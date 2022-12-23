歷史的斷裂：不再「靜默」的香港樂壇
我們想讓你知道的是
廣東歌在過往普遍地只有娛樂功能，當然它可能在某段時期、在某程度上代表著本土文化身分，但在過後普遍地並沒有強烈的文化身分象徵。我相信這也是其中一個原因為什麼黃霑曾會認為「粵語流行曲底子和根基都是薄弱的」。九七後「蜜月期」以來本土身分意識相對地降低、「北進想像」的期待、同質性的廣東歌在市場機制的運作之下，香港流行音樂產業似乎已無力回天。
文：馮月明（香港中文大學文化研究系研究院畢業生）
當年有「香港是文化沙漠」一說，近年也有「樂壇已死論」。每當樂壇有些許起色，這種說法也就會隨之而出現，這難免令人感慨。我們沒有水晶球，對於現今樂壇是否「虛火」一說，當然也無從考究，但有一件事是可以肯定的，就是我們不能夠離開歷史去認識現在，對此我想引陳冠中的一句，「只有細說歷史才能拯救香港論述」。在此，我希望能簡單地勾勒出一個由1960年代至今的歷史脈絡，來探討身分意識的轉向與香港樂壇之間潛在的關係。
六、七十年代：粵語流行曲元年
有不同的學者都認為1960及1970年代是普遍香港人身分意識強化的一個重要階段（Veg 頁324），而「六七暴動」令香港人更靠近了殖民政府（陳冠中 頁163-164）。1974年是粵語流行曲（又稱廣東歌）成為主流的元年，《啼笑姻緣》一曲的出現是當時樂壇的分水嶺，也令粵語流行曲開始被大眾所接受，改變了過往普遍人們對粵語歌曲所抱持的歧視態度。此後，粵語歌曲的流行程度已超越了港產國語歌以及英美流行曲（陳冠中 頁170）。黃霑先生認為其中一個原因是香港本土身分意識的崛起（黃湛森 頁92）。
七十年代：經濟「起飛」與文化出口
經過了麥理浩總督的1971至1981年這段勵精圖治時期，香港已進入了一個相對富裕的時期，市民著重消費、娛樂，流行音樂產業當然也受惠於當時的經濟增長以及香港電影業的成功。音樂唱片、演唱會門票的銷量急增（黃湛森 頁152）。這時期的流行音樂文化出口是「無心插柳」，卻迎來輝煌成就，這個現象產生的其中一個原因是人們對於香港經濟發展的一種渴慕——這種情況就像部分香港年青人對日本文化的追求一樣（黃湛森 頁147）。
有趣的是，對於1990年代「經濟泡沫」後的部分日本人來說，他們對當時的香港流行文化也有這種懷舊的情感投射（Iwabuchi）。香港流行音樂商業上的成功可歸因於當時東亞地區的政治經濟環境。除了日本外，無論是中國內地、台灣、韓國也較香港落後，文化出口的競爭對手自然也較少，這也是當時香港的一個優勢，但這也為樂壇走向衰落埋下伏筆。
轉捩因素：單一化與同質化的粵語流行曲
黃霑先生在他的博士論文中提出了數項有關香港樂壇走向下坡的因素，例如是盜版音樂的出現、音樂科技的進步導致歌手的水平下降、音樂業界對音樂的過度商品化等等（黃湛森 頁169-177），但這些都是全球流行音樂產業所面對的困難，並非香港所獨自面對的。而導致香港樂壇衰落主要的原因，我認為是，當香港樂壇的單一化與同質化，碰上東亞其他地區逐漸開放的結果。
廣東歌的單一化當然與盜版音樂的猖獗有相當大的關係，但與此同時，香港流行音樂行業目光短視，沒有正視這個問題（黃湛森 頁171）。到後來各地政經環境的開放以及本土音樂的興起，同時隨著全球化以及媒體景觀的轉變，香港的相對優勢也逐漸減少。此消彼長，最後導致行業走進了似乎是無可救藥的地步。這種情況說明了其實廣東歌在當時對普遍的人來說，也只不過是一種具有同質性的娛樂，換句話說，廣東歌並沒有什麼不可替代性。這意味著當有其他代替品出現時，市場機制將決定這些「商品」的去向。而這種同質性的出現跟香港過去作為一個消費主義的社會有很大的關係。
八九後：進入倒數
後來，經過了《中英聯合聲明》的簽定，香港的回歸進入了倒數的階段。而到了1989年，香港人上街參與遊行，但最後換來的只是一份無力感。田邁修（Matthew Turner）認為香港人此時的文化身分陷入隱退及混亂，就像當初1960年代末到1970年代初的模糊（頁10）。但亦有論者認為經歷了1950及1960年代香港身分意識的醞釀，到了1980及1990年代則是香港身分意識最高的年代（陳冠中 頁166）。前者所說的這種隱退及混亂的模糊，似乎是一種狀態而並非程度。
實際上香港人的身分認同持續地被強化，也正因如此，到了1989年後，當面對兩種不同意識形態的碰撞，人們一方面對該事件感到厭惡（高馬可 頁223），同時也只有無奈。就普遍學者所言，這反映出本土身分意識的確立，以及再次帶來了政治覺醒。許多人也因而更投入參與政治，帶來了更多公民組織的成立、學生社會運動的復興（高馬可 頁229）。但就普遍而言， 面對著這份無力感，黃霑先生認為香港人另一方面可以做的就是用一貫的消費主義生活方式來麻醉自己，例如：邀約三五知己到卡拉OK高歌一晚、看齣周星馳的「無厘頭」電影（黃湛森 頁162）。儘管香港演藝界也有舉行《民主歌聲獻中華》作為一種政治參與，但香港流行音樂產業普遍地避免音樂作品中有太多政治意味的歌詞（黃湛森 頁161）。因此，對普遍香港人而言，廣東歌一直以來在大部分情況下都純粹是一種娛樂。
九七回歸後：「北進想像」
到了九七後——1997至2002年，香港處於回歸後「蜜月期」，普遍市民對中國內地並沒有產生強烈的排斥（潘國靈 頁255–256）。不同行業都抱著「北進想像」的期待，包括演藝界。在這些年間，香港人對中國內地人及普通話人士的態度較以往開放（陳冠中 頁172）。在文化上，這亦反映在回歸以來香港樂壇的廣東歌與普通話作品的比例中，普通話歌曲在香港樂壇的佔有率由2005年的13.36%上升至2015年的23.6%，呈現了不斷上升的趨勢（香港樂評）。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。