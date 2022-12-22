日劇《First Love 初戀》讓人回想起青春歲月，大腦研究告訴你初戀為何銘心刻骨

文：Jamie.K

《First Love 初戀》的結局並不讓人意外，卻引起社群上熱烈的討論，有種彷彿活到自己的那段青春歲月。輕鬆與浪漫的劇情走向，以及搭配燈光場景的轉換，一直讓我聯想到一部很喜歡的電影《真愛每一天》，看似平凡的劇情卻能引起那麼大的漣漪，正是因為讓人想起了自己的初戀。

戀愛大腦會知道

選擇戀愛的對象、在戀愛過程中的情感依附是很複雜的行為，一直以來也都是心理學家熱衷研究的主題。戀愛會產生臉紅心跳的反應，或是不斷想起某個人的情緒，這些行為與想法也都會造成大腦中分泌激素，不僅是在戀愛中會引響我們，甚至是會對我們產生長期的結果。戀愛中會產生的興奮與激情會讓我們「上癮」。

生物人類學家Helen Fisher在2005年的一項研究發現，戀愛主要是一種動機系統，並非一系列的情感。 Fisher等人透過使用fMRI（功能性磁共振成像）研究戀愛中的大腦。

墜入愛河時大腦發生的奇妙變化——2017年哈佛醫學院的研究：

催產素：產生依附與親密感的戀愛賀爾蒙。

多巴胺：這就是指戀愛其實是一種動機系統，某些行為與關係促成了動機－獎勵的循環，就像運動後或享用美食後獲得獎勵的感受，這也讓愛情有了會讓人成癮的部分。因為這個獎賞循環甚至會做出更刺激危險的嘗試，如出軌。

去甲腎上腺素：類似於多巴胺的激素，在戀愛的初始階段會釋放，這導致我們頭暈目眩、精力充沛和興奮。

血清素水準下降： 因為被診斷為強迫症（OCD）的人的大腦血清素水準也較低。 血清素的降低這導致了人們的猜測，墜入愛河可能會讓你以強迫症的傾向行事。

初戀在大腦中留下長時間「印記」

由於有上述研究證實，當我們墜入愛河時，我們的大腦會經歷「成癮」，所以第一次墜入愛河很重要，因為它就像是基礎，而且大多數時候，我們在大腦仍在發育的青春期體驗到這種愛情。麻省理工學院的認知科學家表示，我們在18歲左右經歷了峰值處理和記憶力，這時我們體驗了很多第一次，包括初戀。

另一位心理學家說，大多數人在15歲至26歲之間都會經歷記憶隆起（memory bump），是指對於生活經歷的記憶曲線不同於傳統的回憶量遞減的遺忘曲線，會對於最自豪或是愛最深的情節有所反應。

這種記憶力隆起發生在我們經歷各種第一次的時候，比如初吻、做愛、開車等。在以後的生活中，這些記憶往往更有影響力，因為它們發生在我們的記憶達到頂峰的時候。

初戀讓人一再想念

初戀因為沒有先前的比較對象，又因為我們對於第一個通常都會有比較高的評價，與初戀的關係將影響到我們未來的評價，甚至也會對於自我產生一定程度的價值衡量，初戀的刻骨銘心，過去沒有一起完成的是將永遠留在我們心中。

初戀永不消逝。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航