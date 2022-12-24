《上學記》、《上班記》序：何兆武敘述中，只能讀到淡淡的悲傷，然後又忍不住要笑
我們想讓你知道的是
所有的烏托邦都有一個假設：每個人都像天使一樣，或者植物一樣的心無雜念。沒有私心就沒有「惡」，這是最起碼的。如果不僅僅是活着，還要完成人類的一個這樣、那樣的共同理想，就得再加一條：絕對忠誠。但是，你忽然發現人心的不可測。那個完美的終極理想，就算每經一道手只打了九折，0.9×0.9×0.9×……×0.9，傳到你手裏的時候，也所剩無幾了。
（節錄自〈序：他的一生，是觀看的〉）
書像一面鏡子，你心裏有甚麼，就會尋找甚麼、看到甚麼——其實，你看到的是你自己。「一言以蔽之」太武斷了，若一定要用幾句話說一本書，我也未必能說得更好，只能代表我自己。
在我看來，《上學記》是一本談「幸福」的書，難以忘懷的美好。在「萬惡」的舊社會，生活困頓、戰火連天，對政府透頂失望。但有一批最優秀、最漂亮的年輕人，在簡陋的教室裏，聽滿腦子學問、半肚子牢騷的先生論古今。從未放棄，而且「正因為打仗，所以好像直覺地、模糊地，可是又非常肯定地認為：戰爭一定會勝利，勝利以後一定會是一個非常美好的世界，一定能過上非常美好的生活。」正是那份遙遠的、模糊的，卻又十分肯定的幸福感，讓今天焦躁的我們羨慕不已。
而它的續篇《上班記》講的是「荒誕」，人間「大不幸」。春風得意的新社會，自信滿滿、幹勁十足。但在理想主義旗幟下，以革命的名義，狂颳「瞎指揮風」(毛語)。一忽兒這樣、一忽兒那樣，做盡了荒唐。深深淺淺的，它釋放了人性最卑劣的惡，無辜的人死去，真誠的人不得活。
這段離我不十分遙遠，尚屬於「活人」的歷史，經常也聽老人們講。很多事不是說說就能了的，而是扎在了他們的肉上，家家都有掩不住的傷心史。掠奪，「共產風」之下的掠奪，幾代人的財富忽然就歸零了，重新洗牌。天天、天天政治學習，一遍、一遍又一遍的彙報思想，不問就裏表忠誠。於是，屬於「真」的越來越少，最終都變成了虛偽，各個都猴兒精了。「覺悟」有先有後，浮誇、造假的人被大大獎勵，忠於良心、講真話的被打入另冊。人禍終於造就了「天災」，魯迅說「吃人」只是比喻，卻在所謂的「災荒年」屢屢發生。好不容易緩和了幾年，卻是新一波、又一波的瞎折騰。「忠字舞」把人都跳傻了，沒有世外桃源，沒地方可以躲。如果你不選擇做一個惡人，就得活在「老實交代」的恐懼中。
和別人一樣，何老也講苦難、饑餓，講不公，但他總用淡淡、淡淡的語氣，更多的是反思。所以在他的敘述中，你只能讀到淡淡的悲傷，然後又忍不住要笑。包括以後的人看這段歷史，它既是殘酷的，也是滑稽的。大幹了那麼多年，「甚至吃一塊豆腐還要限量」？在「革命」的、「理想」的名義下，處處是荒唐。可以說，建政將近三十年革命不斷，卻是一場場淌着人血的荒誕劇。徹徹底底與願違，完全不是料想中的「天堂」，而是人間地獄、「修羅場」。那麼，當時代碾過每一個人，何以堅持你的底線？何以選擇自己的路，何以解脫？
走訪何老之前，我還是個「小紅粉」，很小很小，自己都沒感覺。因為很多東西天天灌，二十幾年後，它必然進入了身體，成為你的一部分。
比如，我也學了很多年的音樂，程度不算低。但在我琴弦上，門德爾松的e小調沒有雍容華貴，而多了一點兒殺氣騰騰的革命腔，以及腰鼓、紅綢的「村氣」。沒辦法，這才是你耳濡目染、浸到骨子裏的東西，很難改變。曾經我給何老拉過一次琴，以為他會很開心。結果，當天晚上他就進了校醫院，因為胸口疼，我總以為和我不無關係。
再比如語言。永遠我都缺少真正的優雅，沒有細流般的平和、不能夠溫柔，而總硬鏘鏘的，就像《新聞聯播》，老那麼有戰鬥性。它是毛時代遺留下來的、烙在民族性裏的軟特徵，不經意間代代傳。現如今，長袍馬褂沒人穿了，拱手、作揖也要滅絕了──那些被割裂的傳統，已經被徹底砸爛了太多年，硬要斂吧斂吧往回撿，總覺得假模假式。總之，恢復舊時代的傳統是一件很難的事。但，至少在看不到邊的n多年裏，哪怕你站在反方，毛時代的影響都不會徹底消失，一張嘴就露餡兒了。
那時候的我剛上班，剛從「象牙塔」裏走出來，忽然就趕上了單位的一次革命。簡言之，就是一場自下而上的民主運動，在紙媒、知識階層內引起了轟動。雖然我也位列「群眾」，但對於這事的開頭、結果，以及背後的那個整體，總有點「大吃一驚」的感覺。因為我們自小受了很多年的教育，都是服從這個、服從那個。更高一層的人更智慧，最高的就是太陽，永遠放光芒。為了追求一個人類的甚麼甚麼宏遠目標，你要忽略自己、成全高邈。「為……偉大理想奮鬥終身」，你要去「奉獻」，犧牲個人而讓幹嘛幹嘛。因為你是渺小的，你得聽話。
忽然有一天，你發現，那些都是虛、妄。
不要說那些最高的人，就是離你最近、只高一點點的人，原來都是有私心的。嘴裏說着振振有詞的漂亮話，心裏不定打着甚麼小算盤，甚至是陰溝裏的腌臢。等你終於發現了這一點，它和你一直以為的不一樣，就會對周遭的一切產生普遍的懷疑。那些看起來有雄心、有抱負的人，那些慈愛、慈祥的，讓你忍不住交心的人，在他轉過去的時候，下一秒又變成怎麼樣的一張臉？從來我都沒經過那樣的訓練，分不清呢，到底哪個是真的，哪些是屁話？到底誰才可以信賴？
所有的烏托邦都有一個假設：每個人都像天使一樣，或者植物一樣的心無雜念。沒有私心就沒有「惡」，這是最起碼的。如果不僅僅是活着，還要完成人類的一個這樣、那樣的共同理想，就得再加一條：絕對忠誠。但是，你忽然發現人心的不可測。那個完美的終極理想，就算每經一道手只打了九折，0.9×0.9×0.9×……×0.9，傳到你手裏的時候，也所剩無幾了。
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
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選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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