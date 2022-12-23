2023中國經濟展望：中央經濟工作會議透露不尋常信號，哪些行業可能受益？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 疫情期間，中國出口先受衝擊，再攀高峰，又落谷底，經歷「雲霄飛車」。

12月15日至16日，中國舉行中央經濟工作會議，每年12月底的這次會議透露來年經濟政策基調，包括財政、貨幣，乃至對房地產、互聯網、汽車等重要行業的最新動向，因而備受市場矚目。

這次會議還有兩個特殊背景：10月中共二十大後新浮現的四位政治局常委（李強、蔡奇、丁薛祥、李希）出席會議，明年全國人大和政協「兩會」上將確認中國新一屆經濟主官，因而此次是新舊交棒的會議；11月底，中國突然放開嚴格的防疫管控，為當前深陷泥沼的經濟帶來希望，明年經濟將面臨全新的環境。

這次會議給予「穩增長」最高優先級，改變「穩就業」排在第一的情況，並且沒有再提「清零」，而稱「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」。此外還增加了「加大宏觀政策調控力度」的說法，多位經濟學家認為，這意味著明年會有更大規模刺激經濟復甦。

就具體行業而言，住房改善、新能源汽車和養老服務被特別提及，以提振內需；支持平台企業發展也備受討論。這四個行業中，房地產和平台企業（阿里巴巴、騰訊、美團等）在過去幾年受到嚴厲監管和經濟惡化的雙重擠壓，分析人士預計它們有望在2023年「喘口氣」。

中國經濟究竟怎麼樣？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 山東省濱州市惠民縣李莊鎮某體育繩網生產企業車間內，工人正在加快生產體育繩網訂單。

會議給出的官方判斷是——「當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給我國經濟帶來的影響加深。」

從數據上看，中國經濟在疫情中走了趟「雲霄飛車」，目前正處於低谷。

疫情剛開始中國經濟受到重創，但很快受到控制。中國嚴格的防疫措施，使供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。同時中國政府將營商和信貸政策向製造業傾斜，填補產業鏈中的弱項和短板，以圖保持並提高製造業水平。這些原因使跨國企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。換言之，由於當時中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

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於是2020年下半年，中國外貿止跌轉漲，甚至在2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1％，遠超預期。在如此高增長的基礎上，2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2％。至此，中國貿易規模已連續6個季度正增長，在全球的佔比甚至達到歷史峰值。

今年初，發生第二次反轉，Omicron襲擊中國，大中小城市封城此起彼伏，不同於疫情之初的「短痛」，2022年中國經濟一場場「陣痛」，綿延全年。第二季度的經濟增長幾乎停滯，全年估計增長3％，不及5.5％的目標。

11月公布的數據顯示，中國出口在經歷29個月的增長後，首次出現萎縮；11月的社會消費品零售總額3萬8615億元，同比下降達到5.9％。思睿投資集團首席經濟學家洪灝認為，這意味著中國內部和外部的需求在同步消退。

經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文表示，經濟復甦首先依賴於中國的重新開放。如果能平順地過渡到「與病毒共存」肯定會增強市場信心、支出和投資，但這還不是一個確定性事件。支持性政策可以為經濟注入進一步的動力，但不太可能成為改變遊戲規則的因素。

「中國的官員們顯然非常擔心財政可持續性，因為『地方政府債務風險』一詞在會議聲明中不同尋常地出現了三次。我注意到他們在文件中刪除了『減稅』的提法，這進一步表明他們不希望將政府財政繃得太緊。」徐天辰表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 到了2022年底，防疫政策放開後，如何復甦？（圖為一名女子在市場上挑選傳統的紅燈籠，為在農曆新年期間裝飾自己的家做凖備）。

刺激內需與擴大收入

經濟學家中流傳一則老笑話——「只要教會一隻鸚鵡說『供給』和『需求』，它也能稱為經濟學家。」

疫情之初，中國經濟面臨罕見的「供給」和「需求」兩側同時冰凍的情況。供給一端，工廠停工停產，貨物停運；需求一端，老百姓足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊和看電影。

從2020年二季度到2021年底，「供給」和「需求」都得到恢復，其中「需求」恢復得慢一些，老百姓面對不確定性還在謹慎消費；而「供給側」的工廠們，依托海外的訂單，甚至超過疫情前，從自行車、健身器械，到電子產品，開足馬力地生產和出口。

到了2022年，中國再次面臨「供給」和「需求」同時陷入困境的局面。供給一端，歐美逐步解封，訂單回流到其他製造中心，美聯儲加息抑制了外部需求，再加上防疫政策打斷生產和運輸，中國企業們同時抱怨「訂單減半」和「供應鏈噩夢」；需求一端受挫更直接，此起彼伏的封城和收入減少，讓居民要麼減少額外消費，要麼封在家中無處花錢。

到了2022年底，防疫政策放開後，如何復甦？上述中央經濟工作會，在安排2023年的經濟工作時，把「擴大內需」排到第一位，並強調「要充分挖掘國內市場潛力，提升內需對經濟增長的拉動作用」。

具體而言，就是把恢復和擴大消費擺在優先位置，「增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景」。這麼做似乎順理成章，在海外訂單減少的情況下，刺激國內消費，不僅提振需求，可以拉動供給側的恢復。

不過，中國經濟學家任澤平提醒，消費受消費能力、消費意願以及消費場景等因素的影響，消費恢復緩慢一定程度受制於居民收入和就業，當前就業仍然存在結構性問題。

中國11月的城鎮調查失業率為5.7％，相比10月份繼續上漲，其中16-24歲人口調查失業率還處在兩位數的高位。基於此，任澤平建議政府發放消費券，有利於打通國民經濟循環，幫助部分困難群眾度過暫時性困難，提振民眾信心，資金來源可以通過特別國債。