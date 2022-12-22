羅興亞難民船印度外海擱淺逾上百人受困，緬甸當局逮捕人口販運集團成員

來自緬甸的羅興亞人（Rohingya）因為在國內遭受迫害，而選擇逃往鄰近國家。近日，羅興亞族人權組織指出，一艘載有羅興亞人的船隻已在印度外海漂流兩週，已有多達20人死亡，且至少100人受困；另外，緬甸當局也在近期逮捕涉嫌將羅興亞人販運至馬來西亞的組織。據了解，有13名羅興亞人在運送過程中窒息而死。

《路透社》指出，目前，該艘船上至少有100人，主要是為逃離緬甸對羅興亞人的暴力行為和孟加拉難民營的艱困生活。羅興亞人權組織「Arakan」負責人Chris Lewa表示，據估計，該艘船上可能有多達20人死亡，一些人死於飢渴，還有一些人因絕望而跳海身亡。

At least 100 Rohingya are stranded in a boat off India’s coast and as many as 16-20 may have died of thirst and hunger or have drowned https://t.co/TTOwOrlxnx pic.twitter.com/KQ3bOwUHib — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 21, 2022

亞太難民權利網絡（Asia Pacific Refugee Rights Network）羅興亞工作小組主席Lilianne Fan也表示，「這艘船已漂流兩個多星期。船上的人沒有食物和水，據了解，有超過16人可能已死亡。」

孟加拉國難民營羅興亞人領袖穆罕默德（Dil Mohammed）則呼籲，「這些難民必須緊急下船到安全的地方。在經歷這樣的磨難之後，將他們留在海上是不人道的。」

羅興亞除了會冒著生命危險試圖自行前往馬來西亞，也出現人口販運份子涉嫌將羅興亞人非法運送至馬來西亞的情形。《美聯社》報導，緬甸軍政府在近期逮捕12名涉嫌非法將羅興亞人運送至馬來西亞的組織成員。

Myanmar Regime Arrests Traffickers After Bodies of Rohingya Dumped



Twelve traffickers have been arrested in Yangon after the bodies of 13 Rohingya migrants were found dumped by the roadside on the edge of Myanmar’s commercial capital, the military regime said on Tuesday. pic.twitter.com/jX3vQ7cbvj — Mir Sidiquee - RCPD (@mir_sidiquee) December 22, 2022

報導指出，緬甸軍政府安全部隊在12月9日至16日間，逮捕涉嫌人口販運的成員，並扣押6駕車輛，其中包括一輛用於運送的油罐車。涉嫌販運人口的組織成員，試圖將255名羅興亞人從孟加拉東南部的難民營，走私至3000多公里外的馬來西亞。

其中，有13名羅興亞人在透過油罐車運送時，因窒息而死。當地媒體報導，這13人的遺體是在緬甸仰光以北約24公里的一個村莊附近被發現。

綜合媒體報導，緬甸於2017年對羅興亞族人實施鎮壓，使超過73萬名羅興亞人逃往鄰國孟加拉，爆發難民危機。人權團體和媒體在當時記錄到許多當地平民被殺害和村莊被焚燒的情況。不過，即使羅興亞人逃到孟加拉，該國難民營的艱困生活，也是驅使羅興亞人試圖逃往馬來西亞和印尼的原因。

許多羅興亞人會冒著生命危險，透過小船從海上出發，或是選擇以陸路的方式，從緬甸最大的城市仰光出發，中途經過泰國，最後到馬來西亞。不過，過程中仍可能受到被緬甸官方逮捕的威脅。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒