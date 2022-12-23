無論從球星、戰術，乃至於賽制，卡達世界盃都是足球歷史重要的轉折點
我們想讓你知道的是
卡達世界盃是一個舊時代的終點站，不論是球星、戰術，乃至於賽制，在三年半之後，都會是一個新的局面。能夠站在這個足球歷史重要的轉折點，欣賞到一次最精彩的饗宴，就是我們最幸運之處。
文：石明謹
2022年卡達世界盃，對許多球迷來說，不論是C羅鎩羽而歸或是梅西登上紫禁之巔，都是一個時代的終結，而像姆巴佩或是貝寧漢這樣的天才少年，則是另一個故事的開端。然而在更深層的足球體制與戰術層面，卡達世界盃同樣也開創了全新的局面。
歐洲職業足球霸權的建立與足球文化回流
阿根廷在相隔36年後再度捧起金盃，上一次由南美洲國家贏得世界盃，也已經是20年前的巴西隊。世界足壇已經有很長一段時間由歐洲主宰，而不可否認的是歐洲的聯賽體制與戰術，才是現今足壇的主流。阿根廷本次的26人大名單，有24人在歐洲聯賽效力，而且全部都在六大聯賽，其餘兩人在本屆世界盃總共只出場了六分鐘。而他們在決賽的對手法國隊，當然也無一例外，簡單來說，世界盃決賽，是歐洲六大聯賽的對決。
與1986年相比，足球已經是更高度職業化與體制化的運動，少了歐洲主流職業聯賽的洗禮，很難成為最頂尖的球員。日本與韓國的崛起，跟大量的旅歐球員脫離不了關係，而當代球王梅西，更是自幼在就在巴塞隆納接受訓練。來自全世界的球員，以歐洲為最終的舞台，是不可避免的趨勢，這跟棒球以全球的棒球國家為農場，以大聯盟為最後挑戰是同樣的道理。不論是2006年開始的歐洲國家連續稱霸，還是阿根廷為南美洲再奪金盃，都是這種趨勢的體現。
與歐洲獨霸的潮流相反的，是足球文化的逆向回流。1998年法國首奪世界盃，依靠的是大量的移民第二代，包括後來的瑞士、比利時等國的強勢表現，甚至德國重新崛起，都跟歐洲接納大批亞非移民有極大的關係。
但是在2015年之後，由於歐洲經濟下滑興起的反移民聲浪，許多移民後裔在歐洲接受了專業的足球訓練後，反向將足球的技術文化，輸送回原來的母國，並且對移民母國有更大的族群認同，例如摩洛哥便是最好的例子。甚至台灣國家隊本身，也在前幾年收獲了陳昌源、周子定、沈子貴、殷亞吉等歐洲移民二代回流的益處。
超級前鋒的黃金年代
1998年的法國隊，因為缺乏出色的前鋒，只能被迫擺出單前鋒的4231陣型，結果勇奪冠軍，打破了過去將近40年雙前鋒當道的戰術，開啟單前鋒年代，至今仍舊是戰術主流。然而單前鋒戰術反而造成前鋒成為足球場上的稀有動物。過去在雙前鋒的年代，每支球隊會儲備4到5名前鋒，而且可以輪流上場。而在單前鋒的年代，每支球隊只會儲備一名主力前鋒及一名替補前鋒，而且先發與替補的地位分明，這也造成前鋒的數量大幅下滑。
隨之而起的是前鋒品質的落差，要嘛是超級前鋒，要嘛是萬年替補，這也讓擁有超級前鋒的國家隊，在競爭時具有極大優勢。西班牙在2010年奪冠、德國在2014年奪冠，雖然表面上是以傳控足球為主的無鋒陣，然而若不具備破門能力，想要贏球也是無稽之談。傳控足球不一定需要高大的前鋒，但是一定要具有進球破壞力的選手在陣，或者是你擁有梅西。
事實上，西班牙在2010年南非世界盃，陣中有托雷斯、大衛維亞等高效率前鋒，2014年的德國，也還有克洛斯、波多斯基這樣經驗豐富的終結者存在。一旦失去了門前的把握能力，傳控足球最終也只剩下傳與控。西班牙與德國在以傳控為主的同時，承繼了前面世代前鋒的餘蘊，所以得以稱霸，當他們缺乏了門前殺手之後，競爭力立刻迅速降低。事實上，傳控足球的時代，才是超級前鋒的黃金時代，只有傳控搭配殺手，才會是真正的無敵。
高位逼搶主義與退縮陣型的修正
當今足球非常重視前進至對手半場的高位逼搶，包括曼城總教練瓜迪奧拉、利物浦總教練克洛普，都是高位逼搶主義的奉行者。然而這必須建立在非常強大的體能，還有長期培養的團隊默契，否則一旦逼搶失敗，就是要遭受對手快速反擊的效果。而過去的半場退縮防守，固然是弱隊對壘強隊時的常用選擇，但全線退防也往往產生局面被動、進攻無力的必然結果。
本屆憑藉出色的防守，挺進到四強的克羅埃西亞與摩洛哥，被認為是新的防守樣版。他們並不採取丟球後的就地大規模反搶，而是適度的後撤再重新組織防線，同時在斷球後，也能保持陣型進行強力的反擊。既不是高位逼搶，也並非全線退防，而是一邊後退一邊防守，退守時充滿紀律，反擊也極為有效，可以說是新世代的防守典範。主動防守一方的進攻更有威脅，這種說法聽起來矛盾，卻在卡達世界盃得到驗證。
依據不同球隊特質及球員組合，採取介於極度積極與極度保守之間的折衷方案，被證明是更有效的方法。日本與韓國也在被動的局勢之中擊敗強敵，同樣也都展現出犀利的反擊能力，這也是現代足球不可或缺的，或許將來持球時間長短或是陣型退縮與否，不再是強隊與弱隊之間明顯的分界。
告別舊賽制繼續朝金元足球邁進
卡達世界盃也是最後一次由32隊參加的世界盃，2026年將會有48個參賽名額，這樣可以減少部分強隊未能踢進決賽圈的遺珠之憾，當然也不免會有更多實力不濟卻得以擠身足球最高舞台的例子。小組賽可能出現更多強弱分明的對戰，從而減低了比賽的精彩程度，然而為了得到更高的轉播權利金，FIFA完全不理會各界的抗議之聲，堅持要開放更多的參賽名額。
FIFA還研議將世界盃改為兩年舉辦一次，在一片撻伐浪潮中嘎然而止，不過這依然很可能會是未來的目標，局勢恐怕很難逆轉。這樣的改變，究竟是會達到讓更多國家參與「足球的文化交流」的目標，還是會讓世界盃的比賽內容品質極速下滑，恐怕還很難說。
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我們想讓你知道的是
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