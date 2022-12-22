秘魯國會決議大選提前至2024年4月，盼緩解局勢；驅逐墨西哥大使引發兩國外交風波

秘魯國會決議大選提前至2024年4月，盼緩解局勢

（中央社）秘魯國會20日投票表決，同意將大選時間從2026年提前至2024年4月，以緩解政治緊張局勢，並防止因總統卡斯提略（Pedro Castillo）遭罷黜被捕所引發的致命抗議捲土重來。

《法新社》報導，秘魯國會以93票贊成、30票反對、1票棄權的投票結果，決議變更選舉日程，並規定現任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）應在2024年7月將權力移交給勝選者 。

國會領袖威廉斯（Jose Williams）表示，這項決議的生效實施，須未來數月另一次投票批准。

秘魯前總統卡斯提略先前尋求解散國會，擬以行政命令替代立法來統治國家，此舉受到墨西哥等拉丁美洲左翼盟邦的批評；卡斯提略在本月稍早遭國會彈劾罷免並被拘捕，導致他的數千名支持者走上街頭。

隨後當局採取安全鎮壓行動，在博魯阿爾特宣布國家緊急狀態下，也派遣武裝軍人平亂。官員表示至少有21人在動亂中喪生，另有650多人受傷。

民意調查顯示，83％的民眾贊成提前舉行大選，以解決秘魯這場動亂危機。

罷免卡斯提略掀外交風波，秘魯驅逐墨西哥大使

秘魯外交部長表示，秘魯20日宣布墨西哥駐利馬大使為「不受歡迎人物」並命令他離境。兩國因秘魯罷免前總統卡斯提略而起的緊張關係再度加劇。

《路透社》報導，秘魯外交部突然公布的命令，是外交圈中的嚴重指令，墨西哥駐秘魯大使現在只剩72個小時就得離開。

數小時前，墨西哥最高階外交官宣布，墨西哥已給予卡斯提略家人政治庇護。卡斯提略7日試圖解散國會，遭批為企圖政變後，因被控叛亂罪名遭到羈押。

秘魯外交部在社群媒體發文說，墨西哥最高當局一再對秘魯的政治局勢發表聲明，因此外交部決定驅逐墨西哥大使孟羅伊（Pablo Monroy），暗指自左翼的卡斯提略遭國會議員以壓倒性票數彈劾與隨後被捕後，墨西哥總統向他提供協助。

墨西哥外交部長20日晚在推特（Twitter）發文譴責秘魯驅逐孟羅伊，稱「這不必要且應受斥責」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上週批評罷黜卡斯提略是不民主的舉動，強調他仍承認卡斯提略為秘魯合法的領導人。

墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）20日稍早在記者會上表示，墨西哥政府正在為卡斯提略的家人協商安全通道。卡斯提略的家人目前在墨西哥駐利馬大使館。

秘魯外交部長傑瓦西（Ana Cecilia Gervasi）接著宣布，讓卡斯提略妻小離境的安全通道已獲正式批准。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航