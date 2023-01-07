豬肝兩三事：炒豬肝是日本拉麵店常見小菜，背後更有「增強精力」的都市傳說

精力料理炒豬肝

小時候豬肝是補品，基於凡補品必不好吃的兒童飲食規條，乾巴巴的豬肝無論是煎煮炒炸我都覺得不好吃，這份感覺還牽拖到雞肝，故凡肝必不好吃。隨著時代變化，可能像我這樣不愛豬肝的小孩都長大了，豬肝現在是便宜東西，豬肉攤上總掛著一塊，切個五十塊就多得不得了，回家得煮個兩三次才能用完。

豬肝最簡單的做法是煮湯，先把豬肝切片，用鹽和酒醃一醃，加一點麵粉後抓勻，接下來利用滾水時靜置豬肝，水滾後將豬肝倒入，滾三十秒左右撈出。接下來再另起一鍋熱水，加入薑絲、蔥花、米酒和鹽，水滾後確定米酒有揮發掉，再同樣把剛剛滾過的豬肝放入，水再滾即可關火，放一點九層塔就可以吃了。

寧夏夜市有家「豬肝榮」很有名，2014年的台北市長選舉，國民黨候選人連勝文為了表現親民，特別跑去「豬肝榮」當了幾小時的廚師。這個working stay的宣傳是模仿2008年馬英九long stay的迷你版而來，也是有段時間政治人物選舉時很愛的文宣模式。不過當時連勝文選情不佳，不受歡迎，人設已是貴公子，紆尊降貴賣豬肝湯被感覺是當臨時演員，算是個失敗的宣傳。

連公子賣豬肝湯失敗的第二天，我剛好從新竹北返，搭國光號到民生西路口，肚子很餓，決定來碗豬肝湯，連公子的團隊宣傳選舉雖然失敗，但宣傳豬肝湯可謂成功。

不過比起湯，我個人喜歡的豬肝做法是油煎。做法也不難，豬肝切片後清洗乾淨放血，加一點香油、醬油、米酒、胡椒和太白粉抓醃，靜置一下後熱油和蔥蒜下鍋，大約十秒鐘翻面，再十秒鐘左右即可起鍋。血若沒放乾淨豬肝會偏硬，煎太久的話會柴掉，這道菜靠的只有一招，就是快。

好吃的香煎豬肝不少，最近寫食譜寫到轟動的《鏡週刊》社長裴偉也有另一種做法，說是「明福台菜」的老闆娘教的，他去血水的方法是豬肝放在塑膠袋中就加三匙鹽，用力捏揉使其血水、黏液盡出，洗乾淨後瀝乾過油；嗣後再起一鍋油蔥酥、蔥薑蒜，炒炒即可上桌。我嫌這做法要起兩鍋油很麻煩，通常自己煮就一鍋到底不計較了。

我喜歡的香煎豬肝在林森北路的中條上，那是一家快炒店，前輩很愛去，東西很好吃，因應條通的生活，從中午開到半夜，晚上常有知味的日本饕客約了卡拉ok店的小姐在那裡吃宵夜。