香港衛視：中國大陸將於1月3日全面開放入境
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據香港衛視本週三報導，中國大陸將於明年1月3日起，取消入境人員前往隔離設施隔離的措施。與此同時，德國證實首批BioNTech/輝瑞新冠疫苗已在運往中國的路上。
文：德國之聲中文網
根據《香港衛視》12月21日報導，北京方面將從2023年1月3日起，將入境政策調整為「0+3」。報導沒有透露進一步詳情，但先前港媒有報導稱，所謂的「0+3」政策指境外人士入境中國大陸時，不用再被強制到隔離設施進行隔離檢疫。只接受三天醫學監測。中國大陸目前執行的入境檢疫政策為「5+3」，即5天集中隔離後進行3天居家隔離。全球除中國大陸外，幾乎沒有哪個國家還在實行入境防疫隔離政策。
中國官方12月7日發布所謂改善防疫政策「新十條」，對各地核酸檢測，跨省流動政策進行全面調整，在一夜之間從事實上取消了長期執行的嚴格的清零政策。但針對入境隔離政策，目前並沒有官宣任何改變。
在12月21日中國外交部的記者會上，有外媒記者提出了中方近期是否進一步改善入境隔離政策的問題。外交部發言人毛寧稱，「我們將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利」，但她沒有透露詳情。
同一天，德國政府發言人在記者會上證實，「運往中國的BioNTech／輝瑞新冠疫苗已經上路」。這款以mNRA技術製作的疫苗被醫學界普遍認為保護力高於滅活疫苗，且前者也針對後來出現的新冠毒株進行過調整。
今年11月初德國總理肖爾茨訪問北京時，中方表示同意為在華生活的外國人接種BioNTech／輝瑞新冠疫苗。回到柏林後肖爾茨在記者會上說，他認為BioNTech疫苗在中國獲得普遍批准，是「可以想像的」，不過前提是，中國和歐盟的監管機構之間要有更密切的合作。
飛中國的機票何時降價？
中國門戶網站網易也轉發了《香港衛視》有關中國將於1月3日全面開放入境措施的消息。有網民表示留言到，「能不能把機票價格順便也下調一下？」
由於中國政府長期堅持動態清零防疫政策，各地飛往中國的航班長期處於令人咂舌的高位，有時票價比疫情前高出10倍之多。
入境措施放寬後，飛往中國的航班數量有望增加。荷蘭皇家航空公司近日已宣佈，將在荷蘭與中國間的航線上每週增加3個航班。
入境隔離還有意義嗎？
有人在微博上轉發了《香港衛視》有關中國將於1月3日全面開放入境措施的消息。網民留言表示，「大家都是🐑🐑無所謂了，可以全面放開了」，「現在回國隔離還有意義嗎」。也有人表示，這「意味著感染風暴內外雙通道傳播。大家能做好防護的盡量最好防護，防不住也放平心態吧，可憐的老人，肯定會有死亡高峰，遲早要有的，只是越晚越好」。還有人發問出境政策何時會改。
中國放開防疫政策後，各地出現來勢兇猛的感染潮。中國國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健12月初表示，「不論（疫情防控）政策以什麼樣的形式進行調整，我們多數人都難免遭遇一次感染。」他還稱，「最終我們可能80%-90%的人都會經歷感染」。
成都「試運行」縮短隔離
《香港01》報導說，近日有不少由海外或香港入境成都的網民表示，成都有飯店稱，他們完成兩天隔離後，若核酸檢測結果為陰性，即可解除隔離自行離開，進行三天居家隔離。第一財經報導說，記者撥打了成都防疫指揮部國際專班咨詢電話，相關工作人員稱，目前應該是成都的隔離飯店在試運行將集中隔離縮短到2天。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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我們想讓你知道的是
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● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
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