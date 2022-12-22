【2022熱門關鍵字回顧】三月：大停電、大地震、大S再婚都破百萬搜尋

現在的生活中，我們幾乎每日都會利用Google搜尋，尋找獲得生活當下的大小事件資訊。所以，我們也能從每天的熱門搜尋字中，一窺大多數人每日所關注的事物，以下讓我們用Google每日熱門搜尋字，回顧2022年三月大家都在關心什麼事吧。

上圖是2022年三月每日搜尋熱度最高的關鍵字，在這個月出現兩次超過200萬以上搜尋量的事件，分別是303大停電跟323花蓮外海大地震。

303大停電因為興達發電廠發生事故，使得電網瞬間減少3分之1的供電能力，去（2021）年5月大停電也是與興達發電廠有關。

303大停電後，台電董事長、總經理相繼請辭，而經濟部長王美花則是自請處分。根據行政院的「303停電事故檢討報告」，這次停電是因為人員操作不當，以及系統韌性不足造成。

323花蓮外海大地震，發生在3月23日凌晨，規模達到6.6，台東出現震度6弱級，花蓮震度5級，也使得花東地區部分道路橋樑受損。全台各地也能感受到2-4級的震度。

Photo Credit: 截圖自大S、具俊曄

這個月8號，韓團酷龍成員具俊曄在IG上貼文，發布他將與大S結婚，並透露他在大S離婚後，透過20年前留下的手機號碼主動聯繫，以及之後再次交往與求婚的故事。這段浪漫故事，使得大S成為本日最熱門搜尋，而且搜尋量破百萬。

本月還有其他名人成為每日熱搜，包含威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑頒獎人、顧寶明過世（3/19第二高搜尋）、孫藝珍與玄彬婚禮、和碩前副總蔡進國登山失聯、謝忻寫真照外洩、台語歌手葉勝欽過世、中國男星許魏洲結婚、 YouTuber眾量級傳出分手、台北市議員林穎孟與嘉義市議員戴寧遭控詐領公費助理費等等。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣的Omicron疫情在本月仍持續延燒，如疫情與高雄確診等字詞仍有上榜。金融方面，美國聯準會升息的消息，也受到矚目。社會事件方面，家樂福的楊梅物流倉庫大火與台中市興中街6死火災，都被大家關注。

其他月份回顧

一月、二月、三月、四月（即將上線）、五月（即將上線）、六月（即將上線）、七月（即將上線）、八月（即將上線）、九月（即將上線）、十月（即將上線）、十一月（即將上線）、十二月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範