理科太太免費釋出「諮商筆記」線上課程內容：不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷

近期，YouTuber理科太太在線上學習平台Hahow開設諮商課程引發熱議。當中最大的爭議點在於，由於心理諮商師需受過專業訓練，但理科太太本身並無相關背景。而在整起事件延燒多日後，雙方團隊昨（21）日皆在臉書發文表示，不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，將把課程內容免費釋出，並調整成更適合Podcast的收聽形式。

理科太太、Hahow線上諮商課程惹議，雙方團隊昨日決議免費釋出課程內容

理科太太昨日表示，經過一段時間沈澱，選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因而會再將本次的課程內容放到podcast中。

此外，她也強調，「我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過。」最後，她則感謝各方專業的具體建議與分享討論，並希望自己的故事能鼓勵更多人走進諮商室。

與此同時，線上學習平台Hahow昨日則是在臉書發文指出，這段時間與理科太太團隊積極地與主管機關，包含台北市衛生局心理衛生科、相關單位以及各方專家學者聯繫、溝通與請益後，雙方團隊最終決議將這些內容免費釋出，放置於理科太太的podcast內，期待外界理性公評，以此作為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。

而對於已經完成購課的2700位使用者，Hahow則表示已寄出信件引導所有購課者進入退費程序，使用者亦可直接向客服人員瞭解相關流程。另外，原訂課程收入也將提供304小時的心理輔導服務時數給「I-LIFE 國際行動協會」，而Hahow仍舊會以換算後新台幣10萬元的形式挹注。

最後，Hahow也強調，未來也仍會透過豐富有價值的數位內容，持續耕耘心理健康的知識與多元觀點，希望能夠帶動更多重視，讓大眾與心理健康更靠近。

回顧整起線上課程爭議：圍繞心理諮商專業性的討論

理科太太的諮商筆記線上課程在12月1日上線，截至昨日已有2700位的使用者購買課程。

然而，課程上線後爭議不斷。但回顧整起諮商課程的爭議，主要是與理科太太在課程募資的文案當中，以曾接受過100小時諮商的學姊身份分享相關經驗，提供方法讓使用者進行自我覺察有關。

即便在課程募資的問答頁面中，課程團隊強調此一線上課程會以分享理科太太的諮商與實踐經驗為主，因而若個人有心理諮商的需求，還是建議還是尋求專業諮商心理師的協助。

不過，團隊在當時也提及，設立課程的初衷是因為理解踏入諮商室是一件心理與經濟門檻偏高的事，因此期待理科太太期待透過此次分享自我覺察跟諮商的經驗，讓使用者能夠認識自己。

然而，有部分心理師卻也就此表示，心裡諮商本身作為一門專業，需要受過至少2年的課程、近2000小時的實習，以及專業督導的指導才夠提供諮商。因此，雖然說理科太太曾接受過超過2年、100個小時的諮商，但離專業訓練仍有段距離。

此外，也有人指出，由於諮商本身帶有類似治療的性質，因此對於想尋求心理協助的人來說，他們的初衷是解決個人問題而非自我成長。因此，理科太太曾經接受過的諮商經驗，不見得適合每個人的狀況，所需要的練習和方法也有所差異。

對此，理科太太在10日曾在臉書上發文表示，設立課程的初衷是在於心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，因此想透過課程鼓勵大家能透過諮商認識自己。「但就是有些酸民，我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人。」

理科太太在當時指出，目前的線上課程內容都還沒有上線，且自己所分享的是在諮商室裡的學習，並談論從自己生命經驗結合心理師所教的技巧來處理感情、事業問題，分享自己是如何自我覺察，重新掌握住自己的生活。因此，理科太太也重申，「這個課程內容絕不觸及諮商，不會幫任何學生進行諮商、希望大家能跟我一樣自我覺察，擁抱情緒。」

而後，在12日理科太太則再次對於線上課程的爭議表示，理科太太的諮商筆記作為課程的名稱，很直白的就是自己在諮商時所做的筆記，「但是，無奈被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。」

理科太太說，「有看我的影片、或稍微有做功課會知道，我一直在做的事，就是鼓勵大家勇敢踏入諮商。慶幸的是透過這次風波，現在大家都更知道，沒有任何文字或影片可以替代心理師幫人諮商。」

不過，即便如此風波仍持續延燒。昨日，理科太太與線上課程學習平台Hahow各自在臉書上發文，並強調在與各方專家學者與相關單位溝通與請益過後，決定免費釋出課程內容，並將其放置在理科太太的podcast中。

Hahow表示，期待外界理性公評，以此作為邁向心理健康與自我探索的第一步前導。以分享作為起點，啟發大眾勇於瞭解心理健康的起心動念仍是相同的，希望透過更廣泛的推廣，能加深此議題的正視與關注，不再讓盈利與否、內容未知而模糊初衷。

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核稿編輯：翁世航