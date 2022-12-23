為何被視為民風保守的馬來西亞，至今未有成人內容創作者被逮捕？

隨著傳播科技的發展與社交媒體的盛行，拍攝、製作與傳播與影視作品的權力，從財雄勢大的媒體相關企業機構，逐步轉移到了普羅百姓的手上，開啓了自媒體時代。同時間，諸如SWAG、 OnlyFans等成人網路平臺也開始盛行，讓拍攝大尺度乃至情色内容的創作者也備受關注。

今年10月，新加坡成人内容創作者 Titus Low因爲違反警方命令，持續在知名成人平臺OnlyFans上散播威脅或色情内容，被新加坡法庭判處罰款新幣3000元（約新台幣68124元），成爲新加坡第一名被定罪的成人内容創作者。事實上，與新加坡一水之隔的馬來西亞，也有著不少依靠OnlyFans打響知名度的成人内容創作者，如馬來西亞的知成人内容創作者Ms Puiyi（蕭佩兒），她曾在接受媒體訪問時坦言，當初是因爲自己的裸照外泄，因爲不堪被威脅與騷擾才決定走上這條路，並以此發展出自己的事業，甚至成爲美國成人雜誌PENTHOUSE的封面人物。最近宣布將轉型為DJ的Ms Puiyi，還被來自台灣的SWAG重金禮聘拍攝了「引退之作」。

接下來，本文將通過解析馬來西亞相關法令與判例，來探討這類型創作者的法律責任。

沒人報案就沒去抓就代表沒事？

在馬來西亞，雖然偶有網民因爲上傳或發佈不當言論或内容到網路上而被提告，但是至今仍然沒有成人内容創作者遭到法律的對付。然而，這就代表馬來西亞法律無法有效管制或對付他們嗎？其實不然。

在管制色情内容的傳播方面，馬來西亞主要的相關法條為《刑事法典》的第292（A）條文。該條文説明，任何售賣、租賃、散播、公開展示任何色情書刊、冊子、圖畫或文件的人，一旦罪成，將被監禁最多3年或罰款或兩者兼施。第292（C）條文則是針對參與或從相關活動中賺取利益的人，刑罰同上。

雖然乍看之下，這些條文視乎只是針對現實中的色情内容載體，比如色情書刊等等，但在《刑事法典》的第29條也有闡明，「文件」一詞也包括任何的影音作品（visual recording and sound recording）。因此在法律書面上，在網路平臺上載色情内容並透過訂閲制來賺錢的話，不僅創作者本人會因此負上法律責任，就連創作團隊（比如攝影師、剪輯師等等）也可能會在第292（C）條文下遭到提控。

此外，馬來西亞《2002年影片審查法令》第5條也説明，不得收藏、散播、展示、生產、販售任何色情影片。一旦罪成，將被罰款最少一萬令吉但不超過5萬令吉（約新台幣34.7萬元），或監禁不超過5年或兩者兼施。