【紀錄片】《憂鬱之島》：不只是一部「反送中」電影，更多是提醒香港人尋找自我與初衷
我們想讓你知道的是
香港紀錄片《憂鬱之島》並不是一部「反送中」的電影，或應該說不只是。如果反送中、雨傘運動等事件是點，這一部電影就是有意識拉開距離，電影不斷回溯過去香港和中國的同心圓，歷時性地在幾個大事件上停留——1967左派運動、1989年天安門事件。《憂鬱之島》在歷史事件之中，如果找到了什麼規律，離散或流亡（diaspora）可說是其中之一。
文：辛母羊
《憂鬱之島》並不是一部「反送中」的電影，或應該說不只是。如果反送中、雨傘運動等事件是點，這一部電影就是有意識拉開距離，觀察點點星火在歷史軸線上的排列間隔、規律，以重演重要歷史事件的方式，交織香港的現在、過去，以及——可能香港人不敢想像的——未來。
Let's have a role play
作為討論真實的紀錄片，《憂鬱之島》卻不忌諱使用戲劇形式重演，1970年代的廣東男女為了自由，躲避文革，試圖偷渡香港。攝影機在黑夜中跟著下水，激烈的水花中，一眨眼出現了刺眼的日光，游到了現代香港——是本片倚賴的剪輯方式，大量在過去與現代之間跳躍。
楊雅喆的《女朋友。男朋友》（2013）裡，背景是野百合學運，鳳小岳對桂綸鎂有一句台詞是：「你先睡，睡一覺醒來，台灣就不一樣了。」對逃港的陳克治來說，一夜過去，一個五十年過去了，香港看起來確實不一樣了。但真的有不一樣嗎？
剛好相反，多個歷史重演場景（虛）與現代（實）之間的銜接，有意識地顯示出彼此之間的相似，例如逼供審問，施加者先是港英政府，突然換成共產黨，受迫的對象卻一樣。特別的是重演歷史事件的「角色」，在電影中直接抽離「下戲」，回到現實之間成為當下的「演員」，並討論歷史事件，質疑、詢問當年事件的原貌。
這種以扮演方式參與歷史的後設形式，使得《憂鬱之島》不同於「反送中」電影們，而是站在一個較為冷靜、超然的立場。
城裡的人想出去
但對目前的香港來說，城外的人想進來嗎？To leave, or not to leave. That is a question. 歷史事件之間總是驚人的相似。電影不斷回溯過去香港和中國的同心圓，歷時性地在幾個大事件上停留——1967左派運動、1989年天安門事件。《憂鬱之島》在歷史事件之中，如果找到了什麼規律，離散或流亡（diaspora）可說是其中之一。
陳梓桓的選擇的對象和觀點說明現在的香港「也可以留，也可以走」。留下或離開，是一個永恆存在的麻煩問題。比起訴諸情感或對抗威權，電影似乎不站在前排，而是表達了一種較退後、抑制情緒的理性觀點。
電影尾聲安排一組具渲染力、流動感十足的畫面，將行進的列車、墓碑和人群疊映，是否意味著生到死之間，我們都是鯽魚，被快速行進的歷史洪江刷下；以及，是否我們所做的努力最終是徒勞呢？《憂鬱之島》沒有提出答案，只是中性地、節奏有致地拍打水面，溯溪而上，循著歷史線索想要為香港找到更明確的答案。
Blue Island
如何決定《憂鬱之島》作為電影的標題，有沒有其他選擇或適切的、更能凸顯主題的名稱？我沒有問起導演。英文是Blue Island，在這個脈絡裡，藍色不是溫暖的顏色，而是吞噬泳渡者和希望的惡水顏色。島，還有什麼意涵？沒有人是一座孤島。活許吧。
若說《憂鬱之島》整體敘事結構稍難讓觀眾進入狀態，畫面與節奏生冷失溫，並不必過多責怪。要動員情緒與能量便交付《時代革命》，要支持與陪伴有《少年》那樣似虛而實的溫暖故事。《憂鬱之島》，卻不必跟它們一樣，而另外找到獨特的定位與視角，冷靜地回溯島嶼的歷史，提醒香港人尋找「自我」與初衷。
電影倒數幾分鐘，霎時無聲，無數個「罪犯」的面部表情映入觀眾眼簾，從地方文員到大學生，他們一張張無辜的神情，框限在特寫鏡頭內，也被鎖死在時代裡，無稽的罪狀像是烙刻在他們臉上的髒話，蠻橫且荒謬地不相稱。欲加之罪，何患無詞？
電影在無數個「政治犯」的無言辯駁中戛然而止，而片尾credit名單上更有數不盡的匿名者，有些加註外框，暗示他們被剝奪自由的狀態。不能開口說的「憂鬱之島」更像是「沉默之島」，卻不是「沉沒之島」，在暴風雨中，泳渡者划出一道生路，期待撥雲見日灑下。
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。