【關鍵專訪】專家解讀「核融合」突破：離商轉發電還有多遠？可能出現比核彈更可怕的武器嗎？

在紛紛擾擾的2022年即將過去之際，美國能源部於12月13日宣布一個令人振奮的好消息：科學家在核融合研究方面取得「重大科學突破」，首度在核融合反應達成「產出的能量遠高於引發反應所使用能量」，這項研究結果未來將有助發展潔淨能源。

然而對相關領域不熟悉的大眾來說，看完新聞似乎又產生更多的問題。《關鍵評論網》採訪國立成功大學太空與電漿科學研究所的張博宇副教授，為一些新聞之外的延伸問題做出回答與釋疑。

對於還不清楚美國能源部公布消息細節的讀者，建議可以先看過這篇新聞再繼續往下閱讀：〈美國核融合研究重大突破：取之不盡零碳排終極能源，但蓋發電廠還得再等等〉。

一、核融合技術的發電廠大致上和核分裂發電哪裡不一樣？為什麼它可以達到低核災風險、低核廢料等優點？

在回答這個問題前，需要先了解核融合與核分裂兩者基礎上的差異。核分裂反應是用中子去撞不穩定的原子核，當中會不斷釋放中子引發進一步的原子核分裂反應，即產生連鎖反應；過程中原子會自動衰變，所以會不斷有能量產出。核融合則是以極高的溫度、壓力將兩個原子核擠壓在一起，迫使其融合，當中損失的質量會轉變為能量產出。

張博宇解釋：「先講核災的部分。核融合既然這麼難實現，反過來便代表說你要讓它停下來其實是容易的。只要讓它反應的條件不見之後，它馬上就停止了。假設真的不幸發生爆炸，它一脫離讓它反應的條件反應就會停止了。」

此外，核分裂在連鎖反應當中輻射會一直跑出來，而若意外產生輻射汙染，除非把汙染物去除，否則污染會一直都在。核融合若使用氚作為原料，其半衰期約為12年，若因意外造成氚釋出到環境中，其輻射劑量大約1、200年後會消失，這對於人類來講就是有限的，不是無限長的時間。而核融合在反應過程中所產生的中子雖然也有輻射，但和其原料相比相對較低，因此被稱做低階的幅射廢料。

二、有評論稱本次實驗的「總輸入能量」還是遠高於「雷射光發出的能量」？媒體對結果的報導是否過分樂觀？

在美國能源部的相關新聞佔據版面後，有評論者表示：

細看這則新聞，我們會發現所謂的「輸入能量」，指的是實驗中用來激發核融合反應的雷射光的能量。但是在使用電能產生雷射光的過程中，會有大量的能量耗損。也就是說，其實這個實驗的「總輸入能量」遠高於「雷射光發出的能量」。 然後所謂的「輸出能量」，基本上是核融合所產生的中子跟氦原子的動能。而要將這個動能轉化為熱能，再將熱能轉化成電能，又會有大量的耗損。也就是說，如果將這個實驗中所產生的熱能轉化成電能，那「實際輸出電能」又會遠低於「輸出的熱能」。 也就是說，這個實驗的「總輸入能量」還是高於「總輸出能量」，而且，這個「總輸出能量」還沒有轉化為電能。

當中論述的觀點是否正確？本次總輸入能量仍然比輸出的總能量大嗎？對此張博宇表示，文中論述「原則上是正確的」。

張博宇說，這次的成果屬於重大突破，但是離真正要拿來發電還有很長的距離。目前做到是說雷射射進去靶材，之後輸出的能量比原射入的雷射能量還要多，未來是否還能提升更多產能，並在雷射擊出這塊效率提升，好讓最原始使用的能量（用電能產生雷射光）使用再降低，最後才來達成最終的目標──產出的總能量大於最原始消耗的能量。

不過這次美國能源部所使用的「國家點火設施」（NIF）是1997年開始建造的，「所以它並沒有用到最新的雷射技術」，張博宇說，隨著過去這段時間雷射技術的研究進展，雷射產生效率這塊還有可以更優化的空間。

那麼媒體與大眾對本次的消息是否過分樂觀？張博宇說：「要看你怎麼定義樂觀。假如你說這次的發表後5年內核融合就能併入電網，這件事情我不認為會發生。」

然而眼光放遠的話，相關技術的進展其實是樂觀的。核融合技術有一個點火參數，用來描述核融合的環境是否已經達到可以產生能量的條件。點火參數在過去4、50年的進步幅度，與半導體的摩爾定律一樣，呈現指數成長。

「我覺得在現在這個時間點，說未來30年會產生核融合，是蠻有機會的。」張博宇認為，這次美國能源部發表的成果是很重要的里程碑，讓核融合技術產能不再只是科學家的預測。「以這個角度來看（對核融合拿來發電）我覺得是樂觀的。」

三、後續想將核融合用來發電，相關技術還會遇到什麼樣的挑戰？

張博宇解釋，目前核融合技術分為「磁場控制核融合」與「慣性控制核融合」兩大類。若以本次美國勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）所採用的「慣性控制核融合」來說，挑戰來源可能出自引擎頻率要加高，想達到這樣目的會遇到的挑戰，包括：雷射系統是否能這樣高頻率的去重複使用、靶材是否能快速放到它該放的位置、能量產出後如何去蒐集？

此外，目前核融合使用的反應原子是氘加氚，「氘沒問題，但氚的產能相對是比較少的。因為氚其實並不存於自然界，而是要自核分裂電廠去取。」因此如何確保氚的量足夠也是需要研究的部分。「而氘加氚反應後，能量其實是以中子的方式跑出來，你要怎麼把中子轉換成電能？這也會是一個挑戰。」

四、美台皆曾有學生製出核融合反應爐，後者並提及「 人類做不出來的叫做『商轉核融合發電』」，請問這次美國的進展，已經突破相關限制了嗎？

美國曾有中學生在自家後院製出核融合反應爐，2014年時台灣也曾有大學生陳國益用五金行零件加上自製材料，製作出一個核融合反應爐。

張博宇表示，若單純說核融合反應，這件事其實不難。當時陳國益曾提及目前人類做不出來的叫做「商轉核融合發電」。對此張博宇解釋道，核融合技術應用於發電會有以下階段：

Step.1 產能：產生的總能量要比丟進去的總能量還多。

Step.2 商轉：雖然產生能量，但其經濟效益是否足夠？若是需要經費大到一個國家無法負擔也不行，是否比其他產能方式還便宜？抑或在來源、控制上較不受限制？要有足夠的商業價值，才能在市場上被接受。

張博宇說，以此次美國的研發進展來說，大約是在Step. 0.5，因為其實真正來說不算有產生能量，我們只知道說把能量丟到特定環境時會讓能量多出來，但是要把能量丟到那個環境，其實卻用了更多能量。（詳見上文第二點）「這個比例我們叫增益值，通常我們會要求至少要有5倍以上。這就是為什麼人類目前離核融合應用於發電的進程，約在Step 0.5、甚至0.1而已。」

也就是說，即使美國這次的研究很有進展，但離商轉還是有段距離。

五、核融合技術大進展，除了用在發電，是否還有其他領域可以受惠？可能因此出現比核彈更可怕的武器嗎？

核融合技術的發展，也可應用於星際旅行上，即為核融合推進。「上太空使用的火箭是利用反作用力，反作用力可以透過燃燒熱能或是電漿的原理產生。」張博宇表示，若以後者來說，需要的便是能持續產出的發電來源，當中之一便是核融合。目前美國國家航空暨太空總署（NASA）已有團隊嘗試將核融合技術放在太空船上。