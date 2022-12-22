97歲老婦人涉助納粹屠殺逾萬人被判有罪，德國「和死亡賽跑」持續追究戰爭責任

（中央社）年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納（Irmgard Furchner）被控共謀殺害超過1萬人，德國法院前（20）日判處她有罪，處以2年徒刑，緩期執行。

《法新社》報導，這是德國最近幾場納粹大屠殺的審判之一，承審法官葛羅斯（Dominik Gross）宣讀被告佛希納的判決結果。檢方表示，佛希納涉及在波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營「殘忍且蓄意謀殺」被囚禁者。

佛希納坐著輪椅、戴著頭巾和醫療口罩，由法庭宣判她犯下上萬起殺人幫凶罪。她的照片被法院下令模糊處理。

她是德國數十年來因納粹時期罪行受審的首名女性。

本月審判接近尾聲時，被告終於打破沉默，首度對被控罪名表達懊悔。她在德國北部伊茲赫鎮（Itzehoe）的地方法庭上說：「我對發生過的所有事情感到抱歉。」

前（2021）年9月審判程序剛開始時，佛希納曾試圖潛逃，從她居住的養老院前往一座地鐵站。她成功避開警察好幾個鐘頭，接著就在鄰近的漢堡市（Hamburg）落網，並被拘留5天。

她的律師要求判她無罪，表示審理過程中呈現的證據「並未證據確鑿地顯示」她知道有人被殺。由於事發時佛希納只有十多歲，案件交由少年法庭審理。

檢方表示，大約有6萬5000人命喪這座鄰近如今波蘭格但斯克（Gdansk）的集中營，包括「猶太囚犯、波蘭游擊隊成員和蘇聯戰俘」。

佛希納1943年6月至1945年4月在集中營指揮官霍比（Paul Werner Hoppe）的辦公室工作。根據起訴書，她負責記錄這名納粹親衛隊（SS）官員口述的命令，並替他處理文書。

《英國廣播公司》（BBC）報導，儘管佛希納當時為平民身分，但法官認同她當時完全清楚集中營的情況。

二戰結束迄今77年，德國仍持續追究納粹大屠殺的責任

（中央社）德國一名高齡97歲的婦人由於曾在集中營負責文書工作，之前被判緩刑；二戰結束迄今77年，德國仍持續追究納粹大屠殺的責任，可說與時間和死亡賽跑。

位於路德維希堡（Ludwigsburg）的「調查納粹罪行中央辦公室」是德國蒐集集中營犯罪證據最重要的機構。這個機構成立於1958年，目前擁有逾176萬張檔案卡，按照奧斯威辛（Auschwitz）、布亨瓦特（Buchenwald）等集中營所在地分類，上面記載在當地工作過的人名，有士兵、警衛和秘書。

西德為追訴納粹罪行，早在1979年廢除殺人罪的追訴時效，因此名字在卡片上、目前健在的人，有朝一日都可能上法庭為當年的行為負責。

一般來說，這個機構先負責蒐證，再將證據交給嫌犯居住所在地的檢察官，由他們來接手調查及起訴，現年102歲、曾在柏林近郊薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營擔任警衛的男子舒茲（Josef Schütz）是近年比較知名的例子。

去（2021）年6月，被控幫助殺人罪的舒茲遭判5年徒刑，成為因集中營罪行定罪最年長的人，他的名字是中央辦公室員工2018年在莫斯科軍事檔案館發現的。

由於難以找到犯行證據，過去德國檢察官主要起訴納粹殺人機器的主導者，最近幾年連警衛、秘書等小齒輪都得上法庭，2011年對丹詹卓克（John Demjanjuk）的審判是轉捩點。

丹詹卓克曾在波蘭索比堡（Sobibor）的集中營擔任警衛，法官雖然沒有具體的殺人證據，但認定他是「殺人機器一環」判他有罪，為後來判決立下先例。

從此，只要曾在集中營工作就有犯罪嫌疑，中央辦公室開始追究警衛、秘書的責任，至今共有198件交給檢察官追查，每隔一段時間就有人被起訴，嫌犯全是高齡老人，可說與時間和死亡賽跑。

前日被判緩刑的97歲老婦人佛希納（Irmgard Furchner），檢方持搜索票直接到她住的老人院敲門；她當年在集中營負責文書工作，不是士兵也非守衛，成為第一位被定罪的集中營一般員工。

Photo Credit: 調查納粹罪行中央辦公室提供 德國調查納粹罪行中央辦公室的負責人威爾檢察官。

首席檢察官威爾（Thomas Will）在中央辦公室工作近20年，2年前接任負責人，德國媒體封他是「首席納粹獵人」；他近日接受《明鏡周刊》（Der Spiegel）訪問時指出由於嫌犯年事已高，最近的案例已是「最後的訴訟」。

為何德國還在追訴滿頭白髮的老人年輕時在集中營的行為？生還者家屬說是遲來的正義，歷史學者說是澄清真相，威爾認為主要目的是嚇阻。

威爾說，犯下屠殺和戰爭罪行的人必須知道，他們可能一輩子都沒事，直到有一天查緝人員來敲門。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航