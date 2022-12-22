TNL+ 2022/12/22,
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教宗「捐贈」帕德嫩神廟殘片給希臘東正教會，為何不是直接歸還給希臘政府？

教宗「捐贈」帕德嫩神廟殘片給希臘東正教會，為何不是直接歸還給希臘政府？
教宗方濟各欲交給希臘東正教會的帕德嫩神廟殘片之一｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

威尼斯軍隊曾於1687年圍攻雅典衛城，並摧毀帕德嫩神廟大量的飾帶藝術；英國貴族兼外交官布魯斯（Thomas Bruce）則於19世紀初，將帕德嫩神廟遺留一半以上的飾帶殘片送往英國，布魯斯當時對於自身的行徑竟說道：「這樣的手工藝品放在家裡會相當好看。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日決定，將收藏於梵蒂岡博物館（Musei Vaticani）約2個世紀的3件雅典帕德嫩神廟（Parthenon）古文物殘片，歸還給希臘。

梵蒂岡官方於2022年12月16日發出聲明表示，教宗會把這些文物交給希臘東正教教堂大主教伊羅尼莫斯二世（Ieronymos），以此作為拉近兩教距離、開展對話的象徵。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，當今帕德嫩神廟的古文物及古飾品殘片，多展示於雅典衛城博物館（Acropolis Museum），且所有權歸希臘政府管控。

衛城博物館的發言人表示，目前尚不清楚這些3件古物何時會送返希臘，但希望能越快越好。《紐約時報》也指出，希臘東正教很有可能會將文物，贈予或借出給衛城博物館，然而東正教會亦沒有說明詳細的執行時間點。

雖然希臘東正教大主教辦公室還沒給出確切的答覆，但其在一份聲明中稱：「我們懷抱著誠摯、感恩的心情，感謝教宗的付出。」東正教會也承諾，將與希臘有關單位在近日商討、釐清這項「慷慨又極具象徵性的行動」後續的處理事宜。

此次交給希臘東正教的文物有什麼特別之處？

英國《衛報》（The Guardian）表示，這3樣古文物殘片至少有2500年的歷史，約在帕德嫩神廟於西元前5世紀建成時便已出現。帕德嫩神廟主要供奉雅典娜女神（Athena），廟中的牆面石造物多經過細膩的彩繪及雕刻，其被公認為古希臘簷壁飾帶（Frieze）藝術的偉大代表。

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