關中《美國霸權的衰退和墮落》：在描述美國未來外交政策時，不可能排除「川普主義」的巨大影響
我們想讓你知道的是
即使川普已非美國總統，但共和黨不太可能和川普主義脫鉤。至少，共和黨仍將對世界保持其本土主義和民族主義，拜登即使要恢復原先的美國國際主義，但他的民意基礎是不夠的。
文：關中
川普的「脫軌」和美國的重建
川普雖然只是一任總統，但對美國在世界上的權力和影響力將有長期的負面影響。儘管美國以巨人之姿在世界舞台上兩手沾滿了血跡而招致批評，但川普的外交政策的確不一樣；短視、交易性、易變的、不可靠的、粗魯的、個人化的，並在言辭、性格和信仰上，極端的偏執。
這種重新對美國的評價是對美國不利的，過去七十五年來，大家對美國的認識是美國對自己一手打造的符合美國利益的國際關係和制度，美國是有承諾的，如果這一認知不斷被認為不負責任的和只圖私利的，這個世界對美國來說是愈來愈危險的，而且是不受歡迎的。
評估一個國家的外交政策基於兩個因素：力量和目的（power and purpose）。第一項較為直接，但也不盡然；第二項要多加預測，也更為重要。一個國家是友或是敵，會是多久？一個國家是信守承諾或只是虛晃一招？終究，這些是信任和信心的問題。
對美國在亞洲、歐洲和中東的夥伴而言，美國在世界舞台上的優先順序現在是被質疑的。對任何共識不是信心，而是有所保留，這不是拜登政府可以扭轉的，每個國家都必須對美國採取避險措施。
儘管2020年大選，拜登領先了川普700萬票（差距為普選票的4.5%、選舉人團票的74%），但並不代表川普被選民唾棄。2016年，有人說川普當選是僥倖，但這種事情還可能發生，整個選舉的成敗在8萬張選票上，分配在三個搖擺州。
2020年的選舉證明2016年川普當選並非僥倖，川普代表美國一半的選民。川普失德敗政，但仍然有7400萬選民支持他，比2016年還多出了900萬票。這是美國歷史上的最高得票，只有拜登的8100萬票才能勝出。
在描述美國未來外交政策時，不可能排除川普主義的巨大影響。下一次美國總統大選可能完全不同，但這對美國在國際社會上的利益和影響力並不是好事。歐洲外交協會主任李奧那德（Mark Leonard）說，如果你做任何事只能以四年為期，你都會以更權宜的方式去做。
2016年的初選過程，共和黨出現了川普，民主黨出現一位桑德斯（Bernie Sanders），他們並沒有其他共同的特點，只有一項便是拒絕國際主義（internationalism）。2016年的大選摧毀了行之有年的美國兩黨外交的共識。一個具體的事實便是兩黨的候選人都主張退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。這個協定是歐巴馬政府重返亞洲的重大支柱，也是民主黨參選人希拉蕊（Hillary Clinton）在擔任國務卿時全力促成的。但在大選的氛圍中，她也被迫宣布不支持，川普當選後上任第一天便取消了這一協定。
拜登面對的是美國已放棄了長達七十五年的國際主義，川普的政策是接近孤立主義，這也是美國另一個長期傳統。即使川普已非美國總統，但共和黨不太可能和川普主義脫鉤。至少，共和黨仍將對世界保持其本土主義和民族主義，拜登即使要恢復原先的美國國際主義，但他的民意基礎是不夠的。
拜登代表的和川普幾乎完全不同，但他的民意基礎非常有限，也缺乏足夠的政治資本。他不太可能在外交政策上有所發揮，民主黨是基於對川普的恐懼而一時團結。事實上，本身也分裂得嚴重，主要在中間主義和左派路線。它的中間選民，顯然並非本土主義或民族主義者，但對全球主義和孤立主義人仍十分好奇。由於拜登年事已高（在2024年大選時將82歲），他可能只做一任總統，民主黨內有意大位者，必將在黨內爭取領導地位，預估美國的作為也要考慮這種黨內的因素。
更嚴重的是國外對美國的評估，必須考慮到大國政治的變化。美國可自稱有強大的經濟和最強大的軍事力量，但美國是否有這個必要和手段去在世界上扮演一個有高度企圖心的角色，追求其長期國家利益？美國外交政策可以從一個政府到另一個政府產生不可預測的改變。這個國家已進入非理性的時代，其大部分的人民相信陰謀論，美國今日有如雅典（Athens）的後期和1930年代的法國。一個曾經強大的民主制度已經破壞成為弱點，一個內部嚴重社會衝突的國家，不可能產生有力的、可預測性的外交政策。美國在國際政治上的重要性和影響力已大不如前。
亞洲地區對美國的重新評估是影響更大，中美衝突已成為亞洲重大的隱憂。但政治解決大於軍事對抗，地緣政治的評估已不是美國是否會戰勝中國，而是美國是否有必要介入。中國已對亞洲國家提出另一個選擇，美國退出TPP後將很難回頭，中國主導的RECP將使亞洲國家對中國依賴更深。
美國已和過去已大不一樣，當前世界對美國的影響認知短期內不會改變，川普留下的深刻疤痕也不可能很快療癒。
拜登形容川普政府是一個「脫軌」（aberration）現象，聲言美國將很快恢復正常。在2020年的大選中，拜登也強調美國在他領導之下，將回到「桌主」（back at the head of the table）的地位。但要回到川普之前的美國是不可能的，世界和美國都改變得太多了。雖然高喊維持美國霸權，對美國人民是一種安慰，但對世界其他國家來說是聽不進去的。當世界各國看到美國過去二十多年的表現，對美國是沒有信心的。他們看到的是一連串的災難，從2003年的入侵伊拉克，造成中東地區長期的動亂，以及2008年的全球金融風暴，造成全世界經濟的損失和暴露美國政府的失能和腐敗。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！