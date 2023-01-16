圖解八種常見的良性皮膚腫瘤：脖子、臉上長出一顆顆突出的東西是什麼？
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皮膚冒出問題，尤其是一顆顆、摸起來硬硬的東西時，總讓人緊張究竟是什麼病因。這裡我們來看看幾個常見的良性皮膚腫瘤，究竟哪些長出來可以不須太在意，哪些建議前往就診請醫師確定呢？
文：白映俞醫師
「為什麼我脖子上、臉上，都有這些一顆顆突出的東西啊？」怡夏問著同事：「這些算是腫瘤嗎？」
「可能就是老了吧！」同事的臉帶著似笑非笑的表情：「講腫瘤好恐怖啊！」
「我覺得我好像還是來找醫師確認一下比較好。」怡夏下了個結論：「順便問問看是不是可以除掉這些恐怖的東西。」
皮膚冒出問題，尤其是一顆顆、摸起來硬硬的東西時，總讓人緊張究竟是什麼病因。這裡我們來看看幾個常見的良性皮膚腫瘤
1. 皮膚贅瘤（skin tag）
皮膚贅瘤，或稱皮膚贅疣、瘜肉，可說是非常常見，有些人光是在脖子處可能長了數十個。這些贅瘤通常是肉色到深膚色、咖啡色的程度，只是一小塊突出物，可能只有0.2到0.5公分大小，其中「頭」處會大一點，並帶有細細的頸部。有的贅瘤長出來後就維持同樣的大小，有的之後愈長愈大，變得更為明顯。
皮膚贅瘤最容易長在皮膚皺褶處，像是脖子、腋下、腹股溝等處，很可能是因為過度的摩擦而導致表皮與真皮增生，導致形成這樣一顆顆的贅疣。
這些小小贅疣屬於良性的增生，非惡性變化，平常除了影響外觀之外，並不礙事。但過去研究發現，肥胖者、高血脂、高血糖、有胰島素阻抗性的患者比較容易長出來這些小小的皮膚瘜肉。所以，這可能代表容易長出皮膚贅疣的人，罹患心血管疾病的機會比較高。也就是說，當你注意到自己有很多小贅疣的話，最好也同時檢查一下血糖、血壓、血脂這些指標喔。
至於當贅瘤妨礙觀瞻的時候，可以用冷凍治療或用電燒、雷射等方式去除小贅瘤。（延伸閱讀：腋下變黑、皮膚贅瘤，竟然是「胰島素阻抗性」）
2. 櫻桃血管瘤（Cherry angioma）
櫻桃血管瘤（Cherry angioma）又稱為紅痣，或硃砂痣，就是手上、胸口會出現的那種小型鮮紅色點點，有時顏色會更深，有點偏紫或是到偏暗藍色，這些小紅痣是圓形的突起，屬於成熟微血管的增生，常常長在軀幹與手臂。
大概到中年以上有時候就會冒出來這些硃砂痣，到老年可能愈來愈多。由於櫻桃血管瘤的大小常介於0.1到0.5公分，又不痛不癢，通常不用進一步治療。如果介意美觀的話，可以用雷射、電燒等方式去除，但無法以冷凍治療達到治療效果。
值得注意的是，若這些小紅痣太多，或是長的太大、長相不好，還是要就診請醫師診視。像是當長出上百個這樣的小紅痣時，可能需要檢查是否有基因異常的疾病法布瑞氏症（Fabry disease）。萬一這些小紅痣異常變大，帶有出血及潰瘍，也是不對的狀況。當小紅痣帶有擴散往外的紅色血絲，外觀像八腳蜘蛛，就不是櫻桃血管瘤，而是蜘蛛狀血管瘤（spider angioma），有可能是肝硬化的徵兆。 （延伸閱讀：肝不好，皮膚會知道）
3. 皮膚纖維瘤（Dermatofibroma）
皮膚纖維瘤（dermatofibroma）摸起來是硬硬的一塊突起，大小並不大，約0.3到1公分的小丘疹，顏色可能是淡淡的咖啡色或紅棕色。特點是從側邊擠壓的話，中央會些許像酒窩般的凹陷。
皮膚纖維瘤起源於纖維母細胞的良性增生，常常發生在年輕女性（女：男約為4：1），而且是在下肢，尤其是曾經有外傷或被蚊蟲叮咬的話，可能比較容易會長出皮膚纖維瘤。不過，如果突然間長了很多皮膚纖維瘤，可能與HIV感染和紅斑性狼瘡SLE有關。
治療方式包括冷凍治療、雷射、局部注射類固醇。
4. 皮脂腺增生（Sebaceous hyperplasia）
皮脂腺是可以分泌皮脂、滋潤皮膚的腺體。皮脂腺增生是人到中年以後，在皮膚看到一個軟軟的、淡黃色的突起丘疹模樣，中間會有些許的凹陷，這是皮脂腺變得增生肥厚而成。
皮脂腺增生可以是單個出現，或是多個，每個大小約在0.1到0.4公分之間，並不會很大。由於額頭、臉頰、鼻子的皮脂腺分布豐富，比較容易出現皮脂腺增生的問題。
皮脂腺增生並不需要治療，若是為了美觀考量，可以用雷射、電燒、冷凍療法等多種方式去除。另外如果注意到臉上有這些突起，要讓醫師確定這些小突起只是皮脂腺增生，並不是基底細胞癌。
5. 脂漏性角化症（Seborrheic keratosis）
脂漏性角化症是最常見的良性表皮變化，在年約30之後，臉上可能就會出現這些脂漏性角質堆積，剛開始看起來是界線清楚的咖啡色斑塊，後來逐漸變成有點隆起的丘疹，顏色甚至變成深黑色，變成大家口語中所稱的「老人斑」。因為脂漏性角化症的老人斑帶有點厚度，也是皮膚良性腫瘤的一種。
長出脂漏性角化症的原因，最常見與日曬、老化有關，然而，在一些案例報告中指出，「突然之間冒出許多脂漏性角質堆積」可能是有罹癌的徵兆之一，像是在案例報告裡，胃癌患者可能表現出「突然長出很多老人斑」這樣的症狀。所以，如果覺得自己長老人斑的速度太快，最好還是要就診檢驗。
覺得脂漏性角化症妨礙觀瞻的時候，可以選擇冷凍治療、電燒、雷射、與手術等方式去除。而且有的時候需要做皮膚切片，排除基底細胞癌或黑色素瘤的可能性。（延伸閱讀：對抗老人斑）
6. 表皮囊腫（Epidermal inclusion cyst）
表皮囊腫也非常常見，俗名稱為粉瘤。摸起來是皮膚下一顆可以動來動去，紮實的腫塊。這是一團由上皮包圍的囊腫，有層包膜並形成囊袋，可能會擠出類似起司狀的黏稠殘渣，並帶有腐敗氣味，這是被包在囊袋裡面的角質與皮脂。
在表皮囊腫未感染的時候，患者並不會覺得這顆囊腫會痛。只要這顆表皮囊腫體積還算小，就可以先觀察，不一定要做什麼處理。目前沒有辦法靠著吃藥或擦藥就讓這顆表皮囊腫消失，若真的體積較大，需要用手術切除。用手術切除可以避免復發。萬一這顆囊腫所在之處變得紅、腫、熱、痛，顯示這顆表皮囊腫已經發炎、感染，甚至到化膿的程度，可以考慮切開引流。（延伸閱讀：粉刺和粉瘤到底差在哪裡？又該怎麼辦？醫師來解答）
7. 脂肪瘤（Lipoma）
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。