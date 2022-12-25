TNL+ 2022/12/25,
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後疫情時代的峇里島：蕭條隨國門重開而消逝，繁華隨烏俄戰爭而重現

後疫情時代的峇里島：蕭條隨國門重開而消逝，繁華隨烏俄戰爭而重現
圖為峇里島的G20峰會布條與西方遊客。照片攝於2022年11月11日。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

當2020年初印尼實行國門閉關後，疫情的衝擊讓往日不分淡旺季的峇里島經濟陷入蕭條，有的靠借貸來蓋別墅賺觀光財的島民，因無力還貸，而不得不低價拋售未完成的房子。 不過，隨者印尼在今年4月放寬入境政策，幾乎沒有過渡期的情況下，峇里島又恢復了繁華，而且更湧現俄羅斯旅客，顯然是為躲避戰爭的徵召而在此長住。

在印尼待久了，驀然回首才驚覺，疫情就是一個國際玩笑。眾人從驚恐萬狀的隔離到怡然自得的共存，但無可厚非的是，世界經濟運轉模式和人們消費模式，早已截然不同。

從2020年4月，印尼首宗疫情個案，印尼國境逐步關閉。隨著疫情升溫，連印尼國內跨島移動都變得困難重重。

峇里島的經濟命脈，完全依附在源源不絕的國際遊客身上。但不幸的是，印尼的國境開放政策，卻受到疫情嚴峻程度牽動，也與防疫標準門檻環環相扣。

整個疫情期間，峇里島的經濟血脈無法循環流動，只能僥倖在每一次稍微鬆動一點的國內運輸政策下，苟延殘喘靠一波又一波雅加達貴婦們，逃離困獸疫情已久的都市，徹徹底底血拼一番來刺激峇里島經濟。但與之相較，這個小島昔日風華足以容納600萬遊客人口，僅靠這些零零碎碎的國內遊客消費，真的是杯水車薪的收入。

疫情期間，峇里島的物價和房價一直低迷不振，沒有人能預估昔日榮光何日歸來。最受打擊的，莫過於那些砸了重金投資峇里島的外國商人們，以及貸款無數卻無力還貸的峇里島島民們。

說起印尼貸款，這真的是一個「坑」。大抵是印尼貨幣不穩定，即便存款利息高達近0.7%的年利率，但貨幣貶值速度遠快於利息收入帶來的紅利。是在印尼存定存，還是存外幣黃金，我的經驗讓我毫不猶豫選擇後者。

與之對應的則是印尼的高利息貸款，我有很多島民朋友為了能快速通過貸款審核機制獲取小額貸款融資，紛紛找上當地的小銀行。一旦通過審核，往往只需要5-7個工作日，錢就入帳了。申請簡單、審核極快、錢也一次到位，但驚人的是，貸款利息月付高達1.7%。要是沒有按時繳交利息，這筆呆帳就會如滾雪球般變得不可預估。

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