《上學記》、《上班記》序：何兆武敘述中，只能讀到淡淡的悲傷，然後又忍不住要笑

（節錄自〈序：他的一生，是觀看的〉）

書像一面鏡子，你心裏有甚麼，就會尋找甚麼、看到甚麼——其實，你看到的是你自己。「一言以蔽之」太武斷了，若一定要用幾句話說一本書，我也未必能說得更好，只能代表我自己。

在我看來，《上學記》是一本談「幸福」的書，難以忘懷的美好。在「萬惡」的舊社會，生活困頓、戰火連天，對政府透頂失望。但有一批最優秀、最漂亮的年輕人，在簡陋的教室裏，聽滿腦子學問、半肚子牢騷的先生論古今。從未放棄，而且「正因為打仗，所以好像直覺地、模糊地，可是又非常肯定地認為：戰爭一定會勝利，勝利以後一定會是一個非常美好的世界，一定能過上非常美好的生活。」正是那份遙遠的、模糊的，卻又十分肯定的幸福感，讓今天焦躁的我們羨慕不已。

而它的續篇《上班記》講的是「荒誕」，人間「大不幸」。春風得意的新社會，自信滿滿、幹勁十足。但在理想主義旗幟下，以革命的名義，狂颳「瞎指揮風」(毛語)。一忽兒這樣、一忽兒那樣，做盡了荒唐。深深淺淺的，它釋放了人性最卑劣的惡，無辜的人死去，真誠的人不得活。

這段離我不十分遙遠，尚屬於「活人」的歷史，經常也聽老人們講。很多事不是說說就能了的，而是扎在了他們的肉上，家家都有掩不住的傷心史。掠奪，「共產風」之下的掠奪，幾代人的財富忽然就歸零了，重新洗牌。天天、天天政治學習，一遍、一遍又一遍的彙報思想，不問就裏表忠誠。於是，屬於「真」的越來越少，最終都變成了虛偽，各個都猴兒精了。「覺悟」有先有後，浮誇、造假的人被大大獎勵，忠於良心、講真話的被打入另冊。人禍終於造就了「天災」，魯迅說「吃人」只是比喻，卻在所謂的「災荒年」屢屢發生。好不容易緩和了幾年，卻是新一波、又一波的瞎折騰。「忠字舞」把人都跳傻了，沒有世外桃源，沒地方可以躲。如果你不選擇做一個惡人，就得活在「老實交代」的恐懼中。

和別人一樣，何老也講苦難、饑餓，講不公，但他總用淡淡、淡淡的語氣，更多的是反思。所以在他的敘述中，你只能讀到淡淡的悲傷，然後又忍不住要笑。包括以後的人看這段歷史，它既是殘酷的，也是滑稽的。大幹了那麼多年，「甚至吃一塊豆腐還要限量」？在「革命」的、「理想」的名義下，處處是荒唐。可以說，建政將近三十年革命不斷，卻是一場場淌着人血的荒誕劇。徹徹底底與願違，完全不是料想中的「天堂」，而是人間地獄、「修羅場」。那麼，當時代碾過每一個人，何以堅持你的底線？何以選擇自己的路，何以解脫？

走訪何老之前，我還是個「小紅粉」，很小很小，自己都沒感覺。因為很多東西天天灌，二十幾年後，它必然進入了身體，成為你的一部分。

圖片來源：清華大學

比如，我也學了很多年的音樂，程度不算低。但在我琴弦上，門德爾松的e小調沒有雍容華貴，而多了一點兒殺氣騰騰的革命腔，以及腰鼓、紅綢的「村氣」。沒辦法，這才是你耳濡目染、浸到骨子裏的東西，很難改變。曾經我給何老拉過一次琴，以為他會很開心。結果，當天晚上他就進了校醫院，因為胸口疼，我總以為和我不無關係。

再比如語言。永遠我都缺少真正的優雅，沒有細流般的平和、不能夠溫柔，而總硬鏘鏘的，就像《新聞聯播》，老那麼有戰鬥性。它是毛時代遺留下來的、烙在民族性裏的軟特徵，不經意間代代傳。現如今，長袍馬褂沒人穿了，拱手、作揖也要滅絕了──那些被割裂的傳統，已經被徹底砸爛了太多年，硬要斂吧斂吧往回撿，總覺得假模假式。總之，恢復舊時代的傳統是一件很難的事。但，至少在看不到邊的n多年裏，哪怕你站在反方，毛時代的影響都不會徹底消失，一張嘴就露餡兒了。

那時候的我剛上班，剛從「象牙塔」裏走出來，忽然就趕上了單位的一次革命。簡言之，就是一場自下而上的民主運動，在紙媒、知識階層內引起了轟動。雖然我也位列「群眾」，但對於這事的開頭、結果，以及背後的那個整體，總有點「大吃一驚」的感覺。因為我們自小受了很多年的教育，都是服從這個、服從那個。更高一層的人更智慧，最高的就是太陽，永遠放光芒。為了追求一個人類的甚麼甚麼宏遠目標，你要忽略自己、成全高邈。「為……偉大理想奮鬥終身」，你要去「奉獻」，犧牲個人而讓幹嘛幹嘛。因為你是渺小的，你得聽話。

忽然有一天，你發現，那些都是虛、妄。

不要說那些最高的人，就是離你最近、只高一點點的人，原來都是有私心的。嘴裏說着振振有詞的漂亮話，心裏不定打着甚麼小算盤，甚至是陰溝裏的腌臢。等你終於發現了這一點，它和你一直以為的不一樣，就會對周遭的一切產生普遍的懷疑。那些看起來有雄心、有抱負的人，那些慈愛、慈祥的，讓你忍不住交心的人，在他轉過去的時候，下一秒又變成怎麼樣的一張臉？從來我都沒經過那樣的訓練，分不清呢，到底哪個是真的，哪些是屁話？到底誰才可以信賴？

所有的烏托邦都有一個假設：每個人都像天使一樣，或者植物一樣的心無雜念。沒有私心就沒有「惡」，這是最起碼的。如果不僅僅是活着，還要完成人類的一個這樣、那樣的共同理想，就得再加一條：絕對忠誠。但是，你忽然發現人心的不可測。那個完美的終極理想，就算每經一道手只打了九折，0.9×0.9×0.9×……×0.9，傳到你手裏的時候，也所剩無幾了。