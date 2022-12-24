《我的威士忌生活提案》：鑑賞威士忌的三個步驟＆如何使用威士忌香氣輪盤？

作者：米凱勒．奇多（Mickaël Guidot）

繪者：亞尼斯．瓦盧西克斯（Yannis Varoutsikos）

鑑賞威士忌的三個步驟

Photo Credit: 三采出版

所需工具

ISO標準杯一個

威士忌20毫升

地點

找一個讓你感覺舒服的地方，不要太熱，不要太冷，也沒有太多令人分心的吵雜聲音，讓你可以非常安逸地窩在那。就位了嗎？讓我們開始吧！

技巧

要開始品酒的時候，再將威士忌倒入杯子裡。若太早倒酒，很難捕捉最容易揮發的輕盈香味。有些人會在倒了酒的杯子上蓋一個罩子，視覺效果十足，但實際作用有限。

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用眼睛觀察

色澤

與威士忌的第一次接觸一定是透過雙眼，但不要完全相信它的色澤。色澤取決於木桶熟成的過程（剛從蒸餾器出來的酒液是透明無色的），然而事實上有很大一部分是裝瓶時添加了染色物質，這已成了市場行銷的必要之惡。

用鼻子嗅聞

將杯子拿到離鼻子約十公分距離的地方，並稍微傾斜杯子，就能聞到威士忌的前味。此時進入鼻腔的是最容易揮發的果香或花香。

第一步

威士忌的酒精度高，若直接將鼻子伸進酒杯聞香， 你的嗅覺很可能會麻痺，影響接下來的品酒。

將酒杯拿在面前，距離鼻子約四十公分處，輕輕搖晃酒杯讓香氣上升。慢慢搖，別著急。然後緩緩靠近酒杯，直到能聞到第一陣香氣為止。接下來你就可以盡情寵溺你的鼻子，因為前味就只會聞到這麼一次！

等酒精稍為散去後，將鼻子伸進酒杯，靠近杯壁上緣的地方，接收威士忌最主要的香氣， 通常充滿木頭與香料芳香。

第二步

以指尖操控酒杯， 使其呈水平狀態並輕輕旋轉，讓杯壁均勻沾上威士忌。將酒杯持續保持水平，鼻子靠近酒杯口，從杯緣下方往上方聞香。下方是香料、泥土與麥芽香，越往上則是越容易揮發的水果與花香。

第三步

繼續將酒杯維持水平， 從側邊靠近鼻子，嗅聞杯子外表靠近中間的地方。最難以捕捉的細緻香氣會從這裡散發出來。第一次做出這種舉動時， 肯定會讓人瞠目結舌， 還可能被當成瘋子。不過最後你的朋友一定會感激涕零， 謝謝你傳授他們這個驚世絕技。

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用嘴巴品味

聞香的時候一定讓你直嚥饞涎，恨不得馬上大口灌下香醇的威士忌。千萬別心急，以免搞砸品酒，最後一無所獲。

入口

輕啜一小口威士忌，讓酒液流轉舌頭與口腔的每一個味蕾。你可以在做這個動作的同時試著開口說話。舌頭在此時扮演極其重要的角色，因為舌尖、舌上或舌後的味蕾對酒液的感受截然不同。

鼻後嗅覺

當口中的威士忌流入喉嚨，會產生「鼻後嗅覺」，表示香氣從口腔後方進入鼻腔。吞下威士忌的同時，把酒杯放在鼻前聞香，你會察覺威士忌的香氣略微不同。是不是很神奇！

酒香餘韻

最後你應該注意回甘餘韻，就是當你嚥下威士忌後，仍能藉由口腔中殘留的餘味繼續回味威士忌的香醇風味。某些威士忌能夠回味的時間很長，有些很短，我們可依此鑑定威士忌的餘韻。

什麼時候兌水？

用鼻子和嘴巴體驗過純粹的威士忌之後，在杯中加幾滴水，然後重複聞香與入口的步驟。某些原本難以捕捉或非常輕微的香氣會在鼻腔與口腔爆發開來。你可以持續加水，重複幾次上述步驟，直到找出最完整豐富的香氣。要當心別加太多水，反而把威士忌溺死了。

如果你無法再分辨任何香氣，最好去透透氣或喝口冰水，再重新開始品酒。

總之，別忘了在品嚐兩種不同口感威士忌的空檔，喝水清除味蕾上頭的餘味。

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唾腺的角色

嗅聞威士忌或喝下第一口威士忌時，你的口腔內會不自覺地產生唾液嗎？不要緊張，這很正常， 而且會讓你的威士忌喝起來更加美味。酒精與唾液混和之後，會轉化為糖，讓威士忌品嚐起來更為圓潤順口。

品酒時要把威士忌吐掉嗎？

答案眾說紛紜，有人說酒沒入喉無法完整品出威士忌的風味。唯一可以確定的是，你想怎麼做就怎麼做吧！如果你選擇把酒吞下去，記得不要一下品嚐太多瓶威士忌，以免還沒到品酒的尾聲你已不支倒地。

威士忌的千滋百味

威士忌的滋味具有和諧與衝突並存的魅力。味蕾能辨認而且已被歸類的威士忌滋味超過百種，其香氣的豐富程度在酒類飲料中算是名列前茅。

將氣味歸類

目前尚無公認的氣味索引可供參考，能被清楚測量跟定義的原始氣味也不存在。因為氣味跟物品一樣，可以被感受、學習、記憶，也可以跟另一種感官結合，例如影像或聲音，甚至情感和回憶。再加上文化之間的差異，氣味的歸類著實是個令人想破頭的難題。

從神經科學來看，嗅覺訊號與視覺和聽覺不同，是唯一從神經末梢直通大腦邊緣的感官訊號，但也因此在細節的處理與辨別上需要多一些時間。

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由英國酒商帝亞吉歐（Diageo）所設計的威士忌風味圖表。

這份圖表猶如指南針，幫助我們在威士忌的香氣叢林中找出方向。

威士忌香氣輪盤

威士忌有超過一百多種香氣，實在令人無所適從。幸好，蘇格蘭眾家威士忌品牌決定共同繪製一張參考圖，由蘇格蘭威士忌研究機構（Scotch Whisky Research Institute）擔負此重責大任。1978年，由兩位調酒師與兩位化學家聯手，在一年後完成了第一代威士忌香氣輪盤。

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如何使用香氣輪盤？

輪盤由三個圓圈組成，分別為初級、二級與三級酒香。最簡單的使用方式是從最外圈的圓盤開始，找出與你杯中威士忌相對應的香氣，再層層往中間對照。另外還有兩個香氣輪盤，是2000年後繪製的版本；其中一個輪盤有十種前味，同樣以圖表的格式呈現，並將威士忌的酒精度分成三個等級。如此用心良苦，都是為了在品酒的領域能進一步！