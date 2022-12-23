義務役還在掃地、出公差，學者：相關配套若無，就算兵役延長仍會失敗

我國兵役擬從現行4個月延長為1年，國防部可能將於年底前公告，2024年1月實施，近期引發不少討論。經濟民主連合智庫、黑熊學院與沃草今（23）日合辦「兵役改革與全民國防論壇」，針對兵役延長、兵役內容改善、因應新型戰爭等面向進行討論。

台灣公民陣線活動部主任羅宜指出，中共今年召開的二十大，習近平再次提到2027年建軍百年目標，要加快把軍隊建成世界一流的軍隊，全面建設社會主義現代化國家戰略的要求，對台灣的威脅明顯增加，美國國防部報告也提及，中共若達成2027年建軍目標，攻台可能性大增。

羅宜指出，台灣兵役有延長的必要，目前國防部常備部隊正式軍職編制計18萬8000員；不過根據國防部2021年新聞稿，實際人數為16萬9200人，編制員額與實際員額之間有2-3萬人的短差，後備總人數231萬人中，退伍8年內人數為76萬人、每年教召人數為26萬人，與規模龐大的中國人民解放軍相比，仍有很大的努力空間（中國解放軍總兵力約200萬人，分為五大戰區，與台灣當面的東部戰區與南部戰區，總兵力約為70-80萬人）。

羅宜表示，共軍的火力打擊範圍幾乎涵蓋台灣全島，也可以透過直升機或重型運輸機快速投送，目前國軍的後備部隊編制、訓練與戰爭實況相去甚遠。他指出，國軍目前除了維持機動打擊部隊外，並無足夠的灘岸守備、城鎮守備、與關鍵基礎設施守備的常備兵力，平常基礎幹部只有每個營約百餘人，必須後備動員擴充才有足夠的灘岸守備兵力。又常備部隊集中海空軍、飛彈、裝甲、機步、陸航與憲兵等部隊，負責第一線海岸守備者皆為負責新訓任務的後備部隊。

賴中強：兵役內容如不改善，兵役延長仍會失敗

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，經民連絕對贊成義務役延長一年，也絕對支持盡快在今年底就公告，2024年生效，但對於相關配套、如何服役等，仍有需要做更仔細的討論。但他強調，即使各界對服役方式有不同意見，不該影響應該在今年底公告。

賴中強指出，義務役應延長一年，於2024年生效，他說執政黨地方選舉敗選，不應該被視為台灣人民放棄抵抗中國的意志，如果因為敗選而延後或放棄原本決定的義務役延長，會給國際社會傳遞一個錯誤訊息，台灣人不願意保衛自己國家，這是相當負面、嚴重的事情。

不過賴中強也說，如果兵役內容不改善，即使兵役延長仍會失敗，他說台灣多數成年男性都有1-2年兵役的經驗，但經驗並不完全正面，服役期間多為出公差、打掃等比較邊緣的任務，甚至新訓之後就不再打靶，專長能力比較生疏。

他建議，台灣本島縱深防衛作戰所需的大量步槍兵的專長訓練其實不需要一年，不如訓練到一個階段後就讓他退伍，剩下6-8個月或許可以學瑞士，每年「分期付款」回來當兵2-3個禮拜，到水庫、電廠、城鎮未來要守備的地點學習防護；或者參考波蘭國土防衛部隊的作法，軍事訓練役4-6個月後，剩餘役期可分1-2次服畢，利用平常下班時間或假日當兵，可以兼顧全職或兼職工作。

不過台灣智庫諮詢委員賴怡忠指出，分期付款式的義務役會牽涉到一個問題，步槍兵要變成作戰兵，不只是專長訓練，也要在部隊裡和同僚合作，需要時間，有辦法在一年2個禮拜分期付款訓練完嗎？

賴怡忠表示，兵役延長一年，台灣現在募兵制是作戰主力，義務役到時候的訓練要擔任什麼任務？是需要思考的。畢竟和職業軍人不同。他說正規軍本來就有兵力規劃，但我們如果把後備訓練當成正規補充兵，訓練強度和一天到晚接受正規訓練的有差異，這樣後備役的訓練目的是什麼？

賴中強則指出，延長的義務役不應該拿來替代原為志願役的專業常備部隊，海空軍武器與陸軍裝甲車等重型武器的操作，需要相當時日的訓練，延長一年的義務役應負責需要大量人力的灘岸守備、城鎮守備以及關鍵基礎設施守備。

中共大量發展無人機、新型武器，台灣未來戰場在城鎮

黑熊學院執行長何澄輝指出，「仗要怎麼打，部隊就要怎麼訓練」，他說台灣與烏克蘭戰爭環境非常不同，不可能依樣畫葫蘆將波蘭、烏克蘭的國土防禦部隊移植到台灣。

何澄輝說，台灣大部分的城鎮、人口集中在西海岸，從北到南有綿長的城鎮帶，作戰最有可能的是少數登陸或機降、空降的滲透，進行的會是城鎮之間小部隊的作戰。他引述波蘭在2016年成立國土防衛軍的原因是意識到少數特種部隊對城鎮地帶的攻擊將是最大挑戰，針對這樣進攻態勢成立部隊抵禦。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，無論是國土防衛軍還是後備動員，都是為強化國防，國軍後備制度已經行之有年，但是否有全面落實，坦言自己「可能兵科特別，退伍後從來沒有被教召過」，後備動員的制度是支持，退伍後如何維持兵源、持續作為未來戰力的後備基礎，是強化國防一個重要議題。

舒孝煌說，中國大量發展直升機、無人機，結合AI人工智慧在新型武器上，也建了很多沿海機場，這些新的科技、新的作戰平台，對我方未來作戰研擬有什麼意義？是需要思考和規劃的。

舒孝煌也建議，國外經驗未必能完全移植，但美國現役部隊與國民兵、後備部隊已經被提升到同樣有作戰能力，我們未來與美國國民兵可能有強化交流的機會，可以參考他們的經驗，但交流不僅只是在年輕的士兵間交流，高階的將領也應該要有交流機會，新的作戰概念從上到下都要熟悉。

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核稿編輯：楊士範