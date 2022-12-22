震撼業界！記憶體大廠美光裁員5000人、高管降薪，取消年終獎金，至少12家台廠供應鏈受衝擊

全球記憶體大廠——美光（Micron Technology）受大環境不佳影響，宣布裁員10%、降高階主管薪資、取消年終獎金等，引起市場譁然。業內人士指出，台灣供應鏈包含南亞科、華邦電和旺宏在內共有12業者，預計也將受衝擊，而下波焦點則落在三星（Samsung）、海力士（SK Hynix）等大廠。

市況不佳，美光裁員10%、取消年終獎金

美光將裁員10%、降低高階主管薪資和取消年終獎金等開支，以應對電子產品需求大幅衰弱的危機。

美光執行長Sanjay Mehrotra指出，最近一季出現挑戰，這行業這處於13年以來「供需最不平衡」的陣痛期之中，而美光明（2022）年獲利將受到挑戰。

根據《CNBC》估算美國全球員工達4.8萬人，裁員人數至少4800至5000人，將有自願離職和強制遣散兩種方式。美光為了因應未來挑戰將進行組織改造費用為3000萬美元，其中包含減少產能、降低資本支出等。

美光同時公布2023年第1季財報預測，每股虧損0.04美元，營收為40.9億美元，雙雙低於市場預期的0.01美元及40.1億美元；而本季每股虧損62美分，營收為38億美元，也雙雙遜於分析師的預測。

美光開第一槍，三星、海力士成下波裁員焦點

記憶體和其他半導體產品差異很大，由於「產業替代性高」，競爭相當激烈。目前除了美光以外，主要的業者有三星、SK海力士，以及上南亞科技(Nanya)、力積電（PSMC）和長鑫存儲（CXMT）等。

研調機構集邦科技（TrendForce）調查顯示，早在去（2021）年第4季起消費性電子需求開始走弱，記憶體報價下跌，加上烏俄戰爭、高通膨和各地區防疫衝擊，讓產業庫存壓力由買方延伸至原廠。

美光產品主要分為存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND Flash）。集邦科技指出，NAND Flash市況相較DRAM更嚴峻，合約均價已跌至現金成本，逼近各原廠虧損邊緣，其中日本大廠鎧俠（Kioxia）自10月起減少NAND Flash產能利用率達30%。

本次記憶體產業裁員潮，由美光開第一槍，在全球供應鏈都在發酵。

台灣共有12家記憶體業者，將成為重災區

就台灣業者而言，記憶體產業分為顆粒製造以及模組廠。據證交所公開資訊顯示，台灣的製造廠，包含：南亞科、華邦電和旺宏。模組廠則有，如鈺創、宜鼎、宇瞻、至上、群聯、威剛、廣穎、晶豪科和創見等，合計達12家業者。

記憶體業內人士David解釋，DRAM製造業進入障礙高，退出成本也高，假設有業者想要退出，先前的鉅額投資會付之一炬，讓業者非到最後關頭，否則絕不輕易退出，形成產業常有靠補助苦撐，惡性殺價競爭下，毛利率日益趨於低落的情況。

他還說，記憶體是標準的景氣循環產業，報價長期趨勢下降，每當終端需求熱絡時，業者往往因為超額利潤，大幅擴充產能；當景氣衰退時，又會大幅度減少投資，一般而言週期落在15至18個月，造成供給彈性小、景氣變化大的特性。

目前記憶體產業，最大使用的終端事筆電、手機等消費市場，它們衰退也會記憶體也會跟著下挫。

David指出，台灣記憶體產業相較於國外，無論是市占率、技術還是落後，在國外大廠和整體大環境的衝擊下，預計數月內記憶體中下游的台灣業者是重災區，預計會有相關的因應措施。

最後，集邦科技預測，2023年NAND Flash供過於求比例，約為5.6%。原因在於更多NAND Flash供應商在虧損考量加入「減產」行列，因此庫存壓力可望在2023年第2季有所緩解，而價格跌幅預計在2023年下半年出現收斂。

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核稿編輯：翁世航