TNL+ 2022/12/23,
政治

民進黨應高舉「中華民國是台灣人民最大公約數」，少談務實台獨及台灣正名

民進黨應高舉「中華民國是台灣人民最大公約數」，少談務實台獨及台灣正名
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

賴清德一旦成為民進黨總統候選人，2024年選戰恐仍無法擺脫「抗中保台」路線，但若不想陷入蔡英文總統兩岸路線困境，且在不承認「九二共識」前提下，可以有些微調做法。

面臨2024年總統大選，一般估算民進黨仍會繼續操作「抗中保台」路線，此次九合一地方選舉慘敗遠比2018年為嚴重，儘管許多觀點以為這是因為「抗中保台」邊際效用遞減，但也有論點持兩岸關係與地方選舉關聯不大。在地方選舉中，訴諸亡國感進行政治集體動員其效應有限，主因仍是內政層次議題及總體執政失能、霸道所遭致。

有關民進黨台獨論述究竟調整方向，應是微調或是大調呢？是對蔡英文兩岸論述的批判繼承呢？或是典範斷裂呢？凡此皆有討論辯駁之空間。

首先，民進黨可以表述中華民國為台灣人民最大公約數，及人民總意志所形成「台灣共識」

賴清德所謂「務實台獨」說法，宣稱台灣已經獨立及是「主權獨立國家」，不需要宣布「獨立」，中華民國台灣是主權獨立國家，兩者概念語詞意涵相當。這是立基於1999年通過《台灣前途決議文》，宣稱依據憲法中華民國為台灣國號，這巧妙地將「實質台獨」與中華民國是主權獨立國家概念加以結合起來。這是在追求「法理台獨」及公投建立台灣共和國目標難以達成前提下，尋求獨立建國目標的戰略倒退及戰略轉進。

中華民國是台灣人民最大公約數，也就是「台灣共識」。民進黨從否定其存在到接受中華民國為國號，確實歷經一種「認識論斷裂」，根據1991年《公投台獨黨綱》是要「變更現狀、公投獨立建國」，但到《台灣前途決議文》則是「維持現狀、承認中華民國」。這是一種既排斥又不得不「借殼暫用」做法，但卻使其黨綱與決議文所倡議的國家目標衝突不斷、兩岸政策法律規範與現實衝突加劇。

是故，為避免台灣人民國家認同分歧，可以宣稱「中華民國」是台灣人民最大公約數及「台灣共識」。

其次，「務實台獨」可以表述「不支持法理台獨」

既然已宣稱「務實台獨」，也可進一步表述反對或不支持「法理獨立」。前民進黨秘書長、國安會秘書長邱義仁曾說「台獨不可行」，外交部長吳釗燮也說「不追求台灣法理獨立」。尤其是邱義仁雖曾反對廢除「公投台獨黨綱」，卻宣稱台灣任何務實政治人物，「除非他瘋了才台獨，哪怕如陳水扁也會踩煞車。」

邱義仁直言「台灣宣佈獨立這件事，很無可奈何，這不是台灣人民自己可以決定」，考量國際情勢、中國可能作為，及美國不會支持台灣獨立，「台灣要做為推動法律上獨立的國家，不是單純台灣人民自己可以決定。」換言之，若在宣稱追求「法理獨立」，不僅形同一種政治騙術，也是陷台灣安全於明顯而立即危險中。

再者，可提出兩岸統合的「台灣方案」

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