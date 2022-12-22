理科太太免費釋出「諮商筆記」線上課程內容：不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷
我們想讓你知道的是
昨日，理科太太與線上課程學習平台Hahow各自在臉書上發文，並強調在與各方專家學者與相關單位溝通與請益過後，決定免費釋出諮商筆記的課程內容，並將其放置在理科太太的podcast中。
近期，YouTuber理科太太在線上學習平台Hahow開設諮商課程引發熱議。當中最大的爭議點在於，由於心理諮商師需受過專業訓練，但理科太太本身並無相關背景。而在整起事件延燒多日後，雙方團隊昨（21）日皆在臉書發文表示，不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，將把課程內容免費釋出，並調整成更適合Podcast的收聽形式。
理科太太、Hahow線上諮商課程惹議，雙方團隊昨日決議免費釋出課程內容
理科太太昨日表示，經過一段時間沈澱，選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因而會再將本次的課程內容放到podcast中。
此外，她也強調，「我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過。」最後，她則感謝各方專業的具體建議與分享討論，並希望自己的故事能鼓勵更多人走進諮商室。
與此同時，線上學習平台Hahow昨日則是在臉書發文指出，這段時間與理科太太團隊積極地與主管機關，包含台北市衛生局心理衛生科、相關單位以及各方專家學者聯繫、溝通與請益後，雙方團隊最終決議將這些內容免費釋出，放置於理科太太的podcast內，期待外界理性公評，以此作為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。
而對於已經完成購課的2700位使用者，Hahow則表示已寄出信件引導所有購課者進入退費程序，使用者亦可直接向客服人員瞭解相關流程。另外，原訂課程收入也將提供304小時的心理輔導服務時數給「I-LIFE 國際行動協會」，而Hahow仍舊會以換算後新台幣10萬元的形式挹注。
最後，Hahow也強調，未來也仍會透過豐富有價值的數位內容，持續耕耘心理健康的知識與多元觀點，希望能夠帶動更多重視，讓大眾與心理健康更靠近。
回顧整起線上課程爭議：圍繞心理諮商專業性的討論
理科太太的諮商筆記線上課程在12月1日上線，截至昨日已有2700位的使用者購買課程。
然而，課程上線後爭議不斷。但回顧整起諮商課程的爭議，主要是與理科太太在課程募資的文案當中，以曾接受過100小時諮商的學姊身份分享相關經驗，提供方法讓使用者進行自我覺察有關。
即便在課程募資的問答頁面中，課程團隊強調此一線上課程會以分享理科太太的諮商與實踐經驗為主，因而若個人有心理諮商的需求，還是建議還是尋求專業諮商心理師的協助。
不過，團隊在當時也提及，設立課程的初衷是因為理解踏入諮商室是一件心理與經濟門檻偏高的事，因此期待理科太太期待透過此次分享自我覺察跟諮商的經驗，讓使用者能夠認識自己。
然而，有部分心理師卻也就此表示，心裡諮商本身作為一門專業，需要受過至少2年的課程、近2000小時的實習，以及專業督導的指導才夠提供諮商。因此，雖然說理科太太曾接受過超過2年、100個小時的諮商，但離專業訓練仍有段距離。
此外，也有人指出，由於諮商本身帶有類似治療的性質，因此對於想尋求心理協助的人來說，他們的初衷是解決個人問題而非自我成長。因此，理科太太曾經接受過的諮商經驗，不見得適合每個人的狀況，所需要的練習和方法也有所差異。
對此，理科太太在10日曾在臉書上發文表示，設立課程的初衷是在於心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，因此想透過課程鼓勵大家能透過諮商認識自己。「但就是有些酸民，我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人。」
理科太太在當時指出，目前的線上課程內容都還沒有上線，且自己所分享的是在諮商室裡的學習，並談論從自己生命經驗結合心理師所教的技巧來處理感情、事業問題，分享自己是如何自我覺察，重新掌握住自己的生活。因此，理科太太也重申，「這個課程內容絕不觸及諮商，不會幫任何學生進行諮商、希望大家能跟我一樣自我覺察，擁抱情緒。」
而後，在12日理科太太則再次對於線上課程的爭議表示，理科太太的諮商筆記作為課程的名稱，很直白的就是自己在諮商時所做的筆記，「但是，無奈被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。」
理科太太說，「有看我的影片、或稍微有做功課會知道，我一直在做的事，就是鼓勵大家勇敢踏入諮商。慶幸的是透過這次風波，現在大家都更知道，沒有任何文字或影片可以替代心理師幫人諮商。」
不過，即便如此風波仍持續延燒。昨日，理科太太與線上課程學習平台Hahow各自在臉書上發文，並強調在與各方專家學者與相關單位溝通與請益過後，決定免費釋出課程內容，並將其放置在理科太太的podcast中。
Hahow表示，期待外界理性公評，以此作為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。以分享作為起點，啟發大眾勇於瞭解心理健康的起心動念仍是相同的，希望透過更廣泛的推廣，能加深此議題的正視與關注，不再讓盈利與否、內容未知而模糊初衷。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。