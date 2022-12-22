中國新冠疫情：火葬場外的長隊與難以追蹤的數字
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新冠疫情全球大流行開始以來，中國統計的新冠死亡人數為5200多人，相當於每100萬人當中有3人死亡，相比之下美國則是每100萬人有3000人死亡，英國則有2400人。核酸檢測規模的減少亦導致人們擔心，官方統計的感染數字已大幅低於實際數字。
多家媒體報導，在中國政府決定解除嚴厲的新冠「清零」防疫政策後，該國多地的火葬場正疲於應付目前的狀況。
駐北京的《美聯社》記者姜大翼（Dake Kang）探訪了首都的東郊殯儀館及火葬場，這裏被列為新冠死者指定火葬場地。
「人們把棺材推出來，念著死者的名字，同時有一二十人站在外面等候。」身在北京的姜大翼向《BBC》表示。
他採訪了殯儀館附近一帶的商店店員，他們都表示注意到這些天進出的人增多了。
「他們當中有一個人具體說到，他們估計這裏一天有大約50到100人被火化，平常本來一天通常就是幾十人。」姜大翼說。
殯儀館比平常忙碌的地方，不僅僅是有2200萬人口的北京。
法新社報導，從中國東北到西南，火葬場工作人員都說他們疲於應付一直在增加的死者。
在北京東北約700公里的瀋陽，一名殯儀館員工表示，有些死者遺體積壓長達五天未有火化。
他說，火葬場是「徹底擠滿了」。
「我沒見哪一年是這樣的。」
不過，姜大翼表示，現在不可能判斷新冠死亡人數上升了多少。
中國當局在周二（12月20日）僅報告有五宗新冠死亡病例，周一只有兩宗，是數星期以來首次報告新冠死亡。
12月初，中國在公眾抗議事件之後將其全世界最嚴厲的新冠防疫限制部分解除，而同時人們擔心新冠疫情可能會嚴重影響這個目前免疫率相當低的國家，因為它從疫情全球大流行開始就基本上是對外封閉。
中國各地火葬場現狀
姜大翼探訪北京東郊殯儀館兩天後的周日，《路透社》報導，運載遺體的靈車和轎車在車道上排起長隊。
火化在持續進行，多根煙囪在冒著煙，東郊殯儀館外能看到停著約30輛車。
有影片顯示家屬在北京同一個火葬場外等候親人的骨灰。
《彭博新聞社》（Bloomberg）和《天空新聞台》（Sky News）報導，一些火葬場外有警察駐守。
「近日收集的遺體數量是之前的很多倍，」重慶一個火葬場的員工向《法新社》表示。
這名不願具名的員工稱，火葬場的冷藏櫃已不足夠應付遺體數量。
「我們不確定（是不是跟新冠有關），你得去問領導。」
但是，領導們並沒有說太多。
新冠感染病例急劇上升
「我跟一些家屬談過，他們說親人是在家屬新冠陽性之後去世的。這很奇怪，因為當時官方的死亡數字是沒有新冠死亡報告病例。這可能是因為中國統計新冠死亡數字的方式而變得奇怪。」姜大翼說。
自2019年末武漢最先爆發新冠疫情進行成為全球大流行以來，中國報告了5242宗新冠死亡病例——以全球標凖來說，這是一個非常低的數字。
但是在周二，中國當局透露，只有在新冠感染者死於肺炎和呼吸功能衰竭的情況下才會被定義為新冠死亡。
「感染者如果是心臟病發或者心血管疾病導致死亡的，就不會被列入這一類別。」北京大學第一醫院感染疾病科主任醫師王貴強說。
中國的新冠死亡數字統計之惑
中國在周二（12月20日）公布其新冠死亡病例的統計標凖，只將患肺炎等呼吸道疾病致死的病人列作新冠死者，這與世界衛生組織（WHO）的指引並不相符。
根據中國的標凖，周二和周一的新冠死亡數字分別是五宗和兩宗，此前兩星期的新冠死亡病例數為零。
世衛組織稱，各國用不同方式計算確診和死亡人數，導致不同國家之間的新冠疫情影響難以比較。因此很多國家用「超額死亡」來進行統計——這指的是比疫情前通常情況下的死亡人數超出的數字。
這種計算方法會將並非直接死於感染新冠的人列入新冠死亡統計，這些人死於併發症以及因醫療擠兌而未能及時就醫。
而中國嚴格將新冠致死的標凖定為須有證據顯示病人因病毒而造成肺損傷——這須通過掃描判斷。
官方《中新社》報導，感染新冠後因基礎疾病死亡的，不計入新冠死亡病例。
新冠疫情全球大流行開始以來，中國統計的新冠死亡人數為5200多人，相當於每100萬人當中有3人死亡，相比之下美國則是每100萬人有3000人死亡，英國則有2400人。
核酸檢測規模的減少亦導致人們擔心，官方統計的感染數字已大幅低於實際數字。
在同一場新聞發布會上，中國當局表示，當前的疫情爆發可能會出現新冠病毒新變種，不過官方媒體的報導中，稱新變種的傳染性和死亡率都比較低。
「出現既有高傳染性又有高致病性的毒株可能性比較小。」中國疾控中心病毒病所所長許文波說。
強制核酸檢測停止之後，中國新冠病例上升的幅度變得很難追蹤。上周中國當局承認，現在已經不可能統計有多少人染病。
姜大翼說：「殯儀館裡有一個人說，在死亡證上他們看到的致死原因是肺炎，不是新冠。」
研究預測2023年可能出現100萬人死亡
根據美國健康指標與評估研究所（IHME）的一項最新估算，新冠防疫措施的忽然解除可能的結果是在2023年感染數字爆炸式上升，並導致超過100萬人死亡。
健康指標與評估研究所是美國華盛頓大學一個獨立的全球衛生研究中心。
該研究發現，至2023年4月1日將會有32.2萬死亡，而到同一個日子，感染數字將會達到高峰；而該研究估算，易感人群的傳播率將會在4月之後維持。
「中國的清零政策或許對於抵擋早期的病毒株是有效的，但是Omicron變種的高傳播性令清零不可能持續。」IHME主任克里斯托弗・默里（Christopher Murray）說。
該研究估算的依據來自各省級的數據和香港最近一次Omicron變種爆發的相關信息。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。