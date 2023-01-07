豬肝兩三事：炒豬肝是日本拉麵店常見小菜，背後更有「增強精力」的都市傳說
我們想讓你知道的是
寧夏夜市有家「豬肝榮」很有名，2014年的台北市長選舉，國民黨候選人連勝文為了表現親民，特別跑去「豬肝榮」當了幾小時的廚師。這個working stay的宣傳是模仿2008年馬英九long stay的迷你版而來，也是有段時間政治人物選舉時很愛的文宣模式。不過當時連勝文選情不佳，不受歡迎，人設已是貴公子，紆尊降貴賣豬肝湯被感覺是當臨時演員，算是個失敗的宣傳。
精力料理炒豬肝
小時候豬肝是補品，基於凡補品必不好吃的兒童飲食規條，乾巴巴的豬肝無論是煎煮炒炸我都覺得不好吃，這份感覺還牽拖到雞肝，故凡肝必不好吃。隨著時代變化，可能像我這樣不愛豬肝的小孩都長大了，豬肝現在是便宜東西，豬肉攤上總掛著一塊，切個五十塊就多得不得了，回家得煮個兩三次才能用完。
豬肝最簡單的做法是煮湯，先把豬肝切片，用鹽和酒醃一醃，加一點麵粉後抓勻，接下來利用滾水時靜置豬肝，水滾後將豬肝倒入，滾三十秒左右撈出。接下來再另起一鍋熱水，加入薑絲、蔥花、米酒和鹽，水滾後確定米酒有揮發掉，再同樣把剛剛滾過的豬肝放入，水再滾即可關火，放一點九層塔就可以吃了。
寧夏夜市有家「豬肝榮」很有名，2014年的台北市長選舉，國民黨候選人連勝文為了表現親民，特別跑去「豬肝榮」當了幾小時的廚師。這個working stay的宣傳是模仿2008年馬英九long stay的迷你版而來，也是有段時間政治人物選舉時很愛的文宣模式。不過當時連勝文選情不佳，不受歡迎，人設已是貴公子，紆尊降貴賣豬肝湯被感覺是當臨時演員，算是個失敗的宣傳。
連公子賣豬肝湯失敗的第二天，我剛好從新竹北返，搭國光號到民生西路口，肚子很餓，決定來碗豬肝湯，連公子的團隊宣傳選舉雖然失敗，但宣傳豬肝湯可謂成功。
不過比起湯，我個人喜歡的豬肝做法是油煎。做法也不難，豬肝切片後清洗乾淨放血，加一點香油、醬油、米酒、胡椒和太白粉抓醃，靜置一下後熱油和蔥蒜下鍋，大約十秒鐘翻面，再十秒鐘左右即可起鍋。血若沒放乾淨豬肝會偏硬，煎太久的話會柴掉，這道菜靠的只有一招，就是快。
好吃的香煎豬肝不少，最近寫食譜寫到轟動的《鏡週刊》社長裴偉也有另一種做法，說是「明福台菜」的老闆娘教的，他去血水的方法是豬肝放在塑膠袋中就加三匙鹽，用力捏揉使其血水、黏液盡出，洗乾淨後瀝乾過油；嗣後再起一鍋油蔥酥、蔥薑蒜，炒炒即可上桌。我嫌這做法要起兩鍋油很麻煩，通常自己煮就一鍋到底不計較了。
我喜歡的香煎豬肝在林森北路的中條上，那是一家快炒店，前輩很愛去，東西很好吃，因應條通的生活，從中午開到半夜，晚上常有知味的日本饕客約了卡拉ok店的小姐在那裡吃宵夜。
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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