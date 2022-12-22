【2022熱門關鍵字回顧】三月：大停電、大地震、大S再婚都破百萬搜尋
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【2022三月熱搜回顧】2022年即將結束，讓我們用Google每日熱門關鍵字回顧三月的重大事件。三月發生大停電、大地震、大S再婚，這三個搜尋量破百萬的事件。威爾史密斯也是在本月，在奧斯卡頒獎典禮上，揮出那令眾人驚訝的一巴掌...
現在的生活中，我們幾乎每日都會利用Google搜尋，尋找獲得生活當下的大小事件資訊。所以，我們也能從每天的熱門搜尋字中，一窺大多數人每日所關注的事物，以下讓我們用Google每日熱門搜尋字，回顧2022年三月大家都在關心什麼事吧。
上圖是2022年三月每日搜尋熱度最高的關鍵字，在這個月出現兩次超過200萬以上搜尋量的事件，分別是303大停電跟323花蓮外海大地震。
303大停電因為興達發電廠發生事故，使得電網瞬間減少3分之1的供電能力，去（2021）年5月大停電也是與興達發電廠有關。
303大停電後，台電董事長、總經理相繼請辭，而經濟部長王美花則是自請處分。根據行政院的「303停電事故檢討報告」，這次停電是因為人員操作不當，以及系統韌性不足造成。
323花蓮外海大地震，發生在3月23日凌晨，規模達到6.6，台東出現震度6弱級，花蓮震度5級，也使得花東地區部分道路橋樑受損。全台各地也能感受到2-4級的震度。
這個月8號，韓團酷龍成員具俊曄在IG上貼文，發布他將與大S結婚，並透露他在大S離婚後，透過20年前留下的手機號碼主動聯繫，以及之後再次交往與求婚的故事。這段浪漫故事，使得大S成為本日最熱門搜尋，而且搜尋量破百萬。
本月還有其他名人成為每日熱搜，包含威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上掌摑頒獎人、顧寶明過世（3/19第二高搜尋）、孫藝珍與玄彬婚禮、和碩前副總蔡進國登山失聯、謝忻寫真照外洩、台語歌手葉勝欽過世、中國男星許魏洲結婚、 YouTuber眾量級傳出分手、台北市議員林穎孟與嘉義市議員戴寧遭控詐領公費助理費等等。
台灣的Omicron疫情在本月仍持續延燒，如疫情與高雄確診等字詞仍有上榜。金融方面，美國聯準會升息的消息，也受到矚目。社會事件方面，家樂福的楊梅物流倉庫大火與台中市興中街6死火災，都被大家關注。
其他月份回顧
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本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8