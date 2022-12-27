蘇格蘭通過性別轉換只需要「自我宣告」，為何正反雙方都來自支持性別平等的陣營？
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在英國、尤其在蘇格蘭，嚴格意義上的「保守人士」在這個辯論中角色並不吃重，而經常是（廣義上）支持性別平等的陣營內部有不同意見——不過，雙方也有時會爭辯對方到底算不算是真正的女性主義者，部分正方認為「排跨」者辜負了女性主義者爭取平等的宗旨，而部分反方則認為正方才罔顧了女性、特別是受暴女性的聲音。
蘇格蘭2016年大選期間，蘇格蘭民族黨黨魁史特金（Nicola Sturgeon）對一群LGBTQ選民發表演說，宣布如果贏得多數席次，就會著手簡化「跨性別者更變法定性別」的程序，台下的觀眾們抱以掌聲——那時的史特金還不知道，這會是一個讓他非常頭疼的法案，將引發正反方激辯，黨內跑票，以及議會中的挑燈夜戰。
「挑燈夜戰」這個成語並非誇飾——史特金做出承諾的六年後，今（2022）年的12月20日，蘇格蘭議會辯論多達153案的修正動議，直到午夜都未能辯論完，當天的會議是在議會的電燈自動關閉之後才宣告休會，隔日再戰；在22日，法案完成了立法程序。
究竟這次的法案是什麼，正反方又各自提出了什麼意見呢？
蘇格蘭政府這次所提出的法案，主要做了三項大改變：
- 首先，將可以申請改變法定性別的年齡，從18歲下修到16歲。
- 其次，開始「永久以該性別身分生活」後，到要申請成功更變性別（法條上是『取得性別卻認證書〔gender recognition certificate〕』），需要等待的時間從2年下修到3個月（16至18歲需等待6個月）。
- 最後，原本蘇格蘭的法律與英國其他地方相同，要求申請者必須取得「醫師診斷為性別不安（gender dysphoria，即因為性別認同與出生時性別不同，而帶來的精神焦慮、痛苦）」；現在新法將取消這個條件，亦即，性別轉換將完全以個人的「自我宣告」（self-identification）為準，不再需要精神醫療體系的認可。
雖然其他兩項也有引起辯論，但最後這一項改變，可以說是議會中的最大爭議所在。
支持改革的一方提出，取得診斷的路經常艱辛、痛苦、漫長，而且「等同讓其他人決定『你是誰』」，因此取消這樣的要求，將使得跨性別者的權益更往前一步。
但是，反對新法的一方，則擔心取消醫療體系在性別更變程序中所扮演的角色，將使得有心人能夠濫用這個體系。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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