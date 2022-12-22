美國、德國表態願提供中國疫苗助抗疫，北京給出軟釘子：自己可以滿足需求
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美國表達願提供COVID-19疫苗援助中國後，中國外交部發言人毛寧昨（21）日回應給出軟釘子；她說，中方目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。而德國已緊急運送BNT疫苗供僑民接種，並表示可立即運數億劑疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。
美國願提供疫苗，中國外交部：自己可以滿足需求
（中央社）美國表達願提供COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗援助中國後，中國外交部發言人毛寧昨（21）日回應給出軟釘子；她說，中方目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。
據《中國新聞網》報導，中國外交部21日下午舉行例行記者會，有記者提問，美國國務院表示願與中國分享疫苗來應對疫情，請問中方對此有何回應？
毛寧稱，疫情發生近3年來，中國政府堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發，制定符合最廣大人民利益的防疫政策，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，實現了以最小代價實現最好效果的目標。
她說，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。目前疫苗加強針（第3劑、第4劑）的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求。
毛寧並稱，相信在中國人民齊心協力、團結應對之下，一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。中方也願繼續與國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好地保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。
這不是中國疫情大爆發後，中方首度婉拒美方援助的提議。
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）14日表示，只要北京開口，美國願意協助中國應對當前升高的疫情。但中國外交部發言人汪文斌隔天在外交部例行記者會回應稱，中國有「體制優勢」，一定能順利度過疫情高峰。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）當地時間20日表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民之外，也包括其他COVID相關的衛生援助。」
世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打2劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79％；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95％左右。
德國表態願運數億劑BNT疫苗助中國抗疫，北京未接受
（中央社）中國疫情擴大，德國緊急運送BNT疫苗供僑民接種，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）與中國國家主席習近平通話時表示可立即運數億劑疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。
《明鏡周刊》（Der Spiegel）昨天報導，最近德國與中國官方接觸時，一再鼓勵中國引進和在地生產德國生技公司BioNTech研發的BNT疫苗（中國稱復必泰），以提高民眾對COVID-19的免疫力。
史坦麥爾前天與習近平通電話，時間長達60分鐘，兩人談話觸及中國當前嚴峻的疫情。
知情人士透露，史坦麥爾在電話中告訴習近平，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT疫苗到中國，德國聯邦防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）也願意協助中國抗疫，不過北京至今沒有接受。
半個月前，中國突然放棄清零政策，疫情來勢洶洶擴大到全國各地。
德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）昨天證實，BNT疫苗正運往中國途中，中國官方已同意先讓德國公民接種，德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人。
赫伯史揣特說，在中國境內的德國公民約2萬人，作為交換條件，在歐洲的中國公民也可接種中國的科興疫苗。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）隨行出訪，當時蕭茲已向中國領袖大力推銷BNT疫苗的好處，鼓勵中方儘快批准疫苗上市。
中國布洛芬產量世界第一，缺退燒藥短期仍難解
（中央社）中國「布洛芬」退燒藥產能世界第一，但近期疫情失控，染疫人數暴增，民眾卻拿不到藥。據報導，中國現在一天就要消耗4億片布洛芬（Ibuprofen），但生產4億片布洛芬至少需要40天，短期缺藥仍難解。
中國工信部2020年指出，中國解熱止痛藥年產量近8萬噸，占全球產量的60％以上。
根據製藥業報告，被中國民眾視為COVID-19「神藥」的退燒藥布洛芬，中國年產量占全球1/3，位居世界第一。2021年，中國布洛芬的需求僅1722.6噸，但產能卻有1.44萬噸，絕大多數銷往國外。光是山東新華製藥的布洛芬原料藥年產能8000噸，足夠33億人用。
據陸媒《瀟湘晨報》昨天報導，某原料藥企業工作人員指出，國內無論是原料藥還是製劑的產量確實非常大，但完成生產需要時間，比如，一個工廠生產400噸原料藥需要1個月，隨後把這400噸原料藥賣給製藥企業，預期大概能生產4億片布洛芬片。
但是製藥企業生產也要時間，而4億片的布洛芬片，就算是千萬級別的產能，也至少要生產10天；累計算來，從400噸原料藥到4億片藥片至少要40天，這還是非常順暢的狀態，且不包括流通、零售等環節。
前述人士表示，目前由於COVID-19感染人數的大增，物流、人力等各方面存在困難，供給週期在變長。但反觀需求端，國內現在一天消耗4億片布洛芬片，「相當於前面企業忙了一個半月，國內一天就能消耗掉，根本追不上。」
中國7日驟然鬆綁防疫後，染疫人數暴增，引發民間搶藥囤積自保，許多染疫民眾迄今仍買不到布洛芬，甚至醫療機構也傳出一藥難求。如今，這波缺藥潮還蔓延至多個國家地區。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8