中國電動車大廠蔚來汽車客戶個資遭竊，遭駭客勒索225萬美元等額比特幣，打擊引以為傲的用戶體驗

半夜要修車找不到修車廠，可以找聯絡專屬的「汽車社群」，這是中國電動車大廠——蔚來（NIO）引以為傲的「社群用戶體驗」。不過，這個用戶體驗出了大問題。蔚來於20日發佈公告指出，2021年8月前社群個資外洩，每一個用戶資料遭駭客標上價格出售，近日再被勒索達225萬美元（新台幣7000萬）等價值比特幣。

蔚來汽車客戶資料遭竊，被勒索225萬美元等價值比特幣

蔚來表示，今（2022）年12月20日，公司得知2021年8月之前部分中國用戶訊息及車輛銷售數據在網上被第三方違法出售，對公司造成重大影響。

根據中國網站流傳圖片顯示，駭客獲取蔚來大量數據後，列出其客戶數據、訂單、用戶和企業代表聯繫人資料、車主身份證、客戶地址，還有車主親密關係、車主貸款等極隱私資料，這些數據被坐地起價，均以比特幣為單位。

蔚來首席信息安全科學家盧龍於20日在蔚來官方社群發布公告，對方聲稱擁有蔚來內部數據，並威脅洩露數據，勒索225萬美元等額比特幣。蔚來在聲明中強調：「在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組，進行調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告此事件。」

蔚來創辦人李斌同日於深夜發表聲明指出：「非常抱歉發生這樣的事。保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。」

蔚來創辦人李斌創建汽車社群，反成為駭客頭號目標

事實上，蔚來相當重視「汽車社群」。

創辦人李斌接受德國媒體《Automobilwoche》採訪時表示，蔚來不僅能重新定義電動汽車市場，還可以重新定義技術和能源市場。他強調，蔚來擁有許多優勢，像是「創建用戶社群」的理念，例如不少蔚來車主在凌晨，車輛出現故障時，在群裡有求必應，並得到快速的解決。

蔚來汽車選擇放棄掉製造，並把重點致力於用戶服務。

李斌說：「現在的汽車公司，其實不對用戶體驗負責，把車生產出來以後，就把用戶從此就被扔進了汪洋大海，就給到4S店，你自己要做做所有的事情，你自己車壞了要找4S店，你自己要去找保險公司。」

他強調：「自己要去找加油站，你自己要做很多你並不擅長的事情，而且很煩，又耗錢，耗時間。那這是不對的，這是一百多年前形成的規矩。假如改變了這種「用戶體驗」，又有誰不願意購買蔚來？」

李斌指出，首任車主還享有終身品保、免費道路救援和免費互聯網服務這3項終身權益。不過，這些用戶社群卻成為資安漏洞，過去的蔚來引以為傲的汽車社群優點，現在反成為一大問題。

蔚來「汽車社群」模式失靈，比亞迪、零跑汽車崛起

本來蔚來是中國的電動車公司，成立於2014年11月，他們首先在中國推出換電技術、電池租用服務（BaaS），以及自研的自動駕駛技術，還有自動駕駛訂閱服務（ADaaS），是中國新能源產業的明日之星。

目前蔚來已經推出車款，包含至少6台電動旗艦SUV ES8、5台中大型電動SUV ES7，以及5台高階電動轎跑SUV EC6等，在中國市場銷量名列前茅，並且和小鵬汽車和理想汽車等大廠輪流坐莊，市場合稱他們為「蔚小理」。

不過，受到供應鏈緊張、晶片短缺問題影響，「蔚小理」的銷量均出現下滑。蔚藍官方資訊顯示，7月交付新車僅10052輛，月減22.4%；反觀，中國比亞迪（BYD）、零跑汽車的銷量開始崛起。而本次駭客事件，也將打擊蔚來引以為傲的用戶體驗。

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核稿編輯：翁世航