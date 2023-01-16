圖解八種常見的良性皮膚腫瘤：脖子、臉上長出一顆顆突出的東西是什麼？

文：白映俞醫師

「為什麼我脖子上、臉上，都有這些一顆顆突出的東西啊？」怡夏問著同事：「這些算是腫瘤嗎？」

「可能就是老了吧！」同事的臉帶著似笑非笑的表情：「講腫瘤好恐怖啊！」

「我覺得我好像還是來找醫師確認一下比較好。」怡夏下了個結論：「順便問問看是不是可以除掉這些恐怖的東西。」

皮膚冒出問題，尤其是一顆顆、摸起來硬硬的東西時，總讓人緊張究竟是什麼病因。這裡我們來看看幾個常見的良性皮膚腫瘤

1. 皮膚贅瘤（skin tag）

皮膚贅瘤，或稱皮膚贅疣、瘜肉，可說是非常常見，有些人光是在脖子處可能長了數十個。這些贅瘤通常是肉色到深膚色、咖啡色的程度，只是一小塊突出物，可能只有0.2到0.5公分大小，其中「頭」處會大一點，並帶有細細的頸部。有的贅瘤長出來後就維持同樣的大小，有的之後愈長愈大，變得更為明顯。

皮膚贅瘤最容易長在皮膚皺褶處，像是脖子、腋下、腹股溝等處，很可能是因為過度的摩擦而導致表皮與真皮增生，導致形成這樣一顆顆的贅疣。

這些小小贅疣屬於良性的增生，非惡性變化，平常除了影響外觀之外，並不礙事。但過去研究發現，肥胖者、高血脂、高血糖、有胰島素阻抗性的患者比較容易長出來這些小小的皮膚瘜肉。所以，這可能代表容易長出皮膚贅疣的人，罹患心血管疾病的機會比較高。也就是說，當你注意到自己有很多小贅疣的話，最好也同時檢查一下血糖、血壓、血脂這些指標喔。

至於當贅瘤妨礙觀瞻的時候，可以用冷凍治療或用電燒、雷射等方式去除小贅瘤。（延伸閱讀：腋下變黑、皮膚贅瘤，竟然是「胰島素阻抗性」）

Photo Credit: 照護線上

2. 櫻桃血管瘤（Cherry angioma）

櫻桃血管瘤（Cherry angioma）又稱為紅痣，或硃砂痣，就是手上、胸口會出現的那種小型鮮紅色點點，有時顏色會更深，有點偏紫或是到偏暗藍色，這些小紅痣是圓形的突起，屬於成熟微血管的增生，常常長在軀幹與手臂。

大概到中年以上有時候就會冒出來這些硃砂痣，到老年可能愈來愈多。由於櫻桃血管瘤的大小常介於0.1到0.5公分，又不痛不癢，通常不用進一步治療。如果介意美觀的話，可以用雷射、電燒等方式去除，但無法以冷凍治療達到治療效果。

值得注意的是，若這些小紅痣太多，或是長的太大、長相不好，還是要就診請醫師診視。像是當長出上百個這樣的小紅痣時，可能需要檢查是否有基因異常的疾病法布瑞氏症（Fabry disease）。萬一這些小紅痣異常變大，帶有出血及潰瘍，也是不對的狀況。當小紅痣帶有擴散往外的紅色血絲，外觀像八腳蜘蛛，就不是櫻桃血管瘤，而是蜘蛛狀血管瘤（spider angioma），有可能是肝硬化的徵兆。 （延伸閱讀：肝不好，皮膚會知道）

3. 皮膚纖維瘤（Dermatofibroma）

皮膚纖維瘤（dermatofibroma）摸起來是硬硬的一塊突起，大小並不大，約0.3到1公分的小丘疹，顏色可能是淡淡的咖啡色或紅棕色。特點是從側邊擠壓的話，中央會些許像酒窩般的凹陷。

皮膚纖維瘤起源於纖維母細胞的良性增生，常常發生在年輕女性（女：男約為4：1），而且是在下肢，尤其是曾經有外傷或被蚊蟲叮咬的話，可能比較容易會長出皮膚纖維瘤。不過，如果突然間長了很多皮膚纖維瘤，可能與HIV感染和紅斑性狼瘡SLE有關。

治療方式包括冷凍治療、雷射、局部注射類固醇。

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4. 皮脂腺增生（Sebaceous hyperplasia）

皮脂腺是可以分泌皮脂、滋潤皮膚的腺體。皮脂腺增生是人到中年以後，在皮膚看到一個軟軟的、淡黃色的突起丘疹模樣，中間會有些許的凹陷，這是皮脂腺變得增生肥厚而成。

皮脂腺增生可以是單個出現，或是多個，每個大小約在0.1到0.4公分之間，並不會很大。由於額頭、臉頰、鼻子的皮脂腺分布豐富，比較容易出現皮脂腺增生的問題。

皮脂腺增生並不需要治療，若是為了美觀考量，可以用雷射、電燒、冷凍療法等多種方式去除。另外如果注意到臉上有這些突起，要讓醫師確定這些小突起只是皮脂腺增生，並不是基底細胞癌。

5. 脂漏性角化症（Seborrheic keratosis）

脂漏性角化症是最常見的良性表皮變化，在年約30之後，臉上可能就會出現這些脂漏性角質堆積，剛開始看起來是界線清楚的咖啡色斑塊，後來逐漸變成有點隆起的丘疹，顏色甚至變成深黑色，變成大家口語中所稱的「老人斑」。因為脂漏性角化症的老人斑帶有點厚度，也是皮膚良性腫瘤的一種。

長出脂漏性角化症的原因，最常見與日曬、老化有關，然而，在一些案例報告中指出，「突然之間冒出許多脂漏性角質堆積」可能是有罹癌的徵兆之一，像是在案例報告裡，胃癌患者可能表現出「突然長出很多老人斑」這樣的症狀。所以，如果覺得自己長老人斑的速度太快，最好還是要就診檢驗。

覺得脂漏性角化症妨礙觀瞻的時候，可以選擇冷凍治療、電燒、雷射、與手術等方式去除。而且有的時候需要做皮膚切片，排除基底細胞癌或黑色素瘤的可能性。（延伸閱讀：對抗老人斑）

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6. 表皮囊腫（Epidermal inclusion cyst）

表皮囊腫也非常常見，俗名稱為粉瘤。摸起來是皮膚下一顆可以動來動去，紮實的腫塊。這是一團由上皮包圍的囊腫，有層包膜並形成囊袋，可能會擠出類似起司狀的黏稠殘渣，並帶有腐敗氣味，這是被包在囊袋裡面的角質與皮脂。

在表皮囊腫未感染的時候，患者並不會覺得這顆囊腫會痛。只要這顆表皮囊腫體積還算小，就可以先觀察，不一定要做什麼處理。目前沒有辦法靠著吃藥或擦藥就讓這顆表皮囊腫消失，若真的體積較大，需要用手術切除。用手術切除可以避免復發。萬一這顆囊腫所在之處變得紅、腫、熱、痛，顯示這顆表皮囊腫已經發炎、感染，甚至到化膿的程度，可以考慮切開引流。（延伸閱讀：粉刺和粉瘤到底差在哪裡？又該怎麼辦？醫師來解答）

7. 脂肪瘤（Lipoma）