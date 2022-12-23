2023中國經濟展望：中央經濟工作會議透露不尋常信號，哪些行業可能受益？
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12月15日至16日，中國舉行中央經濟工作會議，每年12月底的這次會議透露來年經濟政策基調，包括財政、貨幣，乃至對房地產、互聯網、汽車等重要行業的最新動向，因而備受市場矚目。這次會議給予「穩增長」最高優先級，改變「穩就業」排在第一的情況，並且沒有再提「清零」。
12月15日至16日，中國舉行中央經濟工作會議，每年12月底的這次會議透露來年經濟政策基調，包括財政、貨幣，乃至對房地產、互聯網、汽車等重要行業的最新動向，因而備受市場矚目。
這次會議還有兩個特殊背景：10月中共二十大後新浮現的四位政治局常委（李強、蔡奇、丁薛祥、李希）出席會議，明年全國人大和政協「兩會」上將確認中國新一屆經濟主官，因而此次是新舊交棒的會議；11月底，中國突然放開嚴格的防疫管控，為當前深陷泥沼的經濟帶來希望，明年經濟將面臨全新的環境。
這次會議給予「穩增長」最高優先級，改變「穩就業」排在第一的情況，並且沒有再提「清零」，而稱「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」。此外還增加了「加大宏觀政策調控力度」的說法，多位經濟學家認為，這意味著明年會有更大規模刺激經濟復甦。
就具體行業而言，住房改善、新能源汽車和養老服務被特別提及，以提振內需；支持平台企業發展也備受討論。這四個行業中，房地產和平台企業（阿里巴巴、騰訊、美團等）在過去幾年受到嚴厲監管和經濟惡化的雙重擠壓，分析人士預計它們有望在2023年「喘口氣」。
中國經濟究竟怎麼樣？
會議給出的官方判斷是——「當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給我國經濟帶來的影響加深。」
從數據上看，中國經濟在疫情中走了趟「雲霄飛車」，目前正處於低谷。
疫情剛開始中國經濟受到重創，但很快受到控制。中國嚴格的防疫措施，使供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。同時中國政府將營商和信貸政策向製造業傾斜，填補產業鏈中的弱項和短板，以圖保持並提高製造業水平。這些原因使跨國企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。換言之，由於當時中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。
於是2020年下半年，中國外貿止跌轉漲，甚至在2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1％，遠超預期。在如此高增長的基礎上，2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2％。至此，中國貿易規模已連續6個季度正增長，在全球的佔比甚至達到歷史峰值。
今年初，發生第二次反轉，Omicron襲擊中國，大中小城市封城此起彼伏，不同於疫情之初的「短痛」，2022年中國經濟一場場「陣痛」，綿延全年。第二季度的經濟增長幾乎停滯，全年估計增長3％，不及5.5％的目標。
11月公布的數據顯示，中國出口在經歷29個月的增長後，首次出現萎縮；11月的社會消費品零售總額3萬8615億元，同比下降達到5.9％。思睿投資集團首席經濟學家洪灝認為，這意味著中國內部和外部的需求在同步消退。
經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文表示，經濟復甦首先依賴於中國的重新開放。如果能平順地過渡到「與病毒共存」肯定會增強市場信心、支出和投資，但這還不是一個確定性事件。支持性政策可以為經濟注入進一步的動力，但不太可能成為改變遊戲規則的因素。
「中國的官員們顯然非常擔心財政可持續性，因為『地方政府債務風險』一詞在會議聲明中不同尋常地出現了三次。我注意到他們在文件中刪除了『減稅』的提法，這進一步表明他們不希望將政府財政繃得太緊。」徐天辰表示。
刺激內需與擴大收入
經濟學家中流傳一則老笑話——「只要教會一隻鸚鵡說『供給』和『需求』，它也能稱為經濟學家。」
疫情之初，中國經濟面臨罕見的「供給」和「需求」兩側同時冰凍的情況。供給一端，工廠停工停產，貨物停運；需求一端，老百姓足不出戶，不再逛街、聚餐、旅遊和看電影。
從2020年二季度到2021年底，「供給」和「需求」都得到恢復，其中「需求」恢復得慢一些，老百姓面對不確定性還在謹慎消費；而「供給側」的工廠們，依托海外的訂單，甚至超過疫情前，從自行車、健身器械，到電子產品，開足馬力地生產和出口。
到了2022年，中國再次面臨「供給」和「需求」同時陷入困境的局面。供給一端，歐美逐步解封，訂單回流到其他製造中心，美聯儲加息抑制了外部需求，再加上防疫政策打斷生產和運輸，中國企業們同時抱怨「訂單減半」和「供應鏈噩夢」；需求一端受挫更直接，此起彼伏的封城和收入減少，讓居民要麼減少額外消費，要麼封在家中無處花錢。
到了2022年底，防疫政策放開後，如何復甦？上述中央經濟工作會，在安排2023年的經濟工作時，把「擴大內需」排到第一位，並強調「要充分挖掘國內市場潛力，提升內需對經濟增長的拉動作用」。
具體而言，就是把恢復和擴大消費擺在優先位置，「增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景」。這麼做似乎順理成章，在海外訂單減少的情況下，刺激國內消費，不僅提振需求，可以拉動供給側的恢復。
不過，中國經濟學家任澤平提醒，消費受消費能力、消費意願以及消費場景等因素的影響，消費恢復緩慢一定程度受制於居民收入和就業，當前就業仍然存在結構性問題。
中國11月的城鎮調查失業率為5.7％，相比10月份繼續上漲，其中16-24歲人口調查失業率還處在兩位數的高位。基於此，任澤平建議政府發放消費券，有利於打通國民經濟循環，幫助部分困難群眾度過暫時性困難，提振民眾信心，資金來源可以通過特別國債。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。