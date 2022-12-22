「小三通」春節專案1/7起實施：金馬民眾、陸配可專案申請航班返鄉，尚不開放台商中轉
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行政院今（22）日公布金馬地區民眾春節交通專案，金馬地區民眾及陸配在春節前後兩週，可以採專案申請方式，向交通部航港局申請航班。
行政院今（22）日公布金馬地區民眾春節交通專案，金馬地區民眾及陸配在春節前後兩週，可以採專案申請方式，向交通部航港局申請航班。至於為何小三通還不開放台商中轉，除了時機的問題外，指揮中心指揮官王必勝指出，金馬都只有一間醫院，外加的負擔可能造成嚴重衝擊。
行政院發言人羅秉成今日在院會後記者會上表示，行政院長蘇貞昌在上週院會裁示，有關部會對金馬民眾返鄉需求，應給予協助。之後，陸委會會同交通部、衛福部及相關機關評估情勢，考量中國疫情嚴峻不透明，再加上金馬醫療量能有限，同時要尊重地方首長的意見與地方民意，提出金馬地區民眾春節交通專案，在明（2023）年農曆春節前後2週實施。
陸委會經濟處長葉凱萍在記者會上說明，專案的原則是在疫情有效控制的情況下，循序漸進推動小三通，以春節專案為試點，後續再來滾動檢討。同時，也要兼顧地方民眾，雖然是中央統籌規劃，執行上要地方協力。專案實施步驟及運作方式重點如下：
- 實施時間：春節前後2週（112年1月7日至112年2月6日）。
- 航班申請：採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。
- 搭乘旅客：以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。
- 邊境防檢疫措施：參照空運辦理，並由衛生福利部監督執行。
- 檢討機制：未來將視本專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。
葉凱萍表示，針對防檢疫的部分，邊境防檢疫措施會比照空運方式辦理，並且由衛福部做監督執行。陸委會指出，會藉由本專案的實施，作為啟動後續小三通客運復航及疫後有序交流的起點。
憂增加金馬醫療負擔，台商中轉尚不開放
至於為何小三通還不開放台商中轉，陸委會主委邱太三說明，原本今年初就有進行評估，要做清明節專案，但4月上海疫情封城、航班減量，7、8月中國軍演，兩岸情勢緊張，對方又不遵守經貿規則。直到9月，中共希望二十大以後再規劃，而近期疫情恢復還發生白紙運動，疫情也相當程度蔓延開來。
邱太三指出，小三通航線是船運，到碼頭後還要去機場，中間有好幾公里，可能於金門購買物品，不像一般的中轉會鎖在機場，金門地區的民眾不認為這樣的風險應該由他們承擔，因此就請指揮中心、衛福部作醫療量能評估。
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說明，日前指揮中心就金門、馬祖醫療量能、防疫量能進行了解，如果台商中轉有出現發燒、呼吸道症狀甚至確診，就會留置在金門，但金門負壓隔離病房只有4床、加護病房10床、專責病房23床，馬祖負壓隔離病房2床、加護病房1床、沒有專責病房，只要稍微增加就會造成嚴重的醫療和防疫負擔。金馬都只有一間醫院，本來是用來負責島上居民的醫療防疫，外加的負擔可能造成嚴重衝擊。
交通部次長祈文中指出，台商返台可以透過空運的方式，兩岸目前有4個航點，北京、上海浦東、成都跟廈門，目前雙向每週有29個航班，浦東單向飛台灣有16到24個航班，且陸方同意業者可以自行依照市場需求，單向由浦東飛往台灣。
祈文中說明，目前中國大陸往台的航班，除了1月12日、13日、14日、17日比較滿，其餘大致上還有空位，平均訂票率約3到6成，回去的訂位比較滿，有需求的民眾要提早規劃行程。
總統府發言人張惇涵下午則指出，後續會視疫情發展循序漸進恢復小三通，並希望透過春節專案，作為疫後兩岸人民之間健康有序交流的起點。
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核稿編輯：翁世航
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