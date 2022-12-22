第95屆奧斯卡入圍短名單出爐：韓國名導朴贊郁領銜最佳國際電影，《阿凡達：水之道》等商業大片競奪技術獎項
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第95屆奧斯卡今日也公布了10大類別的短名單入圍，包括紀錄長片、紀錄短片、國際電影、妝髮設計、原創配樂、原創歌曲、動畫短片、實境短片、音效和視覺效果。其中在國際電影方面聚集了來自世界各地的大師以及後起之秀，而幾部商業大片，如《阿凡達：水之道》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《捍衛戰士：獨行俠》等片也都有所斬獲。
第95屆奧斯卡頒獎典禮，即將於美國時間2023年3月12日在洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行，而美國影藝學院今（22）日也公布了10大類別的短名單入圍，包括紀錄長片、紀錄短片、國際電影、妝髮設計、原創配樂、原創歌曲、動畫短片、實境短片、音效和視覺效果。
這份短名單並非最終的正式入圍名單，此階段入圍投票期於12月16日結束，篩選出初步的「入圍短名單」，而後此份短名單的入圍電影，將進入第一階段的投票期，即明（2023）年的1月12日至17日，而主辦奧斯卡頒獎典禮的美國影藝學院，將在明年1月24日宣布最終提名名單。
攤開這份短名單，最受矚目的入圍類別，該屬最佳國際電影的項目，今年從來自92個國家和地區的電影，挑選15部國際長片晉級。入圍片單不乏多個國際影展已經得獎的大師級作品，包含今年於坎城影展拿下最佳導演，韓國名導朴贊郁的《分手的決心》；坎城影展評審團大獎，來自比利時盧卡斯東特（Lukas Dhont）的《親密》；波蘭名導傑西史柯林摩斯基（Jerzy Skolimowski）獲得坎城影展評審團獎的《如果驢知道》。
而離開坎城，看向威尼斯影展，墨西哥三傑之一，兩屆奧斯卡最佳導演得主，阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）於威尼斯影展首映的《中有，部分真實的偽記事》；法國名導愛麗絲迪歐普（Alice Diop）於威尼斯影展獲得評審團大獎的《聖奧梅爾殺嬰案》，也都順利入選奧斯卡國際電影類別的15強短名單。
除了上述大師之外，當然也有新秀，包含愛爾蘭代表，柯姆巴瑞德（Colm Bairéad）入圍台北電影節國際新導演競賽的《夏日悄悄話》；奧地利代表，瑪利克洛澤（Marie Kreutzer）入圍今年坎城影展一種注目單元的《束縛》；巴基斯坦代表，賽姆薩迪克（Saim Sadiq）拿下坎城影展酷兒金棕櫚、一種注目單元評審團獎的《愛情美樂地》，值得一提的是，《愛情美樂地》也是巴基斯坦首部入圍最佳國際電影短名單的電影。
此外，是幾部商業大片的狀況。
近期上映便席捲各國票房冠軍的《阿凡達：水之道》，也入圍了音效、視覺效果、原創配樂、原創歌曲等4大類別的短名單；而漫威影業旗下備受矚目的英雄大片《黑豹2：瓦干達萬歲》也入圍了音效、妝髮設計、原創配樂、原創歌曲、視覺效果等5大類別的短名單，《阿凡達：水之道》與《黑豹2：瓦干達萬歲》兩部超級商業大片在此階段可說不分軒輊。
至於今年度票房驚奇，湯姆克魯斯（Tom Cruise）的回春之作《捍衛戰士：獨行俠》則是入圍了音效、視覺效果、原創歌曲等3大類別的短名單，值得一提的是，《捍衛戰士：獨行俠》的原創歌曲〈Hold My Hand》是由女神卡卡（Lady Gaga）演唱，也被各界看好能夠順利入圍最終提名名單。
第95屆奧斯卡短名單完整提名名單請點此。
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核稿編輯：翁世航
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