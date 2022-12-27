蘇格蘭通過性別轉換只需要「自我宣告」，為何正反雙方都來自支持性別平等的陣營？

蘇格蘭2016年大選期間，蘇格蘭民族黨黨魁史特金（Nicola Sturgeon）對一群LGBTQ選民發表演說，宣布如果贏得多數席次，就會著手簡化「跨性別者更變法定性別」的程序，台下的觀眾們抱以掌聲——那時的史特金還不知道，這會是一個讓他非常頭疼的法案，將引發正反方激辯，黨內跑票，以及議會中的挑燈夜戰。

「挑燈夜戰」這個成語並非誇飾——史特金做出承諾的六年後，今（2022）年的12月20日，蘇格蘭議會辯論多達153案的修正動議，直到午夜都未能辯論完，當天的會議是在議會的電燈自動關閉之後才宣告休會，隔日再戰；在22日，法案完成了立法程序。

究竟這次的法案是什麼，正反方又各自提出了什麼意見呢？

蘇格蘭政府這次所提出的法案，主要做了三項大改變：

首先，將可以申請改變法定性別的年齡，從18歲下修到16歲。

其次，開始「永久以該性別身分生活」後，到要申請成功更變性別（法條上是『取得性別卻認證書〔gender recognition certificate〕』），需要等待的時間從2年下修到3個月（16至18歲需等待6個月）。

最後，原本蘇格蘭的法律與英國其他地方相同，要求申請者必須取得「醫師診斷為性別不安（gender dysphoria，即因為性別認同與出生時性別不同，而帶來的精神焦慮、痛苦）」；現在新法將取消這個條件，亦即，性別轉換將完全以個人的「自我宣告」（self-identification）為準，不再需要精神醫療體系的認可。

雖然其他兩項也有引起辯論，但最後這一項改變，可以說是議會中的最大爭議所在。

支持改革的一方提出，取得診斷的路經常艱辛、痛苦、漫長，而且「等同讓其他人決定『你是誰』」，因此取消這樣的要求，將使得跨性別者的權益更往前一步。

但是，反對新法的一方，則擔心取消醫療體系在性別更變程序中所扮演的角色，將使得有心人能夠濫用這個體系。