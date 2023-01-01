魚夫：從東三水街市場到新富町文化市場，再加上鄰近艋舺，簡直就是美食家的天堂
我們想讓你知道的是
如今東三水街攤販集中場（當地人習慣稱東三水街市場）、新富市場以及新富町文化市場，再加上靠近艋舺的美食集中區，簡直就是美食家的天堂了。年輕時由於任職報社，社址即在附近，所以整個市場區域都是我獵食的戰場，但美食實在太多，只好寫幾家個人偏好且具特色的攤位。
文、圖：魚夫
新富市場承繼自日本時代的「綠町食料品小賣市場」，原址大概在今之大理街、萬華區公所附近，可是因離人口聚集區太遠，經營得不算成功，當時的日本總督府便另外在新富町規畫了今天那座馬蹄型的新富町市場。新市場在1935年（昭和10年）1月7日破土興建，而且蓋得很快，同年6月28日就落成啟用了。
市場啟用後，販售各式生鮮食品、日本進口食材、菸酒、糕點和食器，還有提供市場需要保鮮的製冰室，總計約30多個攤位，日人和台民都來進行買賣，生意沖沖滾，卻也因此引來攤販麇集，這對合法申請進駐市場內的攤商很不公平，日本政府只好在1937年把那些攤販也列入管理。
然而太平洋戰爭爆發後，這座市場卻暫停營運，直到戰後才又重新啟用，但由於疏於管理，整個市場亂烘烘、髒亂不堪，又受到新建環南市場的影響，一度有漸趨沒落的態勢，所幸幾經整頓，現已秩序井然，短短的一條三水街涵蓋相鄰三個市場，自康定路至昆明街共計123個攤位，再經2013年的改造，空間變得明亮舒適，老市場、老攤都活化起來了。
如今東三水街攤販集中場（當地人習慣稱東三水街市場）、新富市場以及新富町文化市場，再加上靠近艋舺的美食集中區，簡直就是美食家的天堂了。
年輕時由於任職報社，社址即在附近，所以整個市場區域都是我獵食的戰場，但美食實在太多，只好寫幾家個人偏好且具特色的攤位。
從三水街的入口進入，首先映入眼簾的是有名的「竹圍土雞」。這是在地人選購甘蔗雞、鹽水雞的老店，其中果凍雞外皮鮮嫩，肉質甘甜多汁，看起來像果凍般誘人，頗受歡迎。其實雞鴨買賣也見證了市場的歷史，1960至1970年代間，雞隻生意來到巔峰，許多中南部北上的年輕人來到市場討生活，索性就地蓋起「半樓仔」違建棲身，一樓則宰殺雞鴨。如今新富市場仍有許多雞鴨行，但在市場改造後環境已大不相同了。
「艋舺大豐」原名「大豐魚丸店」，薪傳三代，炸物、火鍋料和各式海鮮製品琳琅滿目，店裡最有人氣的是炸牛蒡。買好這裡的熟食，還可拎著到旁邊那棟馬蹄形建築新富町文化市場裡一家以「白天喝酒」（昼飲み）為號召的「萬華世界・下午酒場」點來啤酒，度過微醺的午後時光。
大豐旁的「阿婆油飯」原是名喚林銀的阿婆所開設，攤子沒店名，但因她的頭髮很早就發白，所以就稱阿婆油飯，現為二代目了。她的油飯是採新米和舊米間「半新不舊」的長糯米，洗淨、浸泡，最後加入自製豬油，在木桶蒸上40分鐘，就是熱騰騰膾炙人口的油飯了。
「多餃舍」的餃子色彩繽紛，使用紅蘿蔔、菠 菜、紅麴、燕麥等天然素材，調配出多種自然色彩，光視覺就勝人一籌；內餡則選用三峽的黑豬肉，䊆彈好吃，不僅2009年贏得「天下第一攤」網路票選百家攤商，在2016和2018年還得到台北傳統市場節——生鮮類金賞獎。
「金和壽司」是便宜大碗又好吃、CP值超高的日本握壽司店，先前是只做外帶的攤位「金禾壽司」，還可以於隔鄰已營業一甲子以上的「丸合鮮魚」先選喜愛的魚貨，再遞過來製作生魚片或握壽司。金禾後來有了店面，更名為「金和」，吸引更多人來交關。
「紅龜伯」店名源自二代目老闆董敏卿的父親，紅龜伯早年在艋舺賣粿，後來遷移到新富市場，當時市場機能不完整，必須用「占地為王」的方式搶個位置來呼賣，最後再搭起竹棚來。起初只販售兩種粿品，現在芋頭粿、紅龜粿、菜頭粿、鹹綠豆、草仔粿、油飯和鹹粿等擺了一店，滿滿皆是，會買回家當點心，這可是我這種老派的風格。
「鹹蜆仔」則是我母親的最愛，早餐一個個慢慢吸吮，不亦樂乎，在市場裡就有這麼一攤鹹蜆仔，這家鹹蜆仔除了蔥、薑、蒜、米酒、醬油，還有一味祕中祕，就是在滷水裡加入茶米茶，使得滋味更香醇，也不會死鹹，一賣就是六十年以上。
以上提到的只是市場內的美味，三水街另一端到龍山寺的精彩美食也不遑多讓，住在艋舺的老台北人真是幸福啊！
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。