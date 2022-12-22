2022/12/22,
拉美

秘魯國會決議大選提前至2024年4月，盼緩解局勢；驅逐墨西哥大使引發兩國外交風波

秘魯國會決議大選提前至2024年4月，盼緩解局勢；驅逐墨西哥大使引發兩國外交風波
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秘魯外交部在社群媒體發文說，墨西哥最高當局一再對秘魯的政治局勢發表聲明，因此外交部決定驅逐墨西哥大使孟羅伊（Pablo Monroy），暗指自左翼的前總統卡斯提略遭國會議員以壓倒性票數彈劾與隨後被捕後，墨西哥總統向他提供協助。

秘魯國會決議大選提前至2024年4月，盼緩解局勢

（中央社）秘魯國會20日投票表決，同意將大選時間從2026年提前至2024年4月，以緩解政治緊張局勢，並防止因總統卡斯提略（Pedro Castillo）遭罷黜被捕所引發的致命抗議捲土重來。

《法新社》報導，秘魯國會以93票贊成、30票反對、1票棄權的投票結果，決議變更選舉日程，並規定現任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）應在2024年7月將權力移交給勝選者 。

國會領袖威廉斯（Jose Williams）表示，這項決議的生效實施，須未來數月另一次投票批准。

秘魯前總統卡斯提略先前尋求解散國會，擬以行政命令替代立法來統治國家，此舉受到墨西哥等拉丁美洲左翼盟邦的批評；卡斯提略在本月稍早遭國會彈劾罷免並被拘捕，導致他的數千名支持者走上街頭。

隨後當局採取安全鎮壓行動，在博魯阿爾特宣布國家緊急狀態下，也派遣武裝軍人平亂。官員表示至少有21人在動亂中喪生，另有650多人受傷。

民意調查顯示，83％的民眾贊成提前舉行大選，以解決秘魯這場動亂危機。

罷免卡斯提略掀外交風波，秘魯驅逐墨西哥大使

秘魯外交部長表示，秘魯20日宣布墨西哥駐利馬大使為「不受歡迎人物」並命令他離境。兩國因秘魯罷免前總統卡斯提略而起的緊張關係再度加劇。

《路透社》報導，秘魯外交部突然公布的命令，是外交圈中的嚴重指令，墨西哥駐秘魯大使現在只剩72個小時就得離開。

數小時前，墨西哥最高階外交官宣布，墨西哥已給予卡斯提略家人政治庇護。卡斯提略7日試圖解散國會，遭批為企圖政變後，因被控叛亂罪名遭到羈押。

秘魯外交部在社群媒體發文說，墨西哥最高當局一再對秘魯的政治局勢發表聲明，因此外交部決定驅逐墨西哥大使孟羅伊（Pablo Monroy），暗指自左翼的卡斯提略遭國會議員以壓倒性票數彈劾與隨後被捕後，墨西哥總統向他提供協助。

墨西哥外交部長20日晚在推特（Twitter）發文譴責秘魯驅逐孟羅伊，稱「這不必要且應受斥責」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上週批評罷黜卡斯提略是不民主的舉動，強調他仍承認卡斯提略為秘魯合法的領導人。

墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）20日稍早在記者會上表示，墨西哥政府正在為卡斯提略的家人協商安全通道。卡斯提略的家人目前在墨西哥駐利馬大使館。

秘魯外交部長傑瓦西（Ana Cecilia Gervasi）接著宣布，讓卡斯提略妻小離境的安全通道已獲正式批准。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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