別讓生涯的生長板閉合：如何突破職場瓶頸，讓思維持續長高？

文：利他能の生涯調劑所

騎著摩托車，在濕濕冷冷的台北穿梭在大街小巷的人們，對工作的期待，是不是也跟著進入寒冷的時節了呢？

總有一些時候，我們在拜訪客戶之間思考著自己為何而戰，在整理工作匯報的時候，懷疑著自己是否真的在成長，會議上提出費盡心血的企劃時，總擔心著自己的努力會輕易的被否定。

我始終認為，有在思考總是一件好事。但在工作中保持反思，確實也會帶來痛苦，因為總有一些靠自己無法理清的癥結點。

為何我們總是這樣思考，那樣工作

你是忙得無法思考，還是因為沒在思考所以特別忙。

或許你早已聽過「重複同樣的方法，只會得到同樣的結果」，但回到自己工作的現況，你總是告訴自己，我這樣的作為，叫做「堅持」，不是「固執」。

在低勤奮的泥沼中自得其樂，拼命吞下包著糖衣的毒

每天上班的第一件事，是在打卡過後打開電腦，積極處理所有主管、同仁所交辦的任務，面對堆積如山的待辦事項，似乎也沒有機會再多想些什麼了⋯⋯

於是，你拼了命的達成主管訂定的KPI，不管用什麼方式，只管達成就是了！只要這季達標，我就能多領到業績獎金，持續個1-3年，說不定就能升上主管了呢。

接著，就必須投入更多時間、心力、精神在面對工作中接踵而來，甚至更為龐大的專案。

這時，你一邊迎接這樣的挑戰，享受更大包的薪水，期待更多夥伴稱你一聲Ｏ經理。

同時，也擔心著天天加班的狀態，會讓另一半、小孩對自己失望，你希望的「名」想要的「利」都得到了，嚐起來好甜，但吞下去卻好傷。

非黑即白捆綁著自己，總忘了第三選項的可能性

我該出國唸書，還是先進職場累積戰功呢？

我該果斷離職，還是忍氣選擇留下呢？

我該跟另一半一起回到家鄉創業，還是留在台北爭取更多機會呢？

生涯的不同階段，我們總會面臨這些兩難的取捨，思維的慣性讓我們經常落入非黑即白的選擇當中，但我們能做的應該是更宏觀的來看待自己的課題。

這邊分享，自己經常運用的自我提問：

AB方案是否有共同的好處，是我想要的？

實踐A方案的同時，能否保留某些B的元素（反之亦然）

選擇A（B）方案的壞處，真的是我能接受的嗎？

三年後的我回來看現在的抉擇，會說些什麼？

當我們落入非黑即白的思考時，或許能提醒自己：

灰，才是人生的常態。

下定決心要成長，卻不知道什麼阻礙了自己？

選擇改變時，告訴自己：這其實很不容易了。

太多雞湯書籍、激勵演講、成長社群告訴你，改變不難，只要你有一個想要成長的心。但我卻認為，改變，真的好困難，因為這必須承認一部份的自己是不夠好的。

甚至，需要去否定自己在特定方面的表現是沒有價值的。

這時，你會開始思考，那我們究竟該如何克服「既想改變，又害怕改變」的困境呢？

釐清自己的限制型信念

什麼是限制型信念呢？我認為白話的說，就是阻礙著自己前進且深信不疑的想法。它是不證自明、帶有情緒、經常衍伸出更多詮釋的念頭。

以筆者為例，我認為自己不適合在企業（傳統大組織）底下工作，因為屬於「太有個性」的個體。

這導致了⋯⋯

我幾乎沒有考慮太多就選擇成為自由工作者（不證自明）

聽到朋友抱怨在企業中的大小事，也會看別人吃米粉，自己卻喊著好燙（帶有情緒）

每當家人提及自有工作者的不穩定時，我總下意識地反駁穩定在這個時代不見得是好事（延伸更多解釋）。

而面對職涯生長板閉合之際，我們該如何開始辨識自己的限制型信念呢？

區分信念與自己：簡單的說信念是信念，你是你。信念雖然是負面的，但不代表作為人的「我們」事有問題的。限制型的信念在不同情境，有可能成為好事。

問自己「我真正想要的是⋯⋯但是⋯⋯」：例如，我真正想要的是兼顧家庭與生活，但是每天應酬的我根本做不到。我們可以透過自由書寫，多寫幾句，並且從中用客觀的方式來檢驗有破綻之處。

三個問題檢驗信念：這是真的嗎？所有時候、所有情境都是如此嗎？如果我從來沒聽過這個信念，我會怎麼做？

撐開生長板的三大支柱，讓思維不斷長高

很多時候，你並不是沒有在成長，而是沒有透過正確的管理，來看見自己的成長軌跡。

那麼，究竟要怎麼做，才能避免職涯的生長板閉合而就此停滯呢？與你分享我在《思維進化》一書所學到的影響人生思維的三種維度（經整合與改編）：

時間：真真正正去珍惜

或許你早已聽過每天進步1%法則，一年過後將是37倍的強大。而我卻認為這其中有個致命的Bug，那就是「你都透過什麼來學習」

就像料理需要注重食材衛生，學習的資訊源頭更是需要純粹正直，讀到這的你或許可以思考看看一年讀100本江湖術士的著作、一年讀12本專家的畢生經典，哪個效果會較好呢？

當你開始投入學習時間的品質，那才是真正的

有質，有量，有多聞。

水準：提升工作的品質，升級產出效能

我們都知道，應該要把時間花在對的事情上，幫助自己在職場上能有更傑出的表現、更有效率的輸出。

但究竟，要怎麼做才能有效提升呢？以下與你分享我在《職場神獸養成記》所認識的三個技巧：

建立正確的期望值：在開始前就要盡快與主管溝通，「能做到什麼」、「不能做到什麼」、「什麼時間能做到」、「什麼時候不能投入」，讓雙方的期待在一開始就能對齊。

設定OKR：目標如果收不明白，那就做不出來。目標如果不能測量，那就難以實現。你的O是否滿足了主管所設定的KR，需要不斷的在執行中驗證。

切勿墨守成規：不斷地問自己「這真的只能這樣做嗎」、「難道沒有更有效率的方法嗎？」「過去這麼做，真的是最好的嗎？」「換個方式，有什麼好處」「原有的流程，會不會對誰造成困擾」

環境：與其被動埋怨，不如主動創造

在這個人人有功練的時代，無功而返，不該是怠惰的理由。

你聽過孟母三遷的故事嗎？在那個背景，環境需要有能力的人替我們創造，而在這個書本隨手可得、知識一查就有、課程一刷就能上的世代。

你真的認為，自己還要再當學習的客人嗎？在人生的課堂上，只有你能當自己的主人。

你想在什麼環境學習？向誰學習？就算沒有資源，也能想盡辦法從免費資源中撈出實用的知識，不是嗎？

後記

罕見地寫了將近3000字的長文，也算是一個也寫作的實驗吧！畢竟抽象「思維」的主題加上在職場的應用，是過去比較少寫的主題。

最後就用這個提問，來替本文作結：

你是否有因為思維轉換，而為生涯帶來正面改變的經驗呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航