2022/12/22,
藝文

文化部明年總預算初審通過212億元創新高，兒童未來館、公視法修法草案規劃中

文化部明年總預算初審通過212億元創新高，兒童未來館、公視法修法草案規劃中
文化部長李永得（中）｜Photo Credit: 中央社

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歷時將近8小時，立法院教育及文化委員會今天審完文化部112年度預算，原總預算為212億1768萬3000元，審完後減列600萬元，總預算為212億1168萬3000元，仍是歷年最高。立院教文會審理文化部預算過程中，文化創意產業預算減列300萬元；影視及流行音樂發展減列300萬元。

（中央社）立法院教育文化委員會昨（21）日審完文化部112年度總預算，初審通過金額為新台幣212億1168萬3000元，是歷年最高。文化部長李永得感謝各黨派立委的支持，讓文化部預算順利過關。

歷時將近8小時，立法院教育及文化委員會今天審完文化部112年度預算，原總預算為212億1768萬3000元，審完後減列600萬元，總預算為212億1168萬3000元，仍是歷年最高。

立院教文會審理文化部預算過程中，文化創意產業預算減列300萬元；影視及流行音樂發展減列300萬元。

文化部表示，外界關心的重大建設包括兒童未來館約165億元，由於營建署估計會缺工缺料，預計民國119年開館。目前兒童未來館明年會進行建築師徵選、展示設計，目前在做的是計畫修正，希望把更好的內容放入。

公視法修法草案也是立委共同關心議題，預計在立院下個會期提出，立委吳思瑤質詢文化部的公視修法草案是否涉及國際影音平台TaiwanPlus的財源及法律授權，還是原本只有董監事席次的部分。

文化部長李永得表示，公視法修法草案目前還在行政院，主要解決董監事的同意門檻、國際影音傳播與族群電視台在「公視法」上的位置。他也說會將公視每年9億元的預算改為下限，「希望公視預算一年9億元是地板，不是天花板」。

立法院審查文化部預算案（1）
Photo Credit: 中央社
立法院教育及文化委員會，21日繼續審查112年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，文化部長李永得（右3）列席

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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