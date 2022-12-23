中國疫情政策大轉向：糟糕的時間點，缺席的路線圖與流失的信任
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上個月的大規模抗議行動反映出民眾對政府的不滿，目前這種缺醫少藥的混亂狀況似乎還在加深這種不信任感。「很多國家在做新的社會契約的過程中，老百姓會更加信任政府。本來中國民眾對中國政府的信任度是相對高的，但中國的裂痕反而加深了。」
近日，中國在新冠疫情措施方面的重大轉向讓民眾措手不及，隨著時間推移，藥品不足、醫院人滿為患、甚至血庫告急等問題紛紛爆出。
公共政策專家對《BBC中文》表示，此次中國選擇開放的時間點非常糟糕，而且一直以來， 政府缺少清晰且明確的開放路線圖，凖備明顯不足。
倉促的轉向
11月，中國各地包括上海和北京爆發大規模的抗議示威活動，反對嚴苛而又花樣翻新的新冠封控措施，有抗議者甚至喊出讓習近平下台的口號。
自12月開始，中國官方突然不再提堅持了許久新冠「清零」政策， 「清零」這個名詞也從官方會議和文件中瞬間消失，各地政府轉而大幅放鬆新冠限制措施。
11月11日，中國政府發布了防疫「二十條」，放鬆了管控措施。12月7日，發布防疫「十條」，進一步放鬆管控，包括縮小核酸檢測範圍，不再對跨地區人員要求核酸陰性證明和健康碼等。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾對《BBC中文》表示，這次開放的時間點非常糟糕，本來就是流感高峰期，加上又有呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus），可能形成「三疫大流行」（tripledemic）。
今年11月，中國工程院院士鍾南山就曾在一次學術會議上表示，今年冬季，全球都面臨著新冠肺炎疫情和流感疫情疊加流行的風險。
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄指出，這次政府在出現抗議活動後突然開放管控，而且是在藥品到位和第四針開打之前，令不少人錯愕。
「原本支持開放的人已經對政府不滿，如今不少原本支持『清零』的人也對這次轉向感到不知所措。這種情況肯定會傷害社會對政府的信任。」陳澄對《BBC中文》表示。
陳澄認為，「二十條」出台就是政府凖備轉向放棄清零的清楚信號，抗議活動其實給政府創造了一個轉向的機會。
「要放棄一個堅持已久，而且是被當作一個重大政績的政策並不容易，也難以給社會上仍然擁護『清零』的人有所交代。」陳澄說。 她說，不管有意還是無意，政策轉向過於倉促導致了目前的混亂，那些不願意放棄「清零」的人除了對政府不滿，也有新的指責目標。
近日，有聲音批評參與「白紙」抗議的人， 認為他們要為目前中國防疫的被動局面負責。
吳木鑾也認為，中國政府在疫苗普及和藥品儲備等方面凖備不足。
「我不覺得他們有任何凖備。國際上的經驗已經很清楚，最重要的凖備工作就是給老年人打疫苗。另外如果藥品儲存足夠的話，大家怎麼會去搶呢？」
缺席的路線圖與社會契約
在放鬆管控前，許多國家會先提出一個路線圖，安排一個步驟接一個步驟要怎麼做。吳木鑾指出，政府會與民眾形成一個社會契約（social contract），但在中國完全沒有這個過程。
「大家都不喜歡疫情帶來的各種限制措施，許多政府就會說，你要我移除限制，那這個社會契約我們要重新做，基本做法就是打疫苗，從年紀比較大的人開始，然後慢慢放寬限制。」
吳木鑾以新加坡為例指，去年6月，新加坡聯合領導抗疫跨部門工作小組的貿工部長顏金勇、財政部長黃循財和衛生部長王乙康在媒體聯名發文，提出關於疫苗接種、病毒檢測和治療的一系列計劃和方案，與民眾商榷，逐步邁向新常態。這是新加坡的「路線圖」。
與新加坡對比，吳木鑾指出，中國政府很多解釋工作沒有做好，也沒有做好凖備，中國早就應該引進保護率更高的復必泰疫苗。
「2021年（中國）損失了很多機會。當時很多國家、不論發達國家還是發展中國家，在推行疫苗策略，多輪施打疫苗；特別是mRNA新冠疫苗起到很大作用。中國公司復星代理的『復必泰』疫苗就是此類疫苗，而中國浪費了這個機會。」吳木鑾說。
「很多國家在做新的社會契約的過程中，老百姓會更加信任政府。本來中國民眾對中國政府的信任度是相對高的，但中國的裂痕反而加深了。」
信任缺失
上個月的大規模抗議行動反映出民眾對政府的不滿，目前這種缺醫少藥的混亂狀況似乎還在加深這種不信任感。
中國國家衛健委近日報告每日新增感染僅3000餘宗，與社交媒體上報告的大批人感染的現狀完全不符。在死亡人數方面，國家衛健委在開放管控後僅報告寥寥數例死亡，均在北京。這些數字受到了廣泛的質疑。
另外一方面，網絡上許多聲音質疑中國對「新冠死亡」的定義較為狹窄。
周二（12月20日），北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強在國務院聯防聯控機制召開新聞發布會上稱，國家衛健委最近明確對死亡病例進行相關判斷，由新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，而以其他疾病，基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡就不歸類為新冠導致的死亡。
他還稱，為了更好地規範新冠疫情導致死亡的統計，目前也在做一些培訓，要採取會診和死亡討論的方式，來最後判定這個病人到底是死於新冠還是死於其他的基礎病。
對於未來的措施，陳澄認為，如果政府要重新建立社會信心，一些補救措施刻不容緩。除了推廣第四針，調配抗原、藥品這些已經開始做的事情以外，政府在訊息發布上應該更加主動。
她指出，現在正處於中國政府換屆的「青黃不接」時期，不少問題在明年春季之前恐怕得不到解決。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。