找了一些不明確的「資訊」印出來（當時我們還沒發表診斷準則），不過他很清楚和成人患者相比，卡索曼氏症兒童患者的相關資訊與研究更少。
凱蒂的父母當然嚇壞了，後來他們聯絡CDCN，我們介紹了離他們比較近的專家，雖然那位專家盡了全力，但是凱蒂對所有療法都沒有反應。她在生病的那四年錯過了好多正常的生活經歷，嘗試過各種療法，前前後後住院十四次，接受各種處置，接受了免疫抑制療法和化學療法，她還是沒有獲得緩解。
接著，她開始接受具細胞毒性的化療，症狀因此稍微緩解，但那些藥物讓她疲乏無力、成長受阻，還導致了嚴重的副作用——出血性膀胱炎（hemorrhagic cystitis），讓她必須住院，連續九個星期用周邊置入中心靜脈導管（PICC）輸注藥物進行治療，而在這一切發生的同時，她的軍人父親還被多次派駐到中東。
試過所有其他選項後，她的醫師參考我的案例和資料，決定試試西羅莫司。西羅莫司沒有讓凱蒂完全康復，她有些日子狀況還是特別差，不過西羅莫司讓她的生活品質大幅提升，她在過去一年來一次都沒有住院。她現在更有精力，會奔跑、大笑，玩耍的時間比之前四年加起來更多。
健康狀況大幅改善後，她甚至有足夠的能力和精力讀完大班；她今年甚至學會了騎腳踏車，雖然這不是臨床試驗會追蹤的指標，但對父母來說那和其他指標同等重要。簡而言之，凱蒂能好好當個孩子。凱蒂也啟發了她母親米列瓦加入CDCN擔任病人參與專案的志工組長，她的職責包括安慰病逝患者的家屬以及鼓勵病人一起對抗卡索曼氏症。
剛踏上這段旅程時，卡索曼氏症對我個人來說很重要，因為我正在對抗它，但現在卡索曼氏症對我來說更重要了，因為我和好多受到卡索曼氏症影響的病友培養出情誼，例如凱蒂，看到她過得那麼好讓我和夥伴的心中充滿喜悅。
所以下一次有人用西羅莫司做最後一搏時，我的期待更高了。來自科羅拉多州的莉莎是十四歲的女生，原本非常健康，常常騎馬、跳體操和跑田徑，卻因為iMCD在短短幾天內惡化到住進加護病房，所有器官衰竭，身體各處水腫，失去意識，投與IL-6阻斷劑沒有發揮作用，用合併藥物化學療法地毯式轟炸也沒有效果，她只能靠呼吸器和血液透析機器勉強維生。
醫師決定在其他療法之外同時使用西羅莫司，她的身體稍微好轉，然後再度崩潰。雖然已經進行好幾輪化療，以及投與完整劑量的西羅莫司，莉莎還是敗在免疫系統對身體的攻擊之下，在住院三個月後過世——自發性多發性卡索曼氏症再度獲勝。醫師已盡人事，不過這種事還是很難接受。西羅莫司可能暫時是我的奇蹟藥物，不過顯然不是每個人的，據我所知，在第一批使用西羅莫司治療的患者中，有些人病情好轉，有些人沒有。這個結果還不夠好，它對我有效但還不夠好（至少在我寫下這一頁時仍然有效）。
為什麼有些病患對西羅莫司反應良好，有些病患卻完全沒反應？
還有哪個標靶可以用新療法鎖定？
為了得到答案，我繼續認真研究。最近我用整理好的T細胞—VEGF—mTOR資料提出經費申請，成功獲得國家衛生研究院的贊助——這是史上第一次有iMCD的相關研究獲得R01經費或是任何聯邦補助。我們利用這筆經費深入研究iMCD中T細胞、VEGF和mTOR之間的關聯，包括以臨床試驗測試西羅莫司對於司妥昔單抗治療成效不佳的患者是否有效，我們希望能了解西羅莫司對iMCD的有效程度，並發掘其他新穎的治療選項。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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