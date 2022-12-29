論憤怒的正確打開方式：孔子、韓非、蒲松齡感到憤怒情緒時如何抒發？

文：希文樂見

學會如何憤怒，是捍衛自我的武器

前天剛好看到BBC新聞一個有趣的小報導，談論女性在傳統家庭觀念，及工作壓力的雙重夾擊下越來越憤怒這件事。憤怒在一般常識的界定裡，常常認為是種負面的情緒，但我卻認為情緒本身沒有好壞，關鍵是在你的內心怎麼與之共處，以及如何有技巧地對外釋放。

恐懼不安，也是一種自我保護；傷心痛哭，為釋放情緒、療癒自己的必經過程；憤怒生氣，代表你感到自身、或是所在乎的人事物被侵犯了，所以你必須為柔軟的心裝上盔甲，挺身捍衛自己。這不正是我們活著最好的證明嗎？

但憤怒也並非無的放矢，那是無賴在撒潑，實在不符合一個文明人的自我修養，當你的內心燃起一股難以壓抑的熊熊火焰時，不要下意識地壓抑它、排斥它，而是睜起你的炯炯雙目，直視那刺人的火光，辨析情緒從何而來，瞭解我為何如此生氣，以理性去剖析自己的情緒，才是憤怒的正確打開方式。

孔子作《春秋》而「亂臣賊子懼」

世衰道微，邪說暴行有作，臣弒其君者有之，子弒其父者有之。孔子懼，作《春秋》。《春秋》，天子之事也。是故孔子曰：「知我者其惟春秋乎！罪我者其惟春秋乎！」《孟子》〈滕文公下〉

這是孟子談論到關於孔子為何作《春秋》的一段對話，孔子所生活的春秋，是個舊有秩序正在崩解的亂世，臣子弒君，兒子弒父的親情倫理大悲劇在身邊不斷上演，眼見自己所信仰的那套仁義道德價值，在亂世之中被輾碎至蕩然無存，人們的心中只剩爭權奪利的野心。

孔子在翻閱史冊，抑或親眼見證著他所認為不公不義的事情發生時，會有怎樣的情緒反應呢？除了如孟子所言感到驚懼不定之外，我想內心亦有憤怒吧。

因為憤怒，所以才想起身為自己所認可的價值發聲，讓亂臣賊子感到「畏懼」。但孔子也明白，當一個人要表達自己的是非善惡標準時，會有人認可你，亦會有不少人是質疑、責難的，所以才會感嘆「知我者其惟春秋乎！罪我者其惟春秋乎！」

孔子作《春秋》，以自己的筆記錄下歷史上所發生的事情，使他們能夠被後世記住。並透過「春秋筆法」、「微言大義」的方式，以一字表達他對這件事的善惡判斷。舉例而言，針對鄭莊公與其弟共叔段相爭的那段歷史，孔子是這樣紀錄的：

鄭伯克段於鄢。

之所以稱「鄭伯」而非「鄭公」，是因為孔子認為鄭莊公並未做到管束弟弟的責任，而是放任其多行不義必自斃，故意讓他累績罪惡點數再來收拾他的概念。稱共叔段為「段」而不言弟，是在指責他身為弟弟而逾越了自己的本分，覬覦哥哥的君位。

而稱這場戰爭為「克」則是在譏諷兩兄弟相殘宛如國與國之間的戰爭。短短六字，從人的稱呼到動詞的使用都有其用意存在，這就是所謂的「春秋筆法，一字寓褒貶。」

生活在現代的我們，不見得會認可孔子的道德標準，但他發怒的方式亦值得借鑑，當你怒而無法直言之時，該如何表達呢？選擇用如此精準而節制的方式，去釋放自己的怒氣，既不失身分，亦能使亂臣賊子感到畏懼。而能夠如此精確的表達，源自於他對自身價值體系的清楚認知。

韓非那些說不出口的「孤憤」

韓非者，韓之諸公子也。喜刑名法術之學，而其歸本於黃老。非為人口吃，不能道說，而善著書。與李斯俱事荀卿，斯自以為不如非。非見韓之削弱，數以書諫韓王，韓王不能用......悲廉直不容於邪枉之臣，觀往者得失之變，故作孤憤、五蠹、內外儲、說林、說難十餘萬言。

韓非是韓國出身的貴族公子，法家的集大成者。天生口吃，無法能言善道，不過十分善於書寫。他眼見自己的國家韓國十分貧弱，曾多次上書給予執政上的建議，卻屢屢不被採納，在孤獨且憤怒的情況之下，曾寫作〈孤憤〉篇，剖析為何智術之士與能法之士反而不受重用。

韓非所作的議論文邏輯架構嚴謹，又善用大量的典故、寓言來加強論證，曾讓秦始皇看了感嘆說：「寡人得見此人，與之遊，死不恨矣！」可見韓非的文章寫得多麼精彩。

看得深遠的人往往很難被身邊的人理解，而不被理解的人必然走向孤獨的道路，如果你選擇做個避世的隱者，這份孤獨意味著自由；但如果你是個想要匡世濟民的能臣賢士，那份不被理解的孤獨感很難不令人感到絕望，甚至憤怒。

「孤獨且憤怒」是韓非抑鬱不得志的最佳心情寫照，然而〈孤憤〉篇雖然起了個情緒化的篇名，全篇卻不見一處情緒氾濫發洩的段落，韓非將那些說不出口的憤怒，化作理性而冷靜的論述，以傳遞他的思想。

蒲松齡以《聊齋》寓孤憤

集腋為裘，妄續幽冥之錄；浮白載筆，僅成孤憤之書。寄託如此，亦足悲矣!

生活在清朝的蒲松齡，也有著「孤獨而憤怒」的感覺。蒲松齡一生窮困潦倒，科舉屢試不第，直到72歲才被補為貢生。他在貧病交迫的生活中，目睹了官場的黑暗及人情的冷暖，於是將滿腔的憤怒與不滿寄託在《聊齋誌異》一書中。

以〈促織〉為例，因為皇宮裡盛行鬥蟋蟀，各級官員為了討好皇帝，強迫百姓都必須上交善鬥的蟋蟀。有一個家庭正因繳不出蟋蟀而苦惱，機緣巧合之下遇到了一個駝背的老巫，老巫給了他們一隻極其善鬥的蟋蟀，不料卻被家中九歲的兒子不小心給弄死了，使得爹娘非常生氣，兒子在愧疚恐懼之下跳井自殺，靈魂竟然附身於那隻死掉的蟋蟀身上，才化解了這場危機，使得這個家不至於遭受官府的懲處。

《聊齋》裡面還有許多類似的故事，以戲謔的方式揭露官場現實的黑暗。清朝大興文字獄的政治背景下，如果蒲松齡直書對於當朝統治的不滿，很可能有入獄，甚至掉腦袋的風險，所以他選擇以看似荒誕的鬼神故事，抒發自己對於種種不公不義之事的憤怒之情。

結論

無論是以精煉而隱晦的文字，還是說理嚴謹的議論文，抑或荒誕有趣的寓言故事，從上述三種古人如何表達憤怒的例子中，可以發現憤怒雖然是一種令人不舒服的情緒，但亦是我們生而為人的證明呀。

之所以感到憤怒，是因為我們對這個世界仍保有在乎，還有著想要捍衛的價值或事物，於是有了必須張牙舞爪的時刻。憤怒是人天生就有，也無法迴避的情緒，但如何承擔自己的憤怒，就需要透過後天學習了。