澳洲外長訪中宣布重啟經貿國防對話，盼被捕澳籍華人成蕾與楊恆均早日回家
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黃英賢會晤時對王毅說，要是兩國能「明智地管控分歧」，便可在各自維護其國家利益之餘發展雙邊關係。王毅回應稱，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。黃英賢還說，她向王毅表明澳洲人相信人權為普世價值，這「適用於我們對新疆、西藏和香港的看法。」
澳洲外長訪中聯合聲明，宣布重啟經貿國防對話
（中央社）中國與澳洲21日發表聲明，雙方同意啟動6大領域的對話溝通，其中包括較敏感的經貿、防務、地區和國際問題。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，她有提到期盼讓被捕澳籍華人成蕾與楊恆均早日回家。
黃英賢訪問中國，21日在北京與中國外長王毅舉行第6輪中澳外交與戰略對話。中國外交部網站晚間發布「中澳外交與戰略對話成果聯合聲明」。
根據聲明，雙方重申一個穩定和建設性的中澳關係對兩國、對地區、對世界的重要性。雙方同意，中澳關係應符合兩國全面戰略夥伴關係定位，在此基礎上相互尊重、平等互利、管控分歧。
根據聲明，中澳雙方同意保持高層交往，啟動或重啟以下領域對話溝通：雙邊關係、經貿問題、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題。雙方還同意支持兩國人文交流，包括1.5軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，黃英賢會晤時對王毅說，要是兩國能「明智地管控分歧」，便可在各自維護其國家利益之餘發展雙邊關係。王毅回應稱，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。
黃英賢會後向國際記者表示，她與王毅討論了被中國拘捕的澳籍華人成蕾與楊恆均處境，提出希望能讓兩人早日與家人團聚。
黃英賢說，澳中全面戰略夥伴關係是雙方對話與參與的基礎，澳中關係穩定符合澳中雙方利益。
她並表示，「我們對各自的政治體制該如何運轉有不同看法，我們彼此的利益也不一致，但我們得尋求管控這些分歧。」
黃英賢還說，她向王毅表明澳洲人相信人權為普世價值，這「適用於我們對新疆、西藏和香港的看法。」
根據中國外交部網站發布，王毅與黃英賢對話時稱，雙方要保持政策的穩定性，不再走回頭路，「不干涉彼此內部事務」，正確看待兩國差異和分歧。
王毅還說，中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓共識和合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益，促進各自發展繁榮，為兩國人民帶來更多持久福祉。
據中方發布，黃英賢表示，澳中經貿聯繫緊密、人文交流活躍、人民友誼悠久，穩定、建設性的澳中關係符合兩國和本地區利益。澳洲政府堅持「一個中國」政策，不放大並管理好兩國分歧，在澳中全面戰略夥伴關係架構下恢復和發展各領域溝通交流。
據發布，雙方還就烏克蘭危機、亞太安全、中美關係等交換了意見，但中方對外發布的內容並未提到細節。
澳洲近年與其最大貿易夥伴中國的關係惡化。在澳洲呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁。黃英賢此行不僅是澳洲外長自2019年以來首訪中國，也是2018年至今兩國外長首度正式會談。
中澳外長會，王毅：應推動雙邊關係進一步改善
中國外交部長王毅21日與澳洲外長黃英賢在北京舉行第6輪中澳外交與戰略對話。王毅說，中方讚賞澳洲新政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應推動雙邊關係進一步改善。
據中國外交部網站發布，王毅說，黃英賢此次到訪恰逢中澳簽署建交公報50週年，具有重要標誌性意義。
他表示，中澳關係曾長期走在中國和已開發國家關係前列。過去幾年，兩國關係遇到困難和挫折，這是中方不願看到的，「其中的教訓要充分汲取。」
王毅說，中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，「應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴」。保持中澳「全面戰略夥伴關係」健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。
王毅還說，中方讚賞澳洲新政府「多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願」，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，以紀念建交50週年為契機，「回歸初心、校準航向、重整行裝再出發，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。」
據《新華社》，中國國家主席習近平21日和澳洲總督赫爾利（David Hurley）和總理艾班尼斯（Anthony Albanese）互致賀電，慶祝兩國建交50週年。國務院總理李克強也和艾班尼斯互致賀電。
習近平說：「我高度重視中澳關係發展，願和澳方一道努力，以建交50週年為契機，堅持相互尊重、互利共贏原則，推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展，不斷造福兩國和兩國人民。」
報導稱，艾班尼斯表示，穩定的澳中關係符合兩國利益。他期待繼續和中方一道在互尊互利基礎上，推動澳中全面戰略夥伴關係進一步發展。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。