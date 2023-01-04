2023/01/04,
科技

《圖解半導體》：摩爾定律2000年左右曾被認為即將達到極限，半導體的微小化可持續到何時？

《圖解半導體》：摩爾定律2000年左右曾被認為即將達到極限，半導體的微小化可持續到何時？
一名研究人員在設計和開發半導體產品的研究工作中將半導體植入接口板上。 Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

近年來，有不少人認為摩爾定律不久後就會失效，因為製程（線寬）的微小化已經接近極限。其實，摩爾定律曾在2000年左右就被認為即將達到極限，不過隨後出現了技術突破，使摩爾定律能夠維持下去。

文：井上伸雄、藏本貴文

摩爾定律—半導體的微小化可持續到何時？

1965年，英特爾的創始人之一──摩爾回顧了過去五年內單一晶片IC搭載的電晶體數目，發現每過一年，電晶體數會增加至原本的兩倍。於是，摩爾就在雜誌上發表了相關文章，預測這個趨勢在未來應該會持續下去。

這就是著名的「摩爾定律」。摩爾發表這篇文章時，一個晶片上約聚積了64個電晶體。他預測10年後的1975年，一個晶片約可聚積約6萬5000個元件。

圖3－20為DRAM單一晶片的電晶體數目變遷示意圖。在摩爾發現這個「定律」的時候（1965年），電晶體數目確實以一年增為兩倍的速度成長。不過，在這之後減緩到了兩年增為兩倍。所以後來摩爾自己也把摩爾定律修正成「兩年（24個月）倍增」。

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Photo Credit: 台灣東販

另外，如果晶片大小不變，卻希望晶片搭載的元件數目增加，那麼每個元件就必須做得比原本小才行，電路的線寬也得跟著變窄。

圖3－20顯示線寬（製程）有微小化的趨勢。最早的1kb DRAM於1970年誕生，線寬為10μm；相較於此，現在的線寬則僅有20nm。圖3－19中，MPU的電晶體數目也遵循著摩爾定律，隨時間增加。

這個摩爾定律是沒有理論根據的經驗法則，但在之後的40年內，每個晶片上搭載的電晶體數目都遵循著這個「定律」隨時間增加，使摩爾定律成為了半導體技術與業界的重要指引。

不過近年來，有不少人認為摩爾定律不久後就會失效，因為製程（線寬）的微小化已經接近極限。

在2020年時，商業產品中最小的製程為5nm，只有矽晶體之晶格常數（約0.5nm）的10倍。半導體元件由結晶構成，所以不可能做得比晶格常數還要小。

試著與微小物體比較後可以發現，一開始的半導體元件大約與細菌差不多大，現在的半導體元件則小到與病毒或DNA差不多大，如圖3－21。

以光蝕刻技術於矽晶刻上電路圖樣時，電路的寬度也會受到光波長的限制。此外，微小化後，元件的區隔也是個問題，要是閘極的氧化膜變得太薄，產生漏電流的話，會造成很大的麻煩。雖然有些問題在技術上可以解決，但花費的成本過高，難以商用化，其他解決方式也有層層阻礙。

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Photo Credit: 台灣東販

其實，摩爾定律曾在2000年左右就被認為即將達到極限，不過隨後出現了技術突破，使摩爾定律能夠維持下去。

譬如，在維持氧化膜厚度的情況下，增加閘極電容量的High-k絕緣體技術；減少配線電容量的Low-k介電質膜技術；在通道部分施加應力以提高實際電子移動率的技術；於曝光時以光罩控制光的相位，使光能刻出長度小於光波長的細微結構；在液體中曝光以縮短實際的光波長等等。多種技術陸續投入應用。

從16nm世代起導入的FinFET技術，是近年來相當重要的革新。過去平面型的MOSFET變成了三維結構，實現了微小化，如圖3－22所示。

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Photo Credit: 台灣東販

然而，隨著微小化產物愈來愈接近晶格常數，要進一步聚積元件，技術上就變得相當困難。不過，現在研究人員們也發現了或許能克服這些困難的技術。摩爾定律究竟能持續到何時呢？這個技術人員與物理極限之間的戰爭還會持續下去。

書籍介紹

本文摘錄自《圖解半導體：從設計、製程、應用一窺產業現況與展望》，台灣東販出版

作者：井上伸雄、藏本貴文
譯者：陳朕疆

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Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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