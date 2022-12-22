今日本土新增1萬9798例、死亡41例，王必勝：明年追加劑接種仍以mRNA次世代疫苗為主
我們想讓你知道的是
王必勝說，若有科學實證支持可以持續施打追加劑的話，明年仍會以mRNA次世代疫苗為主。王必勝表示，目前跟莫德納公司有1500萬劑的合約，但仍不排除會持續購買輝瑞BNT疫苗，但會再看合約內容跟實際上的狀況評估。另外，也會盡量提供像是Novavax的適量次單位蛋白疫苗，並盡量取得最新型的疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1萬9891例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。
疫情監測組組長周志浩表示，今日的本土個案相較於上週四上升23.6%，目前疫情已經進入到下一波的流行，仍在密切注意當中。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮官王必勝說，疫情升溫加快，所以預期會有下一波疫情。因此，王必勝建議，除了一般防護措施需要做好以外，也呼籲民眾施打次世代疫苗提升抵抗力。
死亡與重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞說明1例特殊死亡病例情況。
該名個案為1名13歲的青少女，本身有包含神經系統在內的多重慢性疾病，未接種過新冠疫苗。在10月26日有發燒等症狀，10月28日至急診，發現有新冠感染確診、右側肺炎合併呼吸窘迫，因此當天收治專責加護病房治療並給予藥物醫治。
羅一鈞說，個案在11月18日達到解除隔離的條件，所以轉出專責病房，但是由於無法脫離呼吸器，因而持續兒童加護病房治療。而後，由於病況惡化的關係，在12月18日不幸過世，死因爲肺炎合併心肺衰竭，屬於新冠相關的案例。
羅一鈞說，目前累積青少年重症個案共13例屬於肺炎，且都有慢性疾病，因此建議兒童跟青少年都能接種疫苗以提升免疫力。
住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施
羅一鈞說，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩再延長執行1個月至明（2023）年1月31日。
羅一鈞表示，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。
疫苗接種情形報告
莊人祥說明昨（21）日的疫苗接種情況：共接種3萬9190人次，其中次世代疫苗接種3萬0957人次；目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.8%、追加劑75%、第二次追加劑為18.8%，第二次追加劑中65歲以上的接種率為43.7%。
疫苗近一個月內的接種人數與庫存現況
莊人祥說明，近一個月內的平均每日接種疫苗的人數為2萬8598人次。截至20日為止，BNT輝瑞單價疫苗有309萬劑、莫德納次世代疫苗為314萬劑、莫德納幼兒劑型則為27萬劑，至於Novavax疫苗則為32萬劑。
mRNA次世代疫苗現況
指揮官王必勝表示，目前所提供的mRNA次世代疫苗，已是最新的BA.5雙價次世代疫苗。同時，王必勝也對於次世代疫苗的採購過程進行說明。
王必勝說，今年所採購的2000萬劑，是在去（2021）年向莫德納公司進行預採購，當時所採購的疫苗為單價疫苗，但條約中註明若有新的疫苗就需更換為最新產品，因此目前的疫苗是由原合約的單價疫苗的單價疫苗轉為次世代雙價疫苗，並沒有額外採購。
2023年新冠疫苗規劃方向
王必勝說，若是科學實證支持可以持續施打追加劑的話，明年仍會以mRNA次世代疫苗為主。
王必勝說，目前跟莫德納公司有1500萬劑的合約，但仍不排除會持續購買輝瑞BNT疫苗，但會再看合約內容跟實際上的狀況評估。另外，也會盡量提供像是Novavax的適量次單位蛋白疫苗，並盡量取得最新型的疫苗。同時，王必勝也說未來也會視病毒的發展與變化，評估適當的建議劑次與間隔。
延伸閱讀
- 《華盛頓郵報》警告中國疫情恐釀全球災難，公衛專家陳秀熙建議小三通「等春節後再考量」
- 中國不再公布無症狀感染者數據，搶不到防疫藥品民眾往農村掃貨，北京病故長者增冰櫃焚化爐嚴重不足
- 中國疫情蔓延退燒藥缺貨，北京發燒就診者一週暴增16倍，專家籲子女返家探親戴N95口罩
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。