札幌申辦冬奧深陷貪腐醜聞，日本體育界能否擺脫對電通公司的依賴？
我們想讓你知道的是
左右東京奧運與帕運贊助商選定的關鍵人物被逮捕並起訴一事，在日本體育界引發了軒然大波。被告人是東京奧組委前理事高橋治之，因收受請托人男裝巨頭AOKI控股公司和出版巨頭角川公司的賄賂而被起訴問罪，他曾擔任過世界頂級廣告代理公司──電通公司的專務董事。20世紀70年代以來，日本的體育產業在電通公司主導下規模不斷擴大。如今，其隱秘黑暗的一面遭到曝光，日本體育界到了重新審視舊有體制的時刻。
文：瀧口隆司
東京奧運打破了「一個行業一家贊助商」的慣例
2014年4月17日，電通公司被指定為東京奧組委的獨家行銷代理商。當時電通公司發佈了如下宣傳稿：「本公司將充分發揮多年來在體育事業方面積累的知識和經驗，舉全集團之力為成功舉辦2020年第32屆奧運與第16屆帕運做出貢獻。」
東京奧組委通過電通公司選定的日本國內贊助商共計68家。根據簽約金額的多少依次分類為「金牌合作夥伴」（15家）、「官方合作夥伴」（32家）和「官方贊助商」（21家，其中有1家僅贊助帕運）。贊助總金額高達3761億日圓，據說是號稱奧運史上贊助金之最的2012年倫敦奧運的3倍之多。
東京奧運贊助商的特點，是打破了「一個行業一家贊助商」這一體育產業過去作為鐵則的慣例。從揭開「奧運商業化」帷幕的1984年洛杉磯奧運開始，贊助金額基於這一原則不斷水漲船高。因為一個行業只能選定一家贊助商，為了不輸給競爭對手，贊助企業即便十分艱難也要支付高額的贊助費。這種格局使得體育產業規模不斷擴大。
東京奧運，企業原本也是按照這樣的規則來準備應對之策的。這可是時隔56年再次在日本舉辦的夏季奧運，如果未被選定為奧運贊助商，公司的品牌形象就會下降。回顧這次事件，我們可以推測，問題的根源所在，是企業抱有的危機感，唯恐被競爭對手擊敗。
而從吸引贊助商的角度來看，顯然贊助企業越多越好。因此，東京奧運細分了贊助商類別，還允許報紙、銀行、旅遊服務、印刷等行業有多家同業贊助商參與贊助。通過這些方式，最終籌集到了巨額贊助金。
世界最大規模的體育盛會變得難以控制
2008年，1本關於奧運商業化的書籍出版發行，是國際奧委會首任市場總監Michael Payne撰寫的《奧運為何能夠成長為世界規模最大的體育盛會》（Sanctuary Books出版社）。
在這本書中，長期負責奧運商業運作的Payne敘述了一段趣事。這是他對1984年洛杉磯奧組委在贊助商選定策略上的回憶。那時，洛杉磯奧組委正要與美國本土的柯達公司簽訂贊助契約，但柯達公司遲遲不在契約上簽字。其意圖也很明顯，就是通過盡可能的拖延簽約來爭取壓低贊助金額。
於是，洛杉磯奧組委主席Peter Ueberroth委託日本的廣告代理公司電通來處理此事。當時電通公司負責交涉的，是該公司負責奧運行銷的元老、洛杉磯奧運負責人服部庸一，以及當時還是年輕員工的高橋治之，即此次行賄受賄事件的被告人。電通公司一手承接了Ueberroth的請求，僅用1週時間就與富士軟片公司簽訂了贊助契約。電通公司早已清楚地認識到，對於富士軟片來說，奧運有助於其開拓美國市場；而對於柯達公司而言，竟在美國本土舉辦的奧運上栽了大跟頭。
關於高橋治之被告，Payne在原著的注釋中這樣寫道：「高橋治之後來被提拔為電通公司體育文化部門的總負責人。在日本的體育和賽事活動方面，他大概是最有影響力的企業高層。」
以洛杉磯奧運為契機，奧運在商業上取得了成功，發展成為名副其實的世界最大規模的體育盛會。但是，Payne也有痛苦的記憶，那就是1996年舉辦的亞特蘭大奧運。這屆奧運是在長期贊助奧運的可口可樂公司總部所在城市舉辦的，因此也被揶揄為「可口可樂奧運」。借著奧運的東風，商業活動充斥著大街小巷。以遊客為目標的小攤小販雲集而來，市區一片混亂。奧運的商業化浪潮已無法阻擋，變得難以控制。
通過亞特蘭大奧運，國際奧委會得到了一個教訓，那就是如何才能維護好奧運的廉潔形象。奧運不允許在比賽場館內設置看板，而且在其他場所張貼廣告也需要特別注意。如果不注意管理，那麼，企圖通過奧運狠賺一筆的企業就會蜂擁而至。
Payne指摘的「灰色領域」
Payne回顧了自己效力於國際奧委會薩馬蘭奇主席時代的經歷，列舉出「奧運的八大教訓」。
其中第6項為「嚴格徹底地監管灰色領域」，他指出「難免會出現處於違法邊緣的灰色領域」。因此他強調「為了保護奧運這個品牌，需要成立品牌管理機構。在這個問題有所怠慢就是不負責任。」
這次東京奧運腐敗醜聞表明，圍繞贊助契約確實出現了「灰色領域」。契約上未寫明的地下資金在被告人高橋周圍流動，以「諮詢費」名義提供的資金，其性質已幾近賄賂。如果奧組委理事不「等同於公務員」，這個事件或有可能不被立案。
就像這樣，暗中進行的秘密交涉全權委託給了電通公司操作。和高橋治之被告一樣被逮捕的諮詢公司社長，早先也曾供職於電通公司。東京奧組委還有很多以借調的形式被派來工作的電通公司員工。於是，與市場行銷相關的業務大都交給了電通公司，這樣以根本發揮嚴格監管的功能。
不單單是東京奧組委，日本的很多國家級體育競技組織都依賴電通等廣告代理公司來籌集贊助資金或談判電視轉播權。正因為其中涉及複雜的權利關係，所以把業務委託給專業公司來操辦，更容易做成值得信賴的生意。但是，以此次事件為契機，對這種市場行銷方式所存在的問題是否應該進行重新思考呢？因為日本正在再次衝擊奧運申辦資格。
札幌市市長拜會國際奧委會的申請被取消
札幌市正在爭取申辦2030年冬奧。在腐敗醜聞不斷擴大的背景下，札幌市市長秋元克廣拜會國際奧委會總部的計畫也中止了。作為締結友好城市50週年活動的一環，秋元市長9月中旬訪問了德國慕尼黑，本想借機順訪位於瑞士洛桑的國際奧委會總部，並與巴赫主席舉行會談，為此向國際奧委會提出了申請。但這一計畫因國際奧委會「無法調整日程」而被取消。
Tags：
資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
想知道更多MAYO的人資產品與資訊嗎？快到MAYO官方網站：https://www.mayohr.com/tw
本文章內容由「MAYO鼎恒數位科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。