今日本土新增1萬9798例、死亡41例，王必勝：明年追加劑接種仍以mRNA次世代疫苗為主

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1萬9891例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，今日的本土個案相較於上週四上升23.6%，目前疫情已經進入到下一波的流行，仍在密切注意當中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮官王必勝說，疫情升溫加快，所以預期會有下一波疫情。因此，王必勝建議，除了一般防護措施需要做好以外，也呼籲民眾施打次世代疫苗提升抵抗力。

死亡與重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞說明1例特殊死亡病例情況。

該名個案為1名13歲的青少女，本身有包含神經系統在內的多重慢性疾病，未接種過新冠疫苗。在10月26日有發燒等症狀，10月28日至急診，發現有新冠感染確診、右側肺炎合併呼吸窘迫，因此當天收治專責加護病房治療並給予藥物醫治。

羅一鈞說，個案在11月18日達到解除隔離的條件，所以轉出專責病房，但是由於無法脫離呼吸器，因而持續兒童加護病房治療。而後，由於病況惡化的關係，在12月18日不幸過世，死因爲肺炎合併心肺衰竭，屬於新冠相關的案例。

羅一鈞說，目前累積青少年重症個案共13例屬於肺炎，且都有慢性疾病，因此建議兒童跟青少年都能接種疫苗以提升免疫力。

住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施

羅一鈞說，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩再延長執行1個月至明（2023）年1月31日。

羅一鈞表示，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。

疫苗接種情形報告

莊人祥說明昨（21）日的疫苗接種情況：共接種3萬9190人次，其中次世代疫苗接種3萬0957人次；目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.8%、追加劑75%、第二次追加劑為18.8%，第二次追加劑中65歲以上的接種率為43.7%。

疫苗近一個月內的接種人數與庫存現況

莊人祥說明，近一個月內的平均每日接種疫苗的人數為2萬8598人次。截至20日為止，BNT輝瑞單價疫苗有309萬劑、莫德納次世代疫苗為314萬劑、莫德納幼兒劑型則為27萬劑，至於Novavax疫苗則為32萬劑。

mRNA次世代疫苗現況

指揮官王必勝表示，目前所提供的mRNA次世代疫苗，已是最新的BA.5雙價次世代疫苗。同時，王必勝也對於次世代疫苗的採購過程進行說明。

王必勝說，今年所採購的2000萬劑，是在去（2021）年向莫德納公司進行預採購，當時所採購的疫苗為單價疫苗，但條約中註明若有新的疫苗就需更換為最新產品，因此目前的疫苗是由原合約的單價疫苗的單價疫苗轉為次世代雙價疫苗，並沒有額外採購。

2023年新冠疫苗規劃方向

王必勝說，若是科學實證支持可以持續施打追加劑的話，明年仍會以mRNA次世代疫苗為主。

王必勝說，目前跟莫德納公司有1500萬劑的合約，但仍不排除會持續購買輝瑞BNT疫苗，但會再看合約內容跟實際上的狀況評估。另外，也會盡量提供像是Novavax的適量次單位蛋白疫苗，並盡量取得最新型的疫苗。同時，王必勝也說未來也會視病毒的發展與變化，評估適當的建議劑次與間隔。

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核稿編輯：翁世航