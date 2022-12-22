日劇《First Love 初戀》讓人回想起青春歲月，大腦研究告訴你初戀為何銘心刻骨
我們想讓你知道的是
《First Love 初戀》的結局並不讓人意外，卻引起社群上熱烈的討論，有種彷彿活到自己的那段青春歲月。事實上，生物人類學家Helen Fisher在2005年的一項研究發現，戀愛主要是一種動機系統，並非一系列的情感。 Fisher等人透過使用fMRI研究戀愛中的大腦，而墜入愛河時大腦發生的奇妙變化，則有以下幾點。
文：Jamie.K
《First Love 初戀》的結局並不讓人意外，卻引起社群上熱烈的討論，有種彷彿活到自己的那段青春歲月。輕鬆與浪漫的劇情走向，以及搭配燈光場景的轉換，一直讓我聯想到一部很喜歡的電影《真愛每一天》，看似平凡的劇情卻能引起那麼大的漣漪，正是因為讓人想起了自己的初戀。
戀愛大腦會知道
選擇戀愛的對象、在戀愛過程中的情感依附是很複雜的行為，一直以來也都是心理學家熱衷研究的主題。戀愛會產生臉紅心跳的反應，或是不斷想起某個人的情緒，這些行為與想法也都會造成大腦中分泌激素，不僅是在戀愛中會引響我們，甚至是會對我們產生長期的結果。戀愛中會產生的興奮與激情會讓我們「上癮」。
生物人類學家Helen Fisher在2005年的一項研究發現，戀愛主要是一種動機系統，並非一系列的情感。 Fisher等人透過使用fMRI（功能性磁共振成像）研究戀愛中的大腦。
墜入愛河時大腦發生的奇妙變化——2017年哈佛醫學院的研究：
- 催產素：產生依附與親密感的戀愛賀爾蒙。
- 多巴胺：這就是指戀愛其實是一種動機系統，某些行為與關係促成了動機－獎勵的循環，就像運動後或享用美食後獲得獎勵的感受，這也讓愛情有了會讓人成癮的部分。因為這個獎賞循環甚至會做出更刺激危險的嘗試，如出軌。
- 去甲腎上腺素：類似於多巴胺的激素，在戀愛的初始階段會釋放，這導致我們頭暈目眩、精力充沛和興奮。
- 血清素水準下降： 因為被診斷為強迫症（OCD）的人的大腦血清素水準也較低。 血清素的降低這導致了人們的猜測，墜入愛河可能會讓你以強迫症的傾向行事。
初戀在大腦中留下長時間「印記」
由於有上述研究證實，當我們墜入愛河時，我們的大腦會經歷「成癮」，所以第一次墜入愛河很重要，因為它就像是基礎，而且大多數時候，我們在大腦仍在發育的青春期體驗到這種愛情。麻省理工學院的認知科學家表示，我們在18歲左右經歷了峰值處理和記憶力，這時我們體驗了很多第一次，包括初戀。
另一位心理學家說，大多數人在15歲至26歲之間都會經歷記憶隆起（memory bump），是指對於生活經歷的記憶曲線不同於傳統的回憶量遞減的遺忘曲線，會對於最自豪或是愛最深的情節有所反應。
這種記憶力隆起發生在我們經歷各種第一次的時候，比如初吻、做愛、開車等。在以後的生活中，這些記憶往往更有影響力，因為它們發生在我們的記憶達到頂峰的時候。
初戀讓人一再想念
初戀因為沒有先前的比較對象，又因為我們對於第一個通常都會有比較高的評價，與初戀的關係將影響到我們未來的評價，甚至也會對於自我產生一定程度的價值衡量，初戀的刻骨銘心，過去沒有一起完成的是將永遠留在我們心中。
初戀永不消逝。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。