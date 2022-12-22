羅興亞難民船印度外海擱淺逾上百人受困，緬甸當局逮捕人口販運集團成員
我們想讓你知道的是
一艘載有羅興亞人的船隻已在印度外海擱淺兩週，該艘船上至少有100人，主要是為逃離緬甸對羅興亞人的暴力行為和孟加拉難民營的艱困生活。此外，緬甸軍政府也在近期逮捕12名涉嫌非法將羅興亞人運送至馬來西亞的組織成員。其中，有13名羅興亞人在透過油罐車運送時因窒息而死。
來自緬甸的羅興亞人（Rohingya）因為在國內遭受迫害，而選擇逃往鄰近國家。近日，羅興亞族人權組織指出，一艘載有羅興亞人的船隻已在印度外海漂流兩週，已有多達20人死亡，且至少100人受困；另外，緬甸當局也在近期逮捕涉嫌將羅興亞人販運至馬來西亞的組織。據了解，有13名羅興亞人在運送過程中窒息而死。
《路透社》指出，目前，該艘船上至少有100人，主要是為逃離緬甸對羅興亞人的暴力行為和孟加拉難民營的艱困生活。羅興亞人權組織「Arakan」負責人Chris Lewa表示，據估計，該艘船上可能有多達20人死亡，一些人死於飢渴，還有一些人因絕望而跳海身亡。
亞太難民權利網絡（Asia Pacific Refugee Rights Network）羅興亞工作小組主席Lilianne Fan也表示，「這艘船已漂流兩個多星期。船上的人沒有食物和水，據了解，有超過16人可能已死亡。」
孟加拉國難民營羅興亞人領袖穆罕默德（Dil Mohammed）則呼籲，「這些難民必須緊急下船到安全的地方。在經歷這樣的磨難之後，將他們留在海上是不人道的。」
羅興亞除了會冒著生命危險試圖自行前往馬來西亞，也出現人口販運份子涉嫌將羅興亞人非法運送至馬來西亞的情形。《美聯社》報導，緬甸軍政府在近期逮捕12名涉嫌非法將羅興亞人運送至馬來西亞的組織成員。
報導指出，緬甸軍政府安全部隊在12月9日至16日間，逮捕涉嫌人口販運的成員，並扣押6駕車輛，其中包括一輛用於運送的油罐車。涉嫌販運人口的組織成員，試圖將255名羅興亞人從孟加拉東南部的難民營，走私至3000多公里外的馬來西亞。
其中，有13名羅興亞人在透過油罐車運送時，因窒息而死。當地媒體報導，這13人的遺體是在緬甸仰光以北約24公里的一個村莊附近被發現。
綜合媒體報導，緬甸於2017年對羅興亞族人實施鎮壓，使超過73萬名羅興亞人逃往鄰國孟加拉，爆發難民危機。人權團體和媒體在當時記錄到許多當地平民被殺害和村莊被焚燒的情況。不過，即使羅興亞人逃到孟加拉，該國難民營的艱困生活，也是驅使羅興亞人試圖逃往馬來西亞和印尼的原因。
許多羅興亞人會冒著生命危險，透過小船從海上出發，或是選擇以陸路的方式，從緬甸最大的城市仰光出發，中途經過泰國，最後到馬來西亞。不過，過程中仍可能受到被緬甸官方逮捕的威脅。
新聞來源
- At least 100 Rohingya stranded in boat, many dead, activists say（路透社）
- Myanmar authorities arrest alleged traffickers of Rohingya（美聯社）
延伸閱讀
- 羅興亞難民船漂流海上二週，東協人權國會議員組織呼籲區域國家營救
- 馬來西亞法院批准遣返114名緬甸國民，國際特赦組織籲終止遣返決定
- 【專訪】羅興亞人大屠殺五周年，三位難民談他們被迫離開緬甸後流離失所的生活
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。